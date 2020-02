Cuộc sống bận rộn, nhiều người thường có thói quen ăn sáng qua loa, thậm chí bỏ bữa sáng nhằm tiết kiệm tối đa quỹ thời gian của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bỏ bữa sáng là một thói quen xấu, gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe

Sau một đêm dài say giấc, cơ thể cần năng lượng để hoạt động. Bỏ bữa sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, dễ mắc bệnh dạ dày, béo phì. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng và nên đầu tư nhất trong ngày

Nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, thường có thói quen cầm điện thoại để kiểm tra tin nhắn, lướt mạng xã hội ngay sau khi thức dậy. Tuy nhiên, đây lại là thói quen gây hại cho sức khỏe vào buổi sáng

Thói quen này có thể đưa cơ thể của bạn vào "chế độ hoảng loạn", căng thẳng, huyết áp tăng cao, ảnh hưởng tới tâm trạng và sức khỏe của cả một ngày dài. Thay vì bị ảnh hưởng bởi tin tức từ thể giới ảo, tốt nhất, bạn nên thư giãn, vươn vai hay khởi động ngày mới bằng vài động tác thể dục đơn giản

Thức quá khuya khiến nhiều người thường bị mệt mỏi vào buổi sáng ngày hôm sau. Nhiều người thường có thói quen nằm thêm một chút rồi mới rời khỏi gường hoặc tranh thủ ngủ thêm một giấc ngắn

Việc ngủ "cố" sẽ khiến cơ thể bị mệt mỏi, chân tay yếu và tinh thần thiếu thoải mái. Ngoài ra, việc tranh thủ ngủ thêm sẽ làm trì hoãn thời gian ăn sáng, khiến đồng hồ sinh học bị rối loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình trao đổi chất của cơ thể



Tập thể dục buổi sáng được xem là cách rèn luyện cơ thể khỏe mạnh và rất khoa học. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc vận động mạnh ngay sau khi ngủ dậy sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe

Nếu bạn vận động mạnh ngay sau khi ngủ dậy, cơ thể sẽ dễ bị mắc các bệnh liên quan tới tim mạch và gây đột quỵ vô cùng nguy hiểm

Do đó, để đảm bảo sức khỏe, ngay sau khi tỉnh dậy bạn nên ngồi nghỉ một lát cho khí huyết trong cơ thể được cân bằng, lưu thông và giúp tâm trạng thoải mái

Không cần thiết phải đến phòng tập vào mỗi buổi sáng, bạn có thể khởi động ngày mới bằng các động tác thể dục đơn giản, chạy bộ, đi cầu thang hay nhảy dây... vẫn đem lại những tác động sức khỏe tích cực

Khi vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, bàng quang của cơ thể thường ở trong trạng thái đầy nước tiểu. Đây cũng là lý do mà cơ thể thường phát tín hiệu "buồn tiểu" vào mỗi buổi sáng khiến nhiều người có tâm lý cứ thức dậy là đi tiểu ngay

Theo các chuyên gia, đi tiểu ngay sau khi thức dậy là thói quen "bào mòn" sức khỏe con người. Nguyên nhân là do, quá trình thải nước tiểu quá nhanh của bàng quang dễ gây choáng váng, chóng mặt, ngất xỉu, thậm chí đột quỵ, đặc biệt đối với người cao tuổi. Do đó, để đảm bảo sức khỏe và duy trì tuổi thọ, buổi sáng sau khi thức dậy, dù buồn tiểu đến mấy, chúng ta cũng không nên quá gấp gáp đi vệ sinh ngay

Tắm nước nóng vào buổi sáng là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, nước nóng có tác dụng thư giãn, do đó, việc tắm nước nóng buổi sáng sẽ khiến bạn cảm thấy buồn ngủ, uể oải hơn

Thay vào đó, các chuyên gia sức khỏe khuyên chúng ta nên tắm nước lạnh vào buổi sáng. Điều này giúp cơ thể sảng khoái, kích thích hoạt động của não bộ đồng thời tránh khô da, tăng cường sức đề kháng của cơ thể

Gội đầu vào buổi sáng, đặc biệt vào buổi sáng mùa đông là thói quen chúng ta cần tránh nhằm duy trì, bảo vệ sức khỏe

Nguyên nhân do, vào buổi sáng, cơ thể yếu hơn bình thường, đầu ẩm ướt có thể khiến bạn dễ bị đau đầu, nhức mỏi, dẫn tới cảm lạnh. Những người trẻ tuổi nên gội đầu vào buổi tối nhưng không nên quá gần giờ đi ngủ. Người lớn tuổi tốt nhất nên gội đầu vào ban trưa



Không uống đủ nước vào buổi sáng là thói quen xấu, dễ khiến cơ thể mất nước trong cả ngày dài. Khi cơ thể thiếu nước, bạn sẽ trở nên nhầm lẫn, thiếu nhạy bén và vô cùng mệt mỏi

Thói quen uống 1 hoặc 2 cốc nước ấm vào buổi sáng khi vừa thức dậy sẽ giúp làm sạch hệ thống đường ruột của bạn và tăng cường trao đổi chất. Nó cũng giúp giảm sự thèm ăn. Đây là một phương pháp cực hiệu quả giúp chúng ta giảm cân, giữ dáng

Sau khi thức dậy, nhiều người thường vô tình đưa tay lên dụi mắt. Hành động này tuy nhỏ nhưng gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bạn

Lớp da trên mắt vô cùng nhạy cảm, nếu dùng tay dụi mắt có thể làm làn da quanh khu vực mắt mất tính đàn hồi, dẫn đến tình trạng các mạch máu nhỏ bị vỡ, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Bên cạnh đó, tay có thể mang nhiều vi khuẩn có hại, nếu tiếp xúc với mắt có thể dẫn tới nhiễm trùng

Nhiều người sau khi thức dậy thường không mặc ấm, đi chân trần xuống sàn nhà gỗ, gạch, đá

Chân được mệnh danh là trái tim thứ hai của cơ thể, việc giữ ấm chân là điều vô cùng quan trọng. Trong khi đó, nhiệt độ buổi sáng thường thấp hơn so với các khoảng thời gian trong ngày. Việc đi chân trần trên sàn lạnh dễ gây đau bụng, đi ngoài và ảnh hưởng tới dạ dày

Uống cafe vào buổi sáng là một thói quen tốt. Tuy nhiên, thưởng thức cafe vào lúc bụng rỗng, dạ dày chứa nhiều axit sẽ ảnh hưởng không tốt tới dạ dày, tạo năng lượng dư thừa, khiến bạn rơi vào trạng thái bị kích thích

Khoảng thời gian từ 10h - 11h30 là thời điểm lý tưởng để bạn thưởng thức một ly cafe. Ngoài ra, một cốc nước chanh ấm pha mật ong là lựa chọn lý tưởng vào buổi sáng, giúp bạn tỉnh táo, đồng thời thanh lọc cơ thể

