Một trong những thực phẩm có khả năng bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời một cách hiệu quả là bí đỏ Bởi trong bí đỏ có chứa lượng lớn carotenoid, một chất rất tốt cho sức khỏe con người, giúp tăng cường khả năng đề kháng chống nhiễm khuẩn, ngăn ngừa tổn thương DNA và có tác dụng chống oxy hóa cực cao Vì vậy, bạn hãy cố gắng thêm bí đỏ vào khẩu phần ăn mỗi ngày để cơ thể luôn có sức đề kháng tốt trong những ngày hè nắng nóng Bạn có thể thưởng thức bí đỏ với nhiều cách chế khác nhau như nấu canh, xào tỏi, nấu sữa, xắt quả bí đỏ ra rồi đem nướng trên vỉ hay ăn kèm với món salad Kiwi là loại trái cây có lượng Vitamin C rất phong phú, không chỉ tốt cho cơ thể mà còn giúp bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của ánh nắng mặt trời, ngăn chặn sự hình thành của sắc tố đen mới và giúp loại bỏ các vết nám, đốm trên da Mỗi quả kiwi có chứa đến 130 mg vitamin C, điều này có nghĩa, mỗi ngày bạn chỉ cần ăn một quả Kiwi cũng đủ năng lượng cho cả ngày dài làm việc Bạn có thể sử dụng kiwi làm món tráng miệng sau mỗi bữa cơm gia đình hoặc có thể chế biến thành những món ăn giải nhiệt trong mùa hè nắng nóng như kem, sữa chua, sinh tố… Trà xanh được biết đến với nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe, một trong số đó là tác dụng ngăn ngừa tác hại của ánh sáng mặt trời Theo các nhà nghiên cứu, uống trà xanh hoặc sử dụng các sản phẩm bảo dưỡng có chứa thành phần trà xanh có thể giúp giảm tới 1/3 tác hại của các tia tử ngoại từ ánh nắng mặt trời lên làn da của bạn Do đó, uống trà xanh mỗi ngày hoặc sử dụng các sản phẩm có chứa chất trà xanh là cách bảo vệ làn da một cách hiệu quả trước cái nắng gay gắt của mùa hè Cà chua chứa lượng lớn carotene và một số hóa chất thực vật khác, có khả năng ngăn ngừa quá trình lão hóa, đồng thời tăng đề kháng cho làn da Bởi trong cà chua chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho làn da như lượng Lycopenne phong phú giúp kháng oxy hóa và chống các tia xạ gây ảnh hưởng cho làn da Nghiên cứu cho thấy, nếu mỗi ngày cơ thể bạn tiếp nhận 16mg lycopene thì tác hại từ các tia tử ngoại ảnh hưởng đến da sẽ được giảm đi khoảng 40% Tuy nhiên, bạn cần lưu ý cách ăn cà chua đúng cách để có thể hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng, ăn cà chua đã chế biến chín sẽ tốt hơn khi bạn ăn sống, bởi khi này sẽ làm xuất hiện lượng lớn carotene – ngăn chặn UV rất hiệu quả Các loại ớt chứa lượng lớn carotenoid như ớt đỏ, vàng, cam có khả năng chống oxy hóa cực mạnh Đặc biệt, chất này khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, giúp bảo vệ tối đa các tế bào da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời Ca cao là một trong những thực phẩm chứa nhiều hợp chất nhất (712 hợp chất), đặc biệt là lượng lớn chất chống oxy hóa như cocoapolyphenols, flavonoids, giúp bảo vệ hiệu quả làn da trước các tác động xấu từ môi trường Vì vậy, hãy bổ sung 1 cốc ca cao nóng đều đặn hàng ngày, để làn da của bạn luôn khỏe mạnh và trẻ hóa Khoai lang cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo giúp bảo vệ da khỏi các tia cực tím vào mùa hè oi bức Bởi trong khoai lang có chứa nhiều beta carotene, chất có khả năng làm giảm mức độ sưng đỏ của vết cháy nắng khi da tiếp xúc quá lâu với tia UV Quả mâm xôi, dâu tây và lựu chứa rất nhiều axit ellagic nhằm ngăn ngừa sự hình thành các đốm lão hóa, ngăn chặn sắc tố đen và các vết nám do tia cực tím gây ra Nho đỏ không chỉ là loại trái cây thơm ngon, được nhiều gia đình ưa chuộng mà còn là loại trái cây bổ dưỡng với hàm lượng resveratrol dồi dào giúp bảo vệ làn da của bạn trước tia bức xạ và chống lão hóa một cách hiệu quả Nhắc đến vitamin C, chúng ta không thể không nhắc đến loại trái cây được sử dụng phổ biến và nhiều nhất trong mùa hè, đó là trái cam Không chỉ mang lại nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể, ăn cam mỗi ngày còn giúp làn da chống lại tác hại của các gốc tự do từ ánh nắng mặt trời Chính vì vậy, hãy ăn cam mỗi ngày, bạn có thể sử dụng làm món tráng miệng sau mỗi bữa cơm hoặc uống nước cam để làn da luôn khỏe mạnh, hạn chế các nếp nhăn, giảm hiện tượng khô rát trên da và tăng sức đề kháng cho cơ thể Củ nghệ vàng cũng là thực phẩm giúp bảo vệ da một cách hiệu quả nhờ hợp chất curcumin, một loại chất giúp chống viêm cấp, nhằm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, tăng cường chức năng não Bạn có thể rắc bột nghệ vào thực phẩm, sử dụng nghệ như một loại gia vị trong các món ăn hằng ngày sẽ giúp bạn tránh được các tác hại của ánh nắng mặt trời

