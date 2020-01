Rán là một trong những cách quen thuộc nhất mà hầu hết các gia đình đều áp dụng để "biến tấu" bánh chưng thành món ngon lạ miệng. Nếu bánh chưng sau khi luộc có vị dẻo thơm hấp dẫn thì khi được rán lên, bánh sẽ có lớp vỏ nếp giòn rụm và nhân bánh mềm thơm dễ gây nghiện cho người ăn Khi thưởng thức, bạn có thể chấm kèm với các loại nước sốt như tương ớt, xì dầu, sốt mayonnaise... đều không làm giảm đi hương vị hấp dẫn của món bánh chưng rán Hoặc bạn có thể chấm kèm bánh chưng rán với nước sốt chua cay được làm bởi công thức xào thơm các nguyên liệu như tỏi băm, tôm khô, nước cốt me, tương ớt... Nếu ăn kèm cùng với dưa củ kiệu, kim chi thì sẽ càng kích thích hương vị của món ăn hơn Dù hương vị của món bánh chưng rán rất hấp dẫn và gây nghiện nhưng nếu ăn nhiều cũng khiến bạn không tránh khỏi việc ngao ngán. Lý do là bởi rán bánh chưng thường cần lượng lớn dầu ăn. Nếu lo sợ việc ăn đồ dầu mỡ khiến bạn phát phì vậy hãy thử tham khảo thêm cách rán bánh chưng bằng nước lọc không lo ngấy lo béo Cách làm món ăn vô cùng đơn giản: Đổ một lượng nước vừa đủ vào chảo, thả bánh chưng được cắt nhỏ vào rồi chờ bánh mềm thì dằm nhuyễn. Sau đó, cho phần bánh đã dằm nhuyễn sang một chiếc chảo chống dính khác, dàn bánh thành lớp mỏng rồi rán như bình thường tới khi hai mặt giòn rụm Thành phẩm thu được sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ vì hình dáng của chiếc bánh trông giống hệt một chiếc pizza. Vì thế bánh chưng rán nước lọc còn được dân mạng gọi với tên mỹ miều là "Pizza made by Viet Nam"

Cách làm đơn giản nên ai cũng có thể cho ra lò những chiếc pizza bánh chưng "xịn sò" làm mới mâm cơm Tết. Thêm chút giò lụa, ngô ngọt, phô mai và rưới sốt mayonnaise hoặc tương ớt lên chắc chắn sẽ khiến bạn phải "chén liền tù tì" Lượng dầu chủ yếu để rán bánh đến từ phần mỡ của nhân và vỏ bánh chảy ra nên sẽ làm bánh ngậy hơn, giòn hơn, đỡ ngấy hơn bánh chưng rán hay luộc thông thường. Tuy nhiên, chế biến món ăn này đòi hỏi bạn cần có đủ sự kiên nhẫn vì thời gian dùng cho việc rán bánh là từ 30 phút đến 1 tiếng, vì phải chờ nước nóng làm mềm bánh ra Lưu ý thêm, loại chảo sử dụng phải có độ chống dính cao, nếu không rất dễ bị cháy và sát chảo. Ngoài ra, lượng nước cho vào chảo cũng phải vừa đủ, ít quá sẽ khiến bánh bị khô, nhiều nước quá sẽ khiến bánh mềm ra bị nhão Thêm một loại pizza nữa cũng được "biến tấu" từ bánh chưng được nhiều chị em phụ nữ note lại để làm mới hơn mâm cơm Tết đầu năm Cách làm cũng vô cùng đơn giản. Đầu tiên là bước làm vỏ bánh: Bỏ vỏ bánh chưng vào bát lớn để trộn đều cùng hành lá và 1 quả trứng gà. Sau đó bạn bắc chảo lên bếp, chờ dầu sôi rồi đổ hỗn hợp trên rán sơ qua 2 mặt khoảng 2 phút với lửa nhỏ Phần nhân bánh pizza bạn sử dụng nhân của bánh chưng rải cùng với pho mai, rau củ lên phần vỏ bánh vừa rán. Sau đó, cho 1 quả trứng gà vào chính giữa miếng bánh và đậy nắp vung lại. Tiếp tục rán lửa nhỏ khoảng 7-10 phút cho bánh vàng đều. Nhà có trẻ nhỏ thì đây sẽ món ăn được các bé cực kì mê mẩn Ngoài ra, bánh chưng bọc khoai rán cũng là một sự lựa chọn không tồi. Hương vị độc đáo đến từ hai nguyên liệu cực kì quen thuộc đó là bánh chưng cùng khoai lang chắn chắn sẽ khiến nhiều người phải thích mê Cách làm: Bước 1, trộn đều hỗn hợp nước cốt dừa (150 ml), bột năng (10g), nước lọc (50 ml) rồi cho lên bếp khuấy đều đến khi sôi và sệt lại; Bước 2, chuẩn bị hành lá thái nhỏ (khoảng 1/2 bát), đun 1/3 bát dầu ăn sôi bốc khói rồi đổ vào bát hành để làm mỡ hành

Bước 3, gọt vỏ 1 củ khoai lang vàng sau đó luộc chín. Sử dụng 1/2 thìa muối, 1 thìa đường, 1 thìa mỡ hành vào khoai đã luộn chín và bóp nhuyễn lại; Bước 4, bánh chưng thái lát mỏng cho vào nồi hấp cách thủy để làm mềm

Bước 5, cho bánh chưng đã nhuyễn lên tấm nilon thành hình chữ nhật, trét khoai lên trên, cuộn lại và đem rán vàng đều các mặt. Khi bánh vàng đều thì vớit ra giấy thấm dầu, dùng kéo cắt thành những khối vuông nhỏ, rưới nước cốt dừa, mỡ hành, thêm chút lạc rang lên và thưởng thức Bánh chưng bọc khoai rán hấp dẫn bởi lớp vỏ bánh được rán vàng ươm, giòn rụm hòa quyện cùng nhân khoai lang ngọt bùi, thơm phức và rưới thêm nước cốt dừa, mỡ hành béo ngậy, lạc rang bùi bùi. Với món ăn này bạn có thể nhâm nhi ngày Tết mà không hề thấy chán

