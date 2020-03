Không chỉ "làm mưa làm gió" ở Hàn Quốc, trào lưu làm cà phê Dalgona đã phủ sóng khắp mạng xã hội Việt Nam trong thời gian gần đây. Giới trẻ Việt hưởng ứng tích cực với hàng loạt bài chia sẻ công thức làm món cà phê đặc biệt này

Cà phê Dalgona có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Tháng 1-2020, món cà phê này lần đầu được giới thiệu trong chương trình giải trí "Convenience Store Restaurant". Trong tập phát sóng, Jung Il Woo đã có cơ hội nếm thử loại cà phê này ở Macau. Sau khi thưởng thức, nam diễn viên nhận xét hương vị của cà phê này tuyệt ngon và có vị giống với hương vị kẹo dalgona Hàn Quốc

Từ đây, làn sóng mọi người cùng nhau pha chế cà phê Dalgona ra đời

Với cách pha chế lẫn nguyên liệu đều khá đơn giản, nhiều người có thể làm món cà phê này tại nhà. Bạn hãy cho cà phê đen, đường và nước sôi theo tỷ lệ 1:1:1, sau đó đánh bông hỗn hợp bằng máy hoặc bằng tay đến khi hỗn hợp ngả màu vàng thì dừng lại. Cho đá viên vào ly, đổ sữa tươi không đường và nhẹ nhàng múc hỗn hợp kem cà phê lên trên

Ly cà phê bọt biển Dalgona sẽ mang đến cho bạn những cảm giác mới lạ, với sự kết hợp đầy ngọt ngào giữa cà phê và sữa. Không chỉ ngon miệng, món cà phê này còn hấp dẫn bởi vẻ ngoài đẹp mắt

Được sáng tạo vào những năm 1960, loại hình cà phê có tên gọi "Kopi Joss" nhanh chóng trở thành xu hướng và "làm mưa làm gió" tại đất nước Indonesia

Cách pha cà phê than nóng cũng không có gì phức tạp. Cà phê được pha chế như bình thường và cuối cùng là thả vào đó một cục than nóng. Khi than nguội, người dùng có thể gắp than ra và thưởng thức ly cà phê đặc biệt này

Theo ông Pak Man, người sáng chế ra món cà phê than nóng này, thì than đá có tác dụng trung hòa axit dạ dày, giúp chữa đầy hơi hiệu quả. Mặc dù vẫn chưa có chứng nhận sức khỏe nào về món cà phê than nóng này nhưng Kopi Joss vẫn nhận được sự tin tưởng và yêu thích từ những người sành cà phê

Kopi Gu You hay còn gọi là cà phê bơ. Đây là một trong những đặc sản của đảo quốc sư tử Singapore

Sau khi pha xong cà phê, người ta sẽ bỏ thêm vào ly một miếng bơ nhỏ. Lát bơ sẽ tan từ từ trong ly cà phê nóng, giúp hương vị cà phê trở nên thơm và béo ngậy hơn. Hương vị của Kopi Gu You càng trở nên hoàn hảo khi được sử dụng cùng bánh mì nướng nóng hổi

Đến với Tây Ban Nha, du khách đừng quên thưởng thức món cà phê Miel nổi tiếng. Miel là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị mật ong ngọt dịu, sữa nóng cùng bột quế trên nền cà phê Espresso truyền thống



Pha chế cà phê Miel cần sự kiên nhẫn và cầu kỳ. Đặc biệt, người pha chế phải tuân thủ định lượng chính xác trong công thức để tạo nên hương vị cà phê Miel đúng chuẩn

Vị ngọt của mật ong hòa quyện cùng vị sữa béo ngậy, xen chút vị đặc trưng của cà phê Espresso chắc chắn sẽ làm "say lòng" bất cứ thực khách nào

Nếu như bạn là một người yêu thích hương thơm quyến rũ của rượu rum, cà phê Pharisaer của nước Đức chính là một sự lựa chọn hoàn hảo

