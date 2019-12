Từ 7h sáng, tại hội trường lớn CATP, đông đảo thanh niên Công an Thủ đô đã đến đăng ký tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chủ nhật đỏ Không khí sôi nổi, háo hức xua tan lạnh giá mùa đông Nổi bật trong chương trình là sự tham gia của các nữ Công an Thủ đô, xinh đẹp, tài năng Vè đẹp trong sáng, bình dị thu hút mọi ánh mắt Các nữ cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô tham gia hiến máu đến từ hầu hết các đơn vị trực thuộc CATP Hà Nội Chỉ sau hơn 1 tuần phát động, Đoàn Thanh niên CATP đã nhận được gần 1.000 đơn tham gia tình nguyện hiến máu cứu người Nữ chiến sỹ Công an Thủ đô được xét nghiệm nhanh trước khi hiến máu. Họ cũng phải vượt qua nỗi sợ hãi như những người phụ nữ bình thường khác Nhìn gương mặt rạng ngời của các nữ Công an Thủ đô, chúng ta càng cảm phục họ Những nụ cười tươi rói thường trực trên môi Với họ, việc hiến máu cứu người là việc làm bình thường, ai cũng nên làm Với không ít nữ Công an Hà Nội, đây là lần đầu tiên họ tham gia hiến máu, nhưng khi được hỏi ai cũng khẳng định sẽ tham gia lần sau Hết ngày hôm nay sẽ có thêm nhiều đơn vị máu đến từ tuổi trẻ Công an Thủ đô để phục vụ các bệnh nhân dịp sát tết Giữa các đồng đội nam, hình ảnh các nữ cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội sáng ngời, nổi bật Nhiều năm qua, phụ nữ Công an Thủ đô luôn “đảm việc nước, giỏi việc nhà”, đi đầu trong nhiều hoạt động vì cộng đồng. Gương mặt rạng ngời của nữ Công an Thủ đô Đáng chú ý, chương trình còn có sự tham gia của các nữ sinh tài năng đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân Hai nữ chiến sỹ trẻ của Trung đoàn CSCĐ tham gia hiến máu Ấn tượng khó phai về hình ảnh những nữ Công an Thủ đô xinh đẹp, tài năng, hết mình vì nhân dân phục vụ

