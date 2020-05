Viêm mũi dị ứng là tình trạng thường gặp ở những người có cơ địa nhạy cảm với các tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, bụi phát tán trong không khí và xuất hiện nhiều vào mùa hè khi thời tiết khô, nóng, nhiều gió

Phản ứng dị ứng này xảy ra ngay ở lớp nhầy niêm mạc của mũi, họng, xoang, chúng gây ra hiện tượng viêm cùng với các biểu hiện như là ngứa mũi, hắt hơi, ngạt mũi và chảy nước mũi

Viêm mũi dị ứng thường xảy ra đột ngột vào lúc chuyển mùa, thay đổi thời tiết. Bệnh nhân sẽ có các biểu hiện như cảm thấy cay cay trong mũi, hắt hơi liên tục, ngứa mũi, cay mắt, đỏ mắt và chảy nước mắt, có cảm giác rát bỏng ở vòm hầu, họng...

Để tránh bị nhiễm bệnh chúng ta không nên nuôi chó mèo trong nhà, tiến hành vệ sinh định kỳ chăn, ga, gối, đệm, vải bọc ghế... để hạn chế ký sinh trùng (mò, mạt) tồn tại và phát triển, cần giữ cho nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ và tránh ẩm ướt nhằm hạn chế nấm mốc phát triển

Ngoài ra, chúng ta cần vệ sinh răng miệng hàng ngày, đánh răng sau khi ăn, trước và sau khi ngủ, cũng cần tránh hoặc hạn chế tiếp xúc với bụi bằng cách đeo khẩu trang khi quét dọn nhà cửa và khi đi ra đường

Với những người thường xuyên đi bơi hoặc đi tắm biển vào mùa hè thì bệnh viêm ống tai ngoài, viêm tai giữa ứ dịch là các bệnh hay xuất hiện. Dù không khó chữa nhưng nếu để lâu ngày, chúng có thể dẫn đến nhiều biến chứng rất nguy hiểm

Cụ thể, khi đi bơi, chúng ta không thể tránh được việc nước bị vào trong tai, đặc biệt, khi đi tắm biển những hạt cát nhỏ sẽ dễ dàng lọt vào ống tai gây viêm nhiễm

Viêm tấy ống tai ngoài thường không gây sốt cao, nhưng bệnh nhân đau nhức dữ dội, tăng nhanh, nhất là về đêm, khi nhai, khi ngáp. Cùng với đau tai là cảm giác đầy, bít, nút tai, thường có ù tai và nghe kém, thậm chí chúng có thể gây mất thính giác tạm thời

Do vậy, mỗi khi đi bơi về, khi có nước đọng trong ống tai thì nên nghiêng đầu ngay sang một bên, day nhẹ nắp ống tai để nước tự chảy ra. Nếu có nhiều cát trong ống tai thì dùng bơm tiêm hút đầy nước lọc, bơm nhẹ cho nước chảy vào ống tai, tự cuốn cát ra để không gây xước

Đối với trẻ nhỏ, nên tập cho trẻ vệ sinh tai bằng cách tự thông vòi tai sau khi đi bơi về. Nếu có dấu hiệu bị viêm tai như nghe kém hay ù tai thì nên cho trẻ nghỉ một vài ngày và đưa đi bác sĩ càng nhanh càng tốt

Nhiệt độ mùa hè rất cao, từ đó đẩy nhanh sự biến tính của thức ăn, dễ khiến cho thức ăn bị hư hỏng, ôi thiu, đây là môi trường lý tưởng giúp vi khuẩn phát triển làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Vì vậy, để tránh bị ngộ độc thực phẩm, chúng ta nên chọn các loại thực phẩm tươi và sử dụng trong ngày, không nên dự trữ quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh, không để lẫn thực phẩm sống với thức ăn chín

Ngoài ra, các loại thực phẩm sống như thủy hải sản, thịt, phủ tạng động vật hay rau quả… cần làm sạch, cho vào hộp đậy kín và để ngăn riêng trong tủ lạnh, không để chúng lẫn lộn với nhau

Bên cạnh đó, nên thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tiệt trùng các dụng cụ, bát đũa trước khi ăn uống. Nên lau tủ lạnh và giá đựng bát đũa hàng tuần để tránh vi khuẩn phát triển

Tay chân miệng được coi là bệnh thường gặp ở trẻ em và nhũ nhi, tuy nhiên, nhiều người lớn cũng gặp phải với triệu chứng như sốt, đau họng và nổi ban có bọng nước làm đau ở lưỡi, nướu, lòng bàn tay và lòng bàn chân

Hiện nay, không có cách điều trị đặc hiệu cũng như không có vắc-xin cho bệnh tay chân miệng. Thông thường, những dấu hiệu và triệu chứng bệnh thường hết sau 7–10 ngày, dù vậy, nếu không chữa trị kịp thời có thể gây ra tử vong

Để ngăn ngừa nguy cơ con trẻ bị tay chân miệng, bạn nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi thay tã và đi vệ sinh, làm sạch và khử trùng các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, các vật dụng dễ bẩn, kể cả đồ chơi

Ngoài ra, bạn cần tránh các cử chỉ thân mật như ôm, hôn hoặc chia sẻ dụng cụ ăn, uống với những người mắc bệnh tay chân miệng

Say nắng hiện tượng chúng ta thường gặp trong mùa hè, đặc biệt trong những ngày nắng nóng cao điểm, nếu không được cứu chữa kịp thời, chúng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn

Vào mùa hè, các tia nắng gay gắt sẽ chiếu thẳng vào vùng cổ gáy một cách liên tục khiến trung tâm điều hòa thân nhiệt của cơ thể sẽ bị chấn động, gây rối loạn thân nhiệt và khiến bạn rơi vào cảm giác chóng mặt, buồn nôn... hôn mê, thậm chí là tử vong

Để tránh bị say nắng trong những ngày thay đổi thời tiết hay có nhiệt độ cao, bạn nên uống đủ 2L nước để điều hòa cơ thể và lưu thông huyết mạch. Ngoài ra, nên bổ sung thêm các loại trái cây và uống trà xanh

Bạn cần có một chế độ làm việc hợp lý, tránh ồn ào. Bởi thời tiết nóng cũng làm nhiều người mất ngủ khiến trí não bị thiếu dưỡng khí làm cho tinh thần mệt mỏi, đau đầu

Ngoài ra, bạn cũng cần tránh ra ngoài vào thời điểm nắng cao trong những ngày nắng nóng. Nếu buộc phải ra ngoài thì bạn cần phải trùm kín người, đội mũ rộng vành, áo chống nắng, bôi kem chống nắng… Tránh để nắng chiếu trực tiếp vào gáy, cổ và lưng