Thức uống này là một sự kết hợp độc đáo giữa cà phê đen, rượu rum cùng lớp kem sữa béo ngậy được tạo hình đẹp mắt trên bề mặt ly cà phê

Vị kem tươi béo ngậy cùng với hương vị đậm chất men say của rượu rum sẽ kích thích, lan tỏa đến mọi giác quan, chinh phục cả những vị thực khách khó tính nhất

Được biết đến là món cà phê đá lạnh đầu tiên trên thế giới, Mazagran nhanh chóng chiếm được cảm tình của các tín đồ ăn uống và trở thành thức uống phổ biến trên đường phố Paris, Pháp. Đây là món cà phê được làm từ Espresso truyền thống, kết hợp cùng chanh, bạc hà và đôi khi có cả rượu rum

Mazagran được xem là thức uống tuyệt vời và có tác dụng giải khát trong những ngày hè oi bức

Mazagran cũng có nhiều phiên bản khác nhau trên thế giới. Nếu như ở nước Áo, cà phê Mazagran được dùng kèm với đá và rượu rum thì ở Bồ Đào Nha, Mazagran lại được pha chế từ Espresso đậm đặc, kết hợp cùng chanh, đá lạnh cùng một chút đường để vị ngọt đạt đến độ hoàn hảo

Cũng như phở hay bánh mì, cà phê sữa đá được xem là biểu tượng ẩm thực tại Việt Nam. Theo CNN, văn hóa cà phê đã ăn sâu vào huyết quản, là gene di truyền của người Việt

Để tạo nên ly cà phê sữa đá, người Việt sử dụng cà phê xay nhuyễn, cho vào loại phin đặc trưng của bản xứ, sau đó thêm nước sôi, pha cùng chút sữa đặc có đường cùng vài viên đá

Cà phê sữa đá được xem là loại thức uống bình dân nhưng vô cùng hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Vị đắng của cà phê rang xay hòa quyện cùng vị ngọt ngào của sữa đặc, chắc chắn sẽ làm xao xuyến bất kỳ thực khách nào

Không chỉ "làm mưa làm gió" ở Hàn Quốc, trào lưu làm cà phê Dalgona đã phủ sóng khắp mạng xã hội Việt Nam trong thời gian gần đây. Giới trẻ Việt hưởng ứng tích cực với hàng loạt bài chia sẻ công thức làm món cà phê đặc biệt này

Cà phê Dalgona có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Tháng 1-2020, món cà phê này lần đầu được giới thiệu trong chương trình giải trí "Convenience Store Restaurant". Trong tập phát sóng, Jung Il Woo đã có cơ hội nếm thử loại cà phê này ở Macau. Sau khi thưởng thức, nam diễn viên nhận xét hương vị của cà phê này tuyệt ngon và có vị giống với hương vị kẹo dalgona Hàn Quốc

Từ đây, làn sóng mọi người cùng nhau pha chế cà phê Dalgona ra đời

Với cách pha chế lẫn nguyên liệu đều khá đơn giản, nhiều người có thể làm món cà phê này tại nhà. Bạn hãy cho cà phê đen, đường và nước sôi theo tỷ lệ 1:1:1, sau đó đánh bông hỗn hợp bằng máy hoặc bằng tay đến khi hỗn hợp ngả màu vàng thì dừng lại. Cho đá viên vào ly, đổ sữa tươi không đường và nhẹ nhàng múc hỗn hợp kem cà phê lên trên

Ly cà phê bọt biển Dalgona sẽ mang đến cho bạn những cảm giác mới lạ, với sự kết hợp đầy ngọt ngào giữa cà phê và sữa. Không chỉ ngon miệng, món cà phê này còn hấp dẫn bởi vẻ ngoài đẹp mắt

Được sáng tạo vào những năm 1960, loại hình cà phê có tên gọi "Kopi Joss" nhanh chóng trở thành xu hướng và "làm mưa làm gió" tại đất nước Indonesia

