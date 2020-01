Mới đây nhất là vụ việc sập vũ trường King Night Club (đường Cách Mạng Tháng 8, TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) khiến 1 người tử vong, 8 người bị thương





King Night Club do ông Nguyễn Tuấn Anh (trú tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) làm chủ sở hữu. Theo dự kiến, tối ngày 3-1-2020, vũ trường sẽ khai trương sau thời gian dừng hoạt động 3 tháng để sửa chữa. Trước đó, khi công nhân, nhân viên đang sửa chữa hệ thống ánh sáng, còn các vũ công đang tập luyện trước thì trần nhà bất ngờ đổ sập xuống





Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ứng cứu. Phải mất hơn 5 tiếng, lực lượng cứu hộ mới giải cứu được toàn bộ những người mắc kẹt ở trong vũ trường. Tuy nhiên, Phạm Kim Linh (27 tuổi, quê ở Thanh Hóa) là công nhân trang trí nội thất đã tử vong trong sự cố đó





Theo chia sẻ trên Zing của anh Trần Quang Đạt (38 tuổi, quê ở Hà Nội), người may mắn thoát nạn trong vụ sập vũ trường: việc thi công kém chất lượng dẫn tới sự việc đau lòng này. Cách đó mấy ngày, anh phát hiện một số mối hàn hở miệng nên đã báo lại cho chủ vũ trường để chuyển tới nhà thầu thi công, yêu cầu sửa chữa





Sau khi sự việc xảy ra, quản lý vũ trường có gọi điện cho bên nhà thầu, tuy nhiên người này chỉ nghe máy lần đầu và hứa sẽ tới, sau đó tắt máy, không liên lạc được. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc





Một vụ việc khác xảy ra vào ngày cuối cùng của năm 2019 tại nhà hàng Hải sản (172C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP Hồ Chí Minh) cũng khiến người dân xôn xao





Nam nhân viên dọn dẹp vệ sinh trên mái tôn tầng 1 của nhà hàng, gần với trạm điện trung thế thì bất ngờ có tiếng nổ lớn xuất hiện, khiến cho người này rơi xuống đất và bị thương nặng. Đại diện điện lực Sài Gòn cho biết: việc làm của nhân viên nhà hàng vi phạm hành lang an toàn với trạm biến áp nên gây phóng điện





Hay như vụ tai nạn lao động do nổ thùng phuy chứa oxi hóa lỏng tại Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 (địa chỉ tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) vào hồi giữa tháng 12 vừa qua cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận





Khoảng 15 giờ ngày 12-12-2019, khi công nhân đang làm việc bình thường tại Phân xưởng cơ khí 2 thuộc nhà máy thì bất ngờ bình oxi dạng hóa lòng dùng để hàn xì phát nổ. Vụ việc khiến anh Nguyễn Minh Đức (SN1981, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tử vong tại chỗ, Phạm Văn Nhất (SN 1982, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là quản đốc của phân xưởng) tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu và 4 người khác bị thương nặng





Sau sự cố, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ đã thăm hỏi, động viên và chia buồn với các gia đình có người thân gặp nạn trong vụ nổ. Cùng với đó, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ này





Trước đó, ngày 28-11-2019, các bác sĩ bệnh viện E cũng đã tiếp nhận, tiến hành phẫu thuật cho một bệnh nhân nam 35 tuổi, quê ở Thái Bình với vết thương phức tạp ở vùng má trái do tai nạn lao động





Theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân, khi đang đứng trên giàn giáo cao 10m, và đang cưa gỗ bằng cưa tay thì bất ngờ bệnh nhân bị lưỡi cưa của máy cưa văng vào mặt. Bệnh nhân bị chảy máu nhiều và ngay sau đó, gia đình đã đưa đi cấp cứu





Hồi đầu tháng 10-2019, tại một công trình trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cũng đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến người dân không khỏi bàng hoàng





Nạn nhân là ông Lê Thận (62 tuổi, trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Trong lúc đang dọn dẹp ở phía dưới công trình xây dựng, ông Thận bị một thanh sắt dài khoảng gần 4m đâm rơi từ trên xuống, đâm xuyên qua vùng bụng





Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đến hiện trường, dùng kìm cắt phần sắt dư xung quanh và đưa ông Thận đến bệnh viện cấp cứu





Dẫn chứng từ một số vụ việc trên có thể thấy, quá trình lao động, sản xuất luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bởi các các yếu tố khách quan và chủ quan. Chính vì vậy, bên cạnh việc trang bị các máy móc hiện đại phục vụ cho công việc, hạn chế những rủi ro thì bản thân người làm cũng cần chủ động, tự giác thực hiện các quy định về an toàn lao động, bảo vệ tính mạng của chính mình

