Ngày 1-4-2020, làng nhạc thế giới đón nhận tin buồn khi ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc tài năng của Mỹ - Adam Schlesinger qua đời ở tuổi 52 do dịch bệnh Covid-19 Adam Schlesinger được biết đến là người sáng lập của các ban nhạc: Fountains of Wayne, Ivy, Tinted Windows. Trong đó, ban nhạc Fountains of Wayne sở hữu bản hit "Stacy's Mom" từng được nhận đề cử Grammy năm 2003 Trong sự nghiệp, Adam Schlesinger từng "bỏ túi" cho mình nhiều giải thưởng âm nhạc cao quý. Trong đó, ông từng 3 lần giành giải Emmy (các năm 2012, 2013, 2019), 1 lần giành giải Grammy (2009). Đồng thời, ông cũng là gương mặt sáng giá được đề cử ở nhiều hạng mục của giải Oscar, Quả Cầu Vàng, giải Tony Adam Schlesinger cũng là cái tên kỳ cựu của làng nhạc phim thế giới khi từng sáng tác ca khúc chủ đề cho nhiều bộ phim đình đám như: That Thing You Do, Fever Pitch, Josie and the Pussycats, There's Something About Mary... Với những đóng góp to lớn của mình cho âm nhạc, sự ra đi của Adam Schlesinger chính là nỗi mất mát lớn đối với ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ nói riêng và thế giới nói chung

Nam diễn viên gạo cội Andrew Jack - người từng thủ vai tướng Caluan Ematt trong "bom tấn" "Star Wars" (Chiến tranh giữa các vì sao) - đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 31-3-2020 tại một bệnh viện ở Surrey, Anh sau 2 ngày phát hiện mắc Covid-19 Andrew Jack (SN 1944) bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 1982 với vai trò diễn viên, huấn luyện viên ngôn ngữ. Ông được coi là bậc thầy về ngôn ngữ và phương ngữ của điện ảnh Anh - Mỹ Trong suốt sự nghiệp, ông đã giúp hơn 200 diễn viên chỉnh âm giọng để nhập vai gồm Robert Downey Jr (khi đóng vai danh hài Charlie Chaplin và Sherlock Holmes), Pierce Brosnan (đóng điệp viên 007 trong GoldenEye, Tomorrow Never Dies và Die Another Day), Chris Hemsworth (trong loạt phim Thor), dàn diễn viên phim Chúa tể những chiếc nhẫn... Andrew Jack được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến và kính trọng bởi tài năng, nhân cách "vàng". Sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ đã để lại nỗi mất mát lớn trong lòng người thân, bạn bè và người hâm mộ trên khắp thế giới Ngày 30-3-2020, thế giới lại mất đi một nhân tài vì căn bệnh Covid-19. Đó là bác sĩ phẫu thuật thần kinh James T. Goodrich - người tiên phong trong lĩnh vực cứu chữa trẻ em có tình trạng thần kinh phức tạp Bác sĩ James T. Goodrich sinh năm 1946 tại Mỹ, ông đã dành hơn 30 năm làm việc tại trung tâm Y tế Montefiore ở Bronx, thành phố New York. Ông còn là giáo sư phẫu thuật thần kinh lâm sàng khoa nhi, phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo tại Đại học Y khoa Albert Einstein (Mỹ) Từ năm 2004, bác sĩ James T. Goodrich đã tiến hành phẫu thuật tách rời và điều trị cho những cặp song sinh bị dính liền. Đặc biệt vào năm 2016, ông gây tiếng vang khi phụ trách nhóm 40 bác sĩ tiến thành cuộc phẫu thuật kéo dài 27 tiếng, tách rời thành công cặp song sinh Jadon và Anias McDonald 13 tháng tuổi bị dính hộp sọ Với tài năng của mình, James T. Goodrich được xem là bác sĩ phẫu thuật bậc thầy, một nhà giáo dục tầm cỡ thế giới. Giám đốc Điều hành của Trung tâm Y tế Montefiore - bác sĩ Philip O. Ozuah nhận xét về James T. Goodrich như sau: "Chuyên môn và năng lực của anh ấy chỉ đứng sau trái tim và hành xử tử tế của chính anh"

