[ẢNH] 5 thói quen làm mát cơ thể gây nguy hại cho sức khỏe của bạn

Bởi khi vận động mạnh, các mạch máu đang giãn nở, mồ hôi tiết ra nhiều. Gió từ quạt sẽ làm quá trình bài tiết mồ hôi bị ngưng trệ, mạch máu co đột ngột vô cùng nguy hiểm. Do vậy, bạn nên lấy khăn khô lau sạch mồ hôi rồi bật quạt từ xa để làm mát từ từ nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe