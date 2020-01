Bánh trôi là món ăn phổ biến trong ngày Tết ở miền Nam Trung Quốc. Sự tròn trịa thông qua hình dáng và cách phát âm của bánh gắn liền với sự đoàn viên, sum họp của gia đình

Tại Việt Nam, bánh trôi thường được làm nhiều và ăn nhiều hơn cả vào dịp Tết Hàn thực. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người vẫn ăn bánh trôi hàng ngày vì cách làm không quá cầu kỳ. Một đĩa bánh trôi bày trong mâm cơm sum họp ngày đầu năm mới sẽ đem lại may mắn cho cả năm

Theo quan niệm của người Trung Quốc, từ "cá" có phát âm gần giống với từ "dư" trong dư giả, bởi vậy, các món ăn chế biến từ cá luôn được ưu tiên trong mâm cỗ đầu năm. Bên cạnh đó, cá còn là nguồn thực phẩm bổ sung chất đạm và chất béo lành mạnh tốt cho sức khỏe

Bên cạnh đó, một số quan niệm cho rằng, cá ăn trong ngày Tết phải còn nguyên đầu đến đuôi để cầu chúc cho một năm mới "đầu xuôi đuôi lọt". Từ nguyên liệu là cá, chúng ta có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng, phong phú như: Cá hấp, cá sốt cà chua,...

Trong tâm niệm của người dân Á Đông, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, cát tường và thịnh vượng. Với ý nghĩa trên, hạt dưa đỏ luôn được ưu ái để hiện diện trong khay mứt của mỗi gia đình trong những ngày đầu năm mới

Bên cạnh đó, hạt dưa còn được đánh giá là có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho trí não và hệ thần kinh

Trong Tết Nguyên đán, người Việt thường chọn những loại quả có hình tròn như: Bưởi, cam, dừa,... để trưng bày mâm ngũ quả. Theo quan niệm dân gian, hình tròn tượng trưng cho sự viên mãn, hạnh phúc tràn đầy

Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, những loại quả tròn, mọng nước còn mang giá trị về sức khỏe, cung cấp vitamin và chất xơ, giúp cân bằng hệ tiêu hóa sau những mâm cỗ thịnh soạn

Với sắc đỏ rực rỡ như ánh bình minh, xôi gấc sẽ là lựa chọn hàng đầu trong mâm cơm gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về. Màu sắc của món ăn tượng trưng cho sự cát tường, thịnh vượng và như ý

Ngoài ra, món ăn được nhiều người yêu thích và lựa chọn bởi gấc là loại quả chứa nhiều chất quý, ngăn ngừa lão hóa, giúp làn da căng mịn và tốt cho mắt

Gà luộc là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết của mỗi gia đình người Việt

Món ăn này trước hết là để thể hiện lòng thành kinh với đất trời, tổ tiên. Sau đó, món thịt gà luộc vàng óng, mềm mại hứa hẹn sẽ mang đến sự hạnh phúc, may mắn cho mỗi gia đình trong những ngày đầu năm mới

Canh khổ qua (mướp đắng) là món ăn phổ biến trong mâm cơm của mỗi gia đình người Việt, đặc biệt trong mỗi dịp Tết cổ truyền. Trong cách chơi chữ của người Việt, "khổ qua" có nghĩa là mọi nỗi khổ sẽ qua đi, những điều tốt đẹp đang tới

Bên cạnh đó, khổ qua rất tốt cho sức khỏe. Đây là thực phẩm giúp làm giảm lượng cholesterol, giải nhiệt, thanh lọc cơ thể và giải ngán cho những ngày Tết với những món ăn nhiều dầu mỡ

Chúng ta có thể nhồi khổ qua với cá thác lác, thịt xay, tôm hoặc nấu với sườn non... để làm đa dạng và phong phú cho mâm cơm gia đình

Với hình dáng tròn trịa, vỏ xanh bóng bẩy và ruột đỏ mọng nước, dưa hấu là biểu tượng cho sự viên mãn, sung túc và đủ đầy. Trong ngày Tết, từng miếng dưa hấu được bổ ra, truyền tay nhau với ý nghĩa gắn kết, san sẻ niềm vui và may mắn

Hiện nay, trên thị trường bày bán rất nhiều loại dưa hấu được trang trí bắt mắt và ý nghĩa, phục vụ nhu cầu của người dân

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lựu được coi là một loại thực phẩm may mắn để ăn vào đêm giao thừa

Theo tâm niệm, hình dạng tròn của hạt lựu giống như đồng tiền, biểu trưng cho sự thịnh vượng, sung túc. Bên cạnh đó, màu đỏ của trái cây được cho là tượng trưng cho một trái tim khỏe mạnh cũng như lời hứa về khả năng sinh sản cho người ăn nó

Thịt kho tàu là món ăn quen thuộc trong mỗi dịp Tết của người Việt. Điều đặc biệt, đối với mỗi vùng miền, món thịt kho này được "biến tấu" một cách phong phú và đa dạng

Theo quan niệm, heo là loài động vật "không bao giờ lùi bước" vì chúng luôn hướng mõm về phía trước khi ăn. Nếu ở miền Bắc, món thịt đông với phần thịt trong như thạch mang ý nghĩa trong trẻo vạn niên - tình duyên tốt đẹp, thì tại miền Nam, món thịt kho vàng ươm là biểu tượng của trên thuận dưới hòa - giàu sang phú quý

Rau xanh được xem là một món ăn đem đến sự may mắn cho người thưởng thức, bởi màu xanh của rau tượng trưng cho may mắn, hi vọng

Ngoài ý nghĩa tâm linh, rau xanh còn là món ăn tốt cho sức khỏe. Nó cung cấp lượng vitamin và chất xơ lớn, giúp cân bằng hệ tiêu hóa, giữ dáng và làm đẹp da