Một người như bác sĩ James T. Goodrich mất đi cũng đồng nghĩa với việc nhiều trẻ em mang các bệnh về hệ thần kinh trên thế giới sẽ mất đi cơ hội được chữa trị bởi bộ óc và bàn tay thiên tài của ông Ken Shimura - diễn viên hài hàng đầu Nhật Bản - đã qua đời ngày 29-3-2020 vì dịch Covid-19. Được biết, diễn viên hài Ken Shimura là người nổi tiếng đầu tiên của đất nước mặt trời mọc qua đời vì căn bệnh quái ác này Ông Shimura bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 1970 và nhanh chóng được người dân Nhật Bản trao cho danh hiệu "Vua hài", "Danh hài quốc dân". Ông được khán giả Việt Nam biết đến nhiều qua tác phẩm "Baka Tonosama" (Chúa tể ngu ngốc) Trong tháng 4 tới, ông Shimura dự định phát hành một bộ phim dựa trên cuốn sách có tựa đề "The Name Above the Title" (tạm dịch: Cái tên phía trên tựa đề) Tuy nhiên, ngày 20-3-2020, ông Shimura phải nhập viện vì có dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi và ho. Đến ngày 23-3-2020, ông được chẩn đoán mắc Covid-19 và được điều trị. 6 ngày sau, nam nghệ sĩ đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 70 tuổi Thông tin về sự ra đi của ông Shimura được truyền hình NHK Nhật Bản đăng tải khiến người hâm mộ bất ngờ và hoang mang. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng của mình trên mạng xã hội và hi vọng cái chết của một ngôi sao sẽ thức tỉnh những người khác còn đang thờ ơ trước dịch bệnh Cũng trong ngày 29-3-2020, người hâm mộ thế giới tiếp tục nhận tin buồn khi huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ - Joe Diffie đã mãi mãi ra đi vì dịch bệnh Covid-19. Ông qua đời ở tuổi 61 tại bang Tennessee, Mỹ, chỉ 2 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 Joe Diffie sinh năm 1958 tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma, Mỹ. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ những năm 1980 và đạt đến đỉnh cao vào thập niên 1990 Suốt sự nghiệp, Joe Diffie phát hành 13 album và từng có 20 ca khúc lọt top 10 bảng xếp hạng Billboard (bảng xếp hạng chính thống cho các bài hát tại Hoa Kỳ). Năm 1998, ông thắng giải Grammy với tác phẩm "Same Ole Train" - dự án hợp tác của ông với nhiều danh ca nổi tiếng lúc bấy giờ như Clint Black, Alison Krauss, Marty Stuaru Manu Dibango - huyền thoại kèn saxophone người Cameroon (quốc gia ở Trung Phi) - đã mất vào hôm 24-3-2020 sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 Manu Dibango (SN 1933 tại Douala, Cameroon) là một trong những nhạc công nổi tiếng nhất châu Phi, được biết đến với phong cách âm nhạc sôi động mang âm hưởng của jazz và funk, kết hợp các chất liệu nhạc dân gian Cameroon Năm 1972, Manu Dibango đạt thành công tại Mỹ và châu Âu với ca khúc "Soul Makossa". Ca khúc được đông đảo người dân Cameroon yêu thích và từng được dùng để ăn mừng khi đội tuyển bóng đá nam quốc gia của họ lần đầu vào vòng tứ kết Giải Vô địch các quốc gia châu Phi năm 1972



Lý Văn Lượng (SN 1986) là một bác sĩ người Trung Quốc công tác tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Anh là một trong những người đầu tiên cảnh báo về sự nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 nhưng lại bị quan chức ở Vũ Hán khiển trách. Anh đã qua đời vào ngày 7-2-2020 cũng chính vì virus này Sự ra đi của bác sĩ Lý đã tạo nên làn sóng phẫn nộ và tiếc thương tại Trung Quốc cũng như dư luận nhiều nơi trên thế giới. Nhiều người đã phản ứng dữ dội để buộc chính quyền trung ương vào cuộc và rửa oan cho anh Ngày 19-3-2020, Ủy ban Giám sát Quốc gia (NSC), cơ quan chống tham nhũng hàng đầu đất nước, tuyên bố việc xử phạt bác sĩ Lý của chính quyền địa phương lúc đó là "bất thường" và "không đúng đắn". Theo đó, công an Vũ Hán phải chịu trách nhiệm và hình phạt của bác sĩ Lý phải được hủy bỏ. Đồng thời, cảnh sát cũng phải gửi lời xin lỗi tới bác sĩ Lý và gia đình anh

Đặc biệt, theo CCTV hôm 2-4-2020 đưa tin, bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong 12 nhân viên y tế tử vong trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 được Trung Quốc truy phong liệt sĩ. Đây là danh hiệu cao nhất được Trung Quốc trao cho một công dân qua đời khi làm việc để phụng sự đất nước