Cách pha cà phê than nóng cũng không có gì phức tạp. Cà phê được pha chế như bình thường và cuối cùng là thả vào đó một cục than nóng. Khi than nguội, người dùng có thể gắp than ra và thưởng thức ly cà phê đặc biệt này

Theo ông Pak Man, người sáng chế ra món cà phê than nóng này, thì than đá có tác dụng trung hòa axit dạ dày, giúp chữa đầy hơi hiệu quả. Mặc dù vẫn chưa có chứng nhận sức khỏe nào về món cà phê than nóng này nhưng Kopi Joss vẫn nhận được sự tin tưởng và yêu thích từ những người sành cà phê

Kopi Gu You hay còn gọi là cà phê bơ. Đây là một trong những đặc sản của đảo quốc sư tử Singapore

Sau khi pha xong cà phê, người ta sẽ bỏ thêm vào ly một miếng bơ nhỏ. Lát bơ sẽ tan từ từ trong ly cà phê nóng, giúp hương vị cà phê trở nên thơm và béo ngậy hơn. Hương vị của Kopi Gu You càng trở nên hoàn hảo khi được sử dụng cùng bánh mì nướng nóng hổi

Đến với Tây Ban Nha, du khách đừng quên thưởng thức món cà phê Miel nổi tiếng. Miel là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị mật ong ngọt dịu, sữa nóng cùng bột quế trên nền cà phê Espresso truyền thống



Pha chế cà phê Miel cần sự kiên nhẫn và cầu kỳ. Đặc biệt, người pha chế phải tuân thủ định lượng chính xác trong công thức để tạo nên hương vị cà phê Miel đúng chuẩn

Vị ngọt của mật ong hòa quyện cùng vị sữa béo ngậy, xen chút vị đặc trưng của cà phê Espresso chắc chắn sẽ làm "say lòng" bất cứ thực khách nào

Nếu như bạn là một người yêu thích hương thơm quyến rũ của rượu rum, cà phê Pharisaer của nước Đức chính là một sự lựa chọn hoàn hảo

Thức uống này là một sự kết hợp độc đáo giữa cà phê đen, rượu rum cùng lớp kem sữa béo ngậy được tạo hình đẹp mắt trên bề mặt ly cà phê

Vị kem tươi béo ngậy cùng với hương vị đậm chất men say của rượu rum sẽ kích thích, lan tỏa đến mọi giác quan, chinh phục cả những vị thực khách khó tính nhất

Được biết đến là món cà phê đá lạnh đầu tiên trên thế giới, Mazagran nhanh chóng chiếm được cảm tình của các tín đồ ăn uống và trở thành thức uống phổ biến trên đường phố Paris, Pháp. Đây là món cà phê được làm từ Espresso truyền thống, kết hợp cùng chanh, bạc hà và đôi khi có cả rượu rum

Mazagran được xem là thức uống tuyệt vời và có tác dụng giải khát trong những ngày hè oi bức

Mazagran cũng có nhiều phiên bản khác nhau trên thế giới. Nếu như ở nước Áo, cà phê Mazagran được dùng kèm với đá và rượu rum thì ở Bồ Đào Nha, Mazagran lại được pha chế từ Espresso đậm đặc, kết hợp cùng chanh, đá lạnh cùng một chút đường để vị ngọt đạt đến độ hoàn hảo

Cũng như phở hay bánh mì, cà phê sữa đá được xem là biểu tượng ẩm thực tại Việt Nam. Theo CNN, văn hóa cà phê đã ăn sâu vào huyết quản, là gene di truyền của người Việt

Để tạo nên ly cà phê sữa đá, người Việt sử dụng cà phê xay nhuyễn, cho vào loại phin đặc trưng của bản xứ, sau đó thêm nước sôi, pha cùng chút sữa đặc có đường cùng vài viên đá

Cà phê sữa đá được xem là loại thức uống bình dân nhưng vô cùng hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Vị đắng của cà phê rang xay hòa quyện cùng vị ngọt ngào của sữa đặc, chắc chắn sẽ làm xao xuyến bất kỳ thực khách nào