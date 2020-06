Nước mía hoa quả là một biến tấu thú vị của nước mía truyền thống. Nếu trước kia chúng ta chỉ thường ép nước mía với quất thì nay nhiều người đã khéo léo kết hợp với nhiều loại hoa quả để tạo ra các loại nước mía có hương vị độc đáo Người ta thường chọn các loại trái cây có nhiều mùi, nhiều vị như cam, dâu, dứa, chanh dây... để ép chung cùng nước mía. Do đó, bạn sẽ thấy ly nước mía có nhiều màu sắc tương đồng với màu hoa quả chứ không chỉ có một màu xanh như nước mía truyền thống Trong các loại nước mía hoa quả, nước mía dâu tây được yêu thích hơn cả do không chỉ có màu sắc bắt mắt, hương vị chua ngọt thơm ngon mà còn là thức uống giải nhiệt và tăng cường sức đề kháng cực tốt cho cơ thể trong dịp hè

Cách làm nước mía dâu tây cực kì đơn giản. Với khẩu phần 1 người uống, bạn chỉ cần chuẩn bị 400ml nước mía ép, 1-2 quả dâu tây. Bước đầu tiên, bạn cắt bỏ cuống lá của dâu tây, ngâm với nước muối pha loãng khoảng 1-2 phút, vớt ra rửa lại với nước sạch rồi cắt thành những miếng nhỏ Sau đó, cho dâu tây đã cắt nhỏ vào máy xay sinh tố cùng 400ml nước mía ép. Bấm nút xay 40 - 50 giây cho nhuyễn. Cuối cùng, rót nước mía dâu tây ra ly, thêm vài viên đá và thưởng thức Bên cạnh đó, nếu là "fan" hâm mộ của sầu riêng, bạn có thể thử ngay nước mía sầu riêng có hương vị thơm ngon, béo ngậy (Ảnh: VnExpress)

Nguyên liệu chính của nước mía sầu riêng sẽ là nước mía được ép như cách thông thường, còn sầu riêng sẽ được tách hạt và say nhuyễn. Sau đó, các nguyên liệu sẽ được pha trộn với nhau theo tỷ lệ nhất định (Ảnh:VnExpress)

Ở một số quán chuyên bán nước mía sầu riêng, người ta còn cho thêm đậu xanh nấu chín, đánh nhuyễn và chút nước cốt dừa để thức uống thơm ngon hơn (Ảnh:VnExpress)

Một số nơi tại Sài Gòn, khi thưởng thức nước mía sầu riêng những người sành ăn còn gọi thêm khoai mì (sắn) hấp nước cốt dừa có rắc mè (vừng) rang để ăn kèm (Ảnh:VnExpress) Nước mía trân châu cũng là phiên bản nước mía khiến nhiều người phát "cuồng" mỗi khi mùa hè đến Với phiên bản nước mía này, bên cạnh nước mía nguyên chất sẽ còn thêm nhiều topping như trân châu, dừa tươi, dừa khô... Khi thưởng thức, chúng ta vừa có thể uống từng ngụm nước mía mát lạnh, vừa có thể nhâm nhi những viên trân châu dai dai cùng dừa tươi giòn sần sật. Đây chắc chắn là trải nghiệm thú vị cho những ai vừa là "fan" cuồng của nước mía và trân châu Cốt dừa là nguyên liệu thích hợp cho rất nhiều món, bao gồm cả nước mía. Sự kết hợp giữa nước mía và cốt dừa tuy cỏ vẻ hơi lạ và "tưởng không ngon nhưng lại ngon không tưởng"

Nước mía vẫn được ép như bình thường rồi đổ vào ly, sau đó người bán sẽ rưới một lớp cốt dừa và phủ dừa tươi lên bề mặt nước mía. Khi thưởng thức, chúng ta sẽ cảm nhận rõ hương vị béo ngậy của cốt dừa cũng vị thanh mát của nước mía đang hòa quyện vào nhau và tan dần nơi đầu lưỡi Nếu tự làm tại nhà, bạn có thể thêm vào nước mía những topping như mít tươi, đậu phộng, thạch... Như vậy, cốc nước mía cốt dừa sẽ càng thơm ngon hơn

Bên cạnh đó, nước mía chanh muối cũng là thức uống giải nhiệt được nhiều người ưa chuộng. Điểm cộng cho phiên bản nước mía chanh muối là giúp giải khát và "đánh bay" cơn nóng tức thì Bên cạnh đó, khi có thêm chanh muối, hương vị nước mía thêm phần ngọt thanh hơn chứ không bị quá ngọt gắt. Vị mặn của chanh muối hài hòa đưa đẩy nên có phần lạ miệng hơn những loại nước mía ép quất, cam thông thường

