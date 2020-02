Do dịch Covid-19, thị trường hoa valentine năm nay có nhiều biến động. Đây là bó hoa đặc biệt được làm từ khẩu trang, nước rửa tay,... (Nguồn: Zing) Những lọ dung dịch khử khuẩn được xếp cạnh những bông hoa hồng tươi Một số cửa hàng ở TP. HCM và Hà Nội bán những bó hoa đặc biệt với điểm nhấn là khẩu trang, nước rửa tay, cồn 90 độ (Nguồn: Thời Đại) Trào lưu này không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà cũng đang “hot” ở nhiều quốc gia Châu Á khác Đây là bó hoa mùa dịch tại ở thủ đô Manila của Philippines (Nguồn: Tiền Phong) Chị Mary Jane Villegas, chủ nhân của những bó hoa độc đáo, gồm: khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, và găng tay tại một cửa hàng hoa tại Manila Theo những tiểu thương tại đây, những bó hoa này được khách mưa ưa chuộng hơn bởi ngoài đem tới thông điệp tình yêu, nó còn vô cùng thiết thực và hữu dụng trong hoàn cảnh hiện nay. (Nguồn: Thanh niên) Thận chí, anh Rigel Thomas sống tại thành phố Cebu (Philippines) còn tổ chức một trò chơi nhỏ trên mạng xã hội với mong muốn dành tặng bó hoa thiết thực này cho "5 cô gái may mắn" với lời nhắn nhủ: "Trong ngày Valentine, tôi cũng mong muốn tất cả các bạn không thể bị nhiễm virus đồng thời thật khỏe mạnh và an toàn" (Nguồn: Thời đại) Trào lưu hoa valentine này cũng xuất hiện tại Trung Quốc - nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 (Nguồn: Thanh niên) Nguyên liệu gói hoa đặc biệt của cô Cai Xiaoman, chủ tiệm hoa ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc mùa dịch Bên cạnh “bó hoa phòng dịch” thì những món quà độc đáo, hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa như khẩu trang hay nước rửa tay cũng được nhiều người lựa chọn (Nguồn: Zing) Tuy nhiên, cách làm này chỉ giúp cải thiện phần nào thị trường hoa ảm đạm năm nay. Nhiều cửa hàng hoa ở khắp nơi đang vật lộn giữa đại dịch vào thời điểm đáng lẽ phải bận rộn nhất trong năm của họ

