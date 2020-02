Valentine là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình yêu với một nửa của mình bằng một món quà. Vì ngày Lễ Tình nhân ở Việt Nam khá gần với Tết Nguyên đán nên không ít người đã nghĩ ra món quà đặc biệt làm từ... bánh chưng để tặng cho nửa kia của mình Bức ảnh quà Valentine là chiếc bánh chưng hình trái tim đang chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội được nhiều bạn trẻ hào hứng bắt chước Tương tự, không chỉ bánh chưng mà đến cả thịt bò hình trái tim cũng trở thành “quà lạ” mùa valentine Món quà valentine “thiết thực” nhất có lẽ thuộc về gói mỳ tôm này. Món quà vẫn được cẩn thận thắt nơ đỏ nhìn vô cùng đáng yêu Câu hỏi "Tặng quà gì ý nghĩa mà hợp với túi tiền?" nay đã có lời đáp, câu trả lời chính là chính nhẫn “to bự” phiên bản handmade làm từ giấy bọc bánh này Tất cả những dòng tin nhắn từ lúc mới quen đã được đóng lại thành một món quà kỳ công dành tặng bạn gái, đây là hành động thú vị của bạn Phạm Thiên Ân (24 tuổi, TP.HCM) Mới đây, trước thềm Valentine, một cô vợ khiến nhiều người thích thú khi khoe quà chồng tặng là "chiếc đồng hồ Gucci" giá nghìn đô nhưng chỉ... trên giấy. Cụ thể, người này kể trước Lễ Tình nhân đã nói với chồng rằng mình thích một chiếc đồng hồ hiệu Gucci. Một ngày sau, cô nhận được bức tranh vẽ món quà tương tự cùng lời chúc hài hước từ nửa kia "Take Kiss Out" - chiếc cốc giúp những ai chưa có người yêu hay ở xa nửa kia vẫn có thể được “hôn" mỗi ngày Một món quà thiết thực trong những ngày đông lạnh, vừa ấm áp vừa chẳng lo nửa kia lạc đi đâu mất Cuộn giấy vệ sinh chứa đầy những lời yêu thương Nếu nửa kia của bạn là người yêu ẩm thực thì bó "hoa thịt" có lẽ còn hấp dẫn hơn một bó hoa tươi thông thường Valentine này chẳng còn lo cô đơn nếu như bạn có món quà này trong tay, một chiếc “ôm” ấm áp không còn là điều quá xa vời với những ai không có người yêu bên cạnh Tại Mỹ, chiến dịch Quit Bugging Me được sở thú El Paso giới thiệu. Sở thú này tuyên bố gián sẽ là quà tặng Valentine hoàn hảo cho những người muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm không mấy tốt đẹp trong quá khứ Người tham gia chỉ cần gửi đề cử tên tới fanpage của sở thú và chờ xem những con gián Madagascar mang tên người yêu cũ làm mồi cho chồn trong sự kiện được sở thú phát sóng trực tiếp lên mạng vào đúng ngày 14-2 Còn sở thú Sydney ở Australia mở cuộc thi để du khách thắng cuộc đặt tên cho một con rắn nâu - loại rắn cực độc - theo tên người yêu cũ. Người tham gia cuộc thi sẽ phải kể về những gì người yêu cũ của họ đã làm để thuyết phục ban giám khảo Một công ty ở Saudi Arabia tung ra dịch vụ mới lạ. Theo đó, với dịch vụ này, người sử dụng sẽ ngồi vào hộp quà khổng lồ và được giao gửi đến tận tay người nhận. Trước khi được "đóng gói", khách hàng cũng sẽ được trang điểm, làm tóc, diện những bộ đồ thích hợp và không quên mang theo món quà lãng mạn trong ngày Valentine như hoa hồng, chocolate, gấu bông… Tại Nhật Bản, nhiều cô gái chọn cách làm chocolate ở nhà thay vì mua ngoài hàng. Hành động tưởng chừng rất dễ thương này đôi khi lại trở thành nỗi ám ảnh với các chàng trai Nhật bởi họ không biết người con gái sẽ cho gì vào chocolate. Bên cạnh những toping chính như hạnh nhân, dừa hay cacao, nhiều nữ sinh Nhật thích cho một ít thứ trên cơ thể mình vào món chocolate dành tặng người thương để mối quan hệ giữa hai người ngày một gắn bó Trong trường hợp cô gái mới chỉ yêu đơn phương, để chàng trai "uống máu" mình sẽ sớm khiến trái tim anh ta bị chinh phục. Theo đó, một vài thành phần thường có trong "honmei choco" handmade là máu, nước mắt, nước bọt, móng tay, tóc… Vốn biết thứ "bùa yêu" này chẳng có cơ sở khoa học gì nhưng đến nay vẫn nhiều cô gái ở Nhật Bản vẫn tin và làm theo. Tuy nhiên, lợi chưa thấy đâu thì hại đã ngay trước mắt. Việc bỏ máu hay móng tay vào chocolate có thể gây nên nhiều bệnh không mong muốn cho người nhận

