Ăn bánh chưng cùng dưa hành muối là một trong những "tuyệt chiêu" chống ngấy vô cùng hiệu quả và khoa học

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bánh chưng là một món ăn cung cấp năng lượng lớn do có đủ 3 nhóm thực phẩm gồm: Gạo nếp (nhóm bột đường); đỗ xanh, thịt lợn (nhóm chất đạm và chất béo)... Tuy nhiên, các tỷ lệ trong bánh chưng chưa cân đối, cần bổ sung thêm nhóm rau, củ để cung cấp thêm vitamin và khoáng chất

Bên cạnh đó, bánh chưng được làm từ gạo nếp nên thường gây khó tiêu. Khi ăn, chúng ta nên ăn kèm với dưa góp, hành muối, vừa giúp kích thích tiêu hóa, đồng thời tránh đầy bụng và tăng cân

Tuy nhiên, những người bệnh cao huyết áp và tim mạch không nên ăn bánh chưng kèm dưa hành muối do dưa hành muối chứa nhiều muối, gây hại cho sức khỏe

Ăn với lượng vừa đủ: Về hàm lượng dinh dưỡng, các nhà khoa học đã phân tích, trong 100g bánh chưng thành phẩm sẽ cung cấp 181 Kcal; 4,3g chất đạm; 4,2g chất béo; 31,6g chất bột đường; 0,6g chất xơ; 26g canxi; 0,94g sắt và 1,4g kẽm

Để giữ gìn vóc dáng, tránh tăng cân, chúng ta chỉ nên ăn 200-400g bánh chưng/ngày, tương đương với 2 góc bánh chưng chia làm 8 phần

Việc nạp quá nhiều tinh bột trong một bữa ăn sẽ gây ra tình trạng tăng cân không kiểm soát

Do đó, khi ăn bánh chưng, chúng ta không nên ăn thêm những món ăn giàu tinh bột khác như cơm trắng, xôi hay bánh mì... bởi bản thân bánh chưng đã chứa một lượng tinh bột lớn

Hạn chế ăn bánh chưng rán: So với bánh chưng luộc thông thường, bánh chưng rán được nhiều người yêu thích hơn bởi chúng có mùi vị hấp dẫn, thơm ngon và lạ miệng

Tuy nhiên, bản thân bánh chưng đã chứa nhiều chất béo, khi rán bằng dầu mỡ thì lượng chất béo sẽ tăng cao hơn, rất dễ gây đầy bụng và thừa cân, béo phì

Không chỉ gây tăng cân, lượng chất béo hấp thụ từ bánh chưng rán vào cơ thể còn đặc biệt không tốt cho những người có bệnh lý cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, tim mạch, bệnh thận và những người có tiền sử dạ dày

Ăn bất kì thực phẩm nào vào buổi tối đều tiềm ẩn nguy cơ dư thừa năng lượng. Đặc biệt, ăn bánh chưng vào buổi tối sẽ khiến bạn có cảm giác đầy bụng, khó tiêu, từ đó dẫn tới khó ngủ và đối mặt với tình trạng tăng cân khó kiểm soát

Vì vậy, thay vì ăn vào buổi tối, chúng ta nên thưởng thức bánh chưng vào bữa sáng hoặc bữa trưa

Rau xanh chính là "cứu cánh" tuyệt vời đối với cân nặng của bạn. Không chỉ khiến bạn cảm thấy đỡ ngán hơn sau khi ăn nhiều đồ chiên xào, dầu mỡ, rau xanh còn là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn

Một đĩa salad hay rau luộc... ăn kèm bánh chưng sẽ giúp món ăn bớt nhàm chán, trở nên ngon miệng hơn, đồng thời giúp bạn thanh lọc cơ thể, giảm cân và giữ dáng

Sau bữa ăn, chúng ta thường ăn hoa quả tráng miệng. Việc ăn nhiều loại trái cây ít đường sau khi dùng bữa có bánh chưng sẽ giúp hạn chế lượng chất béo nạp vào cơ thể bạn

Mận, táo, đu đủ, cam... là những loại trái cây giàu chất xơ, vitamin C và axit tự nhiên, giúp hấp thụ và thúc đẩy chuyển hóa chất béo cùng protein trong thức ăn chúng ta vừa tiêu thụ trước đó

Trong này Tết, ngoài bánh chưng, trên mâm cơm còn có rất nhiều món ăn gây tăng cân khác như giò, thịt đông, canh măng... Do đó, để đảm bảo dinh dưỡng, bên cạnh bổ sung rau xanh và hoa quả, chúng ta nên uống nước thường xuyên

Chúng ta nên uống từ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, vừa giúp thanh lọc cơ thể, làm đẹp da, giữ gìn vóc dáng, đồng thời giúp làm giảm cảm giác nóng trong người sau khi ăn bánh chưng cũng như những món chiên xào, nhiều dầu mỡ khác

Lưu ý: Ăn nhiều bánh chưng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tăng cân sau Tết. Do đó, những đối tượng như người ăn kiêng, trẻ nhỏ béo phì không nên ăn bánh chưng. Người bị bệnh tim mạch, cao huyết áp, rối loạn đường huyết, mỡ máu cao, thai phụ cũng nên ăn hạn chế

