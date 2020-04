Trứng là một thực phẩm phổ biến và đem lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chúng ta không nên ăn trứng sống bởi chúng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe

Nguyên nhân là do, cơ thể chúng ta chỉ có thể hấp thụ 50% lượng protein có trong trứng sống, trong khi đó, với trứng chín lên tới 90% (theo Healthline). Ngoài ra, trứng sống còn có nguy cơ nhiễm độc Salmonella

Cũng không nên ăn sống những loài động vật nhuyễn thể như hàu, ngao... bởi chúng có thể chứa virus và vi khuẩn gây hại. Đặc biệt, hàu sống ẩn chứa vi khuẩn Vibrio, có thể gây ngộ độc với những triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy...

Do đó, để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và những thành viên trong gia đình, bạn cần nấu chín các loại hải sản trước khi ăn

Giá đỗ là một trong những món được nhiều người ăn sống bởi chúng có tính mát, chứa nhiều chất dinh dưỡng và giàu chất chống oxy hóa

Tuy nhiên, giá đỗ phát triển trong điều kiện nóng, ẩm - nơi mà vi khuẩn E.coli, Salmonlle hay Listeria phát triển mạnh, do đó, thay vì ăn sống, các bà nội trợ nên rửa sạch và nấu chín giá đỗ trước khi ăn. Bạn có thể biến tấu giá đỗ thành nhiều món ngon phù hợp với khẩu vị của các thành viên trong gia đình

Khoai tây là một trong những thực phẩm linh hoạt để chế biến nhiều loại món ăn và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên, chúng ta không nên ăn sống loại thực phẩm này

Khoai tây chưa nấu chín có thể chứa hợp chất độc hại Glycoalkaloids gây buồn ngủ, ngứa, tăng độ nhạy cảm và các vấn đề tiêu hóa. Do đó, chúng ta nên gọt vỏ và nấu khoai tây để tránh những hậu quả sức khỏe đáng tiếc

Mặc dù có nhiều vitamin và khoáng chất, tuy nhiên, theo các chuyên gia về sức khỏe, bạn cũng không nên ăn sắn khi chưa được nấu chín

Trong sắn tươi chứa một hàm lượng Acid cyanhydric - có thể gây ra các triệu chứng như khó thở, mất tri giác, co giật... nếu nặng sẽ dẫn tới tử vong. Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên làm sạch, lột vỏ, rửa sắn và luộc chín trước khi ăn

Với lợi ích về dinh dưỡng, cà chua thường được dùng để làm các món nộm, salad hay ăn sống. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thuộc Đại học Cornell, so với việc ăn sống thì cà chua khi nấu chín sẽ có hàm lượng dinh dưỡng, đặc biệt là chất chống oxy hóa cao hơn

Bên cạnh đó, bạn nên nấu chín cà chua trước khi ăn bởi đây là một trong những loại rau củ có dư lượng thuốc trừ sâu cao. Bạn có thể sử dụng cà chua để nấu thành nhiều món ăn ngon, lạ miệng như: Cà chua nhồi thịt, đậu sốt cà chua...

Cà tím là một trong những loại thực phẩm được xếp vào nhóm dinh dưỡng cao và chúng có nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người như: Ngăn ngừa ung thư ruột già, hỗ trợ giảm cân...

Tuy nhiên, chúng ta không nên ăn cà tím sống bởi cũng giống khoai tây, trước khi nấu chín, cà tím chứa hợp chất Glycoalkaloid, gây hại cho sức khỏe

Tất cả các loại đậu nói chung luôn chứa Saponin và Legumin có hại cho cơ thể. Do đó, đây không phải là thực phẩm phù hợp để ăn sống

Khi cơ thể bị ngộ độc bởi hai hoạt chất Saponin và Legumin thường có biểu hiện như ói mửa, đau bụng và dẫn đến tiêu chảy, nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Chúng ta nên làm chín các loại đậu trước khi thưởng thức để tránh "rước họa vào thân"

Một số loại như bắp cải, cải xanh, súp lơ... có thể tốt khi ăn sống. Tuy nhiên, do chứa một số loại đường khó hấp thụ, nên một số người khi ăn những loại rau cải sống sẽ có cảm giác đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng...

Hơn nữa, với những người có vấn đề về tuyến giáp không nên ăn rau cải sống vì chúng có chứa chất ức chế tuyến giáp, khiến bệnh trầm trọng hơn. Chúng ta nên nấu chín rau trước khi ăn, vừa đảm bảo vệ sinh, đồng thời giúp phòng tránh những chứng bệnh liên quan đến đường tiêu hóa

Để bảo vệ sức khỏe, chúng ta cũng nên hạn chế ăn cá sống

Theo PGS. TS Nguyễn Xuân Ninh (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), cá sống dưới nước, ăn tạp nên rất dễ bị nhiễm các loại độc tố và vi sinh vật sống dưới nước. Các độc chất này tích lũy lâu ngày trong cơ thể có thể dẫn đến nguy cơ mắc dị ứng, tim mạch, suy gan, thận, bệnh về đường tiêu hóa cho người

