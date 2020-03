Trời nồm ẩm là một hiện tượng thời tiết đặc trưng xuất hiện ở miền Bắc trong khoảng chuyển giao thời tiết giữa mùa đông và mùa xuân

Lúc này độ ẩm trong không khí tăng lên 75-100%, hơi nước không thể bốc hơi được và đọng lại trên bề mặt của đồ đạc, khiến không ít người khó chịu

Ở nước ta, mỗi năm có từ 4 - 5 đợt nồm với thời gian kéo dài từ 3-7 ngày. Thời tiết chuyển từ lạnh sang nóng càng đột ngột thì càng dễ xảy ra trời nồm gây ảnh hưởng sinh hoạt gia đình

Mở cửa sổ là một trong những lựa chọn của nhiều người trong thời tiết nồm ẩm với hi vọng gió sẽ khiến ngôi nhà của mình sẽ thông thoáng và nhanh khô ráo hơn

Tuy nhiên, trên thực tế những cơn gió trong thời tiết nồm ẩm sẽ mang thêm hơi nước, khiến ngôi nhà của bạn sẽ thêm ẩm ướt

Thay vào đó, để giảm tình trạng nồm ẩm trong nhà, bạn nên đóng kín các cửa, hạn chế các lỗ hổng, nên bật điều hòa thay vì bật quạt để tránh trao đổi khí và hiện tượng "đổ mồ hôi" trên nền nhà, giúp ngôi nhà được khô ráo hơn

Nhà tắm là nơi ẩm ướt trong nhà. Cần phải lưu ý đóng kín cửa để hơi nước không bay ra ngoài, khiến sàn nhà ẩm ướt

Lau nhà thường xuyên cũng là một cách được nhiều người áp dụng

Tuy nhiên, nếu lau nhà bằng khăn ướt sẽ khiến ngôi nhà của bạn không những không sạch mà còn thêm ẩm ướt

Cách tốt nhất là hãy dùng giẻ khô hoặc các loại khăn có độ xốp, có sức thấm hút cao để lau nước đọng lại

Đối với những ngôi nhà có quá nhiều lỗ thông gió hay khó lau dọn bằng khăn khô khi thời tiết bị nồm ẩm thì các bạn nên sử dụng các vật liệu hút ẩm để giúp ngôi nhà được khô ráo hơn Trên thị trường có rất nhiều vật liệu hút ẩm hiệu quả mà có giá thành rẻ, dễ áp dụng như than, vôi báo cũ hay khăn khô. Bạn nên mua một ít chúng để vào các góc nhà hay dưới gầm ghế để hỗ trợ bạn trong "công cuộc" chống nồm



Tuy nhiên, các vật liệu như vôi sống, giấy báo cũ, than là những vật dễ gây nguy hiểm, nhất là đối với trẻ con vậy nên bạn nên cẩn thận khi quyết định lựa chọn chúng để hút ẩm trong nhà

Bên cạnh đó, để được an toàn và sử dụng được lâu dài hơn trong việc hút ẩm thì bạn nên dành ra một khoản tiền để sắm máy hút ẩm cho ngôi nhà của mình

Ưu điểm của các loại máy này là khá nhỏ gọn, hút ẩm tốt, phù hợp với những không gian kín và đặc biệt là an toàn với trẻ nhỏ, giá một chiếc máy hút ẩm khoảng từ 4 đến 7 triệu đồng

Đối với những đồ dùng gia đình dễ bị ẩm mốc trong những ngày nồm ẩm như đũa, muôi bằng tre, gỗ thì bạn nên sau khi rửa sạch, bạn nên dùng nước nóng tráng qua, xếp ra riêng lẻ và có khoảng cách để cho khô ráo

Mặt khác, để khắc phục tình trạng nồm ẩm mỗi khi thời tiết chuyển giao, khi xây nhà các bạn có thể chọn các vật liệu có tác dụng thấm nước tốt để hạn chế lượng nước đọng trên sàn

Ngoài ra, trước khi làm nền nhà, bạn nên lót một lớp cách nhiệt bằng xỉ than hoặc các chất cách nhiệt khác để giảm sự chênh lệch nhiệt độ giữa không khí và sàn nhà

Nên thiết kế nhà thông thoáng, trần cao hơn, thay vì lát bằng sàn gạch như truyền thống thì bạn sử dụng sàn gỗ tự nhiên. Làm cách này, nhà của bạn sẽ không bao giờ lo bị ẩm ướt

