Hỗ trợ tiêu hóa: Lượng chất xơ dồi dào có trong thanh long có thể dễ dàng hấp thụ qua đường tiêu hóa, giúp cải thiện hoạt động đường ruột của bạn

Do đó, thanh long được coi là "trợ thủ" đắc lực giúp bạn giảm nguy cơ mắc các triệu chứng như táo bón và hội chứng ruột kích thích (IBS)

Theo Medical Daily, ngoài vitamin C, thanh long còn chứa carotenoids và betalain. Đây là 3 dưỡng chất giúp chống ung thư và giảm các khối u một cách hiệu quả, trong đó có ung thư vú

Bên cạnh đó, lycopene - một chất nằm trong phần màu đỏ của quả thanh long, được chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến

Theo các chuyên gia, những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường loại 2, nên thường xuyên thêm thanh long vào khẩu phần ăn của mình



Nguyên nhân là do, thanh long là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Các chất chống oxy hóa trong thanh long, đặc biệt là vitamin C có khả năng chống lại các gốc tự do gây hại cho da

Điều này mang lại cho bạn làn da căng mịn, tràn đầy sức sống. Bạn có thể sử dụng mặt nạ thanh long kết hợp cùng mật ong để thoa lên mặt để giúp làm chậm quá trình lão hóa, điều trị mụn trứng cá cũng như cháy nắng

Giảm cân: Thanh long là loại trái cây chứa ít calo và giàu chất xơ. Điều này giúp cơ thể cảm thấy no nhanh hơn và kiểm soát sự thèm ăn của bạn một cách hiệu quả

Không chỉ làm sáng da, việc thêm thanh long vào chế độ ăn hàng ngày còn giúp giảm cân, đem lại cho bạn một vóc dáng lý tưởng

Nhiều vấn đề về mắt, đặc biệt là thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, có thể được gây ra bởi sự thiếu hụt vitamin A. Thanh long là sự lựa chọn hoàn hảo, có tác dụng duy trì và cải thiện thị lực của bạn

Nguyên nhân là bởi, thanh long là loại trái cây rất giàu vitamin A ở dạng carotene - loại chất cần thiết cho võng mạc, độ sáng và tầm nhìn của đôi mắt

Chất sắt - nguyên liệu cần thiết để cơ thể sản xuất hemoglobin - có rất nhiều trong thanh long. Hemoglobin, còn được gọi là huyết sắc tố, là một protein phức chứa ion sắt trong hồng cầu và chiếm 33% trọng lượng hồng cầu. Loại protein này có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến các cơ quan và vận chuyển CO2 từ các cơ quan về phổi

Do đó, không chỉ hỗ trợ tiểu đường, cải thiện thị lực, việc ăn nhiều thanh long còn cung cấp nhiều chất sắt cho cơ thể, giúp tăng lưu thông máu

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Thanh long có chứa Flavonoid, một chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật, rất quan trọng cho một trái tim khỏe mạnh, giúp chống lại các bệnh liên quan đến tim mạch

Thanh long là một trái cây phổ biến, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng không nên ăn thanh long nếu bị tiêu chảy vì nó có tính lạnh. Đặc biệt, chị em phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt cũng không nên ăn loại trái cây này

Thưởng thức thanh long tươi giúp đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. Bên cạnh việc cắt miếng và ăn trực tiếp, chúng ta có thể "biến tấu" loại quả quen thuộc này thành một số món ngon

Sinh tố thanh long là một lựa chọn hoàn hảo, cung cấp cho bạn nguồn năng lượng dồi dào

Ngoài ra, sinh tố thanh long còn được coi là "thần dược" với những ai đang bị mụn "ghé thăm". Lượng vitamin C dồi dào trong loại sinh tố này sẽ giúp làm sạch, đem đến cho bạn làn da tươi trẻ, hồng hào và tràn đầy sức sống

Sorbet thanh long: Sorbet là tên gọi chung cho món kem trái cây không béo, cực kỳ tốt cho làn da và sức khỏe vì thành phần chính của món kem này chỉ gồm hoa quả tươi, một ít (hoặc không có) đường hay mật ong

Cũng giống như các loại sorbet khác, món sorbet thanh long có điểm mạnh là giữ được hoàn toàn mùi vị cũng như các chất dinh dưỡng có trong trái cây tươi. Bên cạnh đó, vị mát lạnh của sorbet thanh long còn giúp chúng ta giải khát một cách hiệu quả

Bánh mì thanh long, món ăn khiến dân tình phát "sốt" những ngày qua

Công thức làm món bánh mì thanh long khá đơn giản. Sau quá trình nhào bột (nếu có máy nhồi bột, bạn chỉ cần cắt thanh long thành từng miếng nhỏ, nếu không, dùng máy xay nhuyễn thanh long), cần ủ bột bánh trong vòng 3 tiếng, nướng ở nhiệt độ 170-180 độ C trong vòng 17-20 phút tùy trọng lượng bánh

Bánh mì thanh long có hương vị và màu sắc độc đáo, vị chua nhẹ, hạt thanh long lẫn vào giòn và ngậy như hạt mè đen vô cùng hấp dẫn

