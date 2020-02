Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là một trong những thói quen quan trọng giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể

Việc tập thể thao đều đặn sẽ giúp cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, đồng thời thúc đẩy quá trình bài tiết mồ hôi, giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Các nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, những người tập luyện thể chất từ 5-6 ngày/tuần sẽ ít bị cảm lạnh và đau họng hơn so với những người không tập thể dục

Nếu bạn không có thời gian để tập thể dục với cường độ cao, hãy dành ra 30 phút để đi bộ hàng ngày. Đi bộ thường xuyên có tác dụng tương đương với việc tập thể dục, giúp giảm stress và quá trình oxy hóa, làm tăng tuần hoàn các tế bào miễn dịch

Ngủ đủ giấc: Khi ngủ đủ giấc, cơ thể ta sẽ sản sinh ra chất meletonin, có tác dụng ức chế hàm lượng estrogen, làm giảm khả năng mắc bệnh

Bên cạnh đó, một giấc ngủ sâu sẽ đem lại cho bạn cảm giác thoải mái, tỉnh táo và vui vẻ để bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống

Vitamin C là chất giúp chống lại bệnh cúm một cách hiệu quả, có thể rút ngắn thời gian cơ thể nhiễm lạnh và ngăn ngừa bệnh tật. Vì cơ thể không thể tích trữ vitamin C nên cần phải nạp đều đặn loại vitamin này mỗi ngày

Cam, bưởi, kiwi, quýt... là những loại trái cây chứa hàm lượng vitamin C cao. Việc thưởng thức thường xuyên những loại trái cây này sẽ góp phần cải thiện hệ miễn dịch cho cơ thể bạn

Một số loại chất béo rất cần thiết cho sự phát triển của tế bào và quá trình sản xuất prostaglandins, một hợp chất giúp điều chỉnh phản ứng của hệ miễn dịch để chống lại vi khuẩn gây bệnh

Do đó, việc ăn các loại chất béo lành mạnh sẽ tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống chọi với nhiều mầm bệnh, đặc biệt là căn bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra. Ngoài ra, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo mọi người nên lựa chọn các loại chất béo từ thực vật hơn là các loại chất béo từ động vật

Trong khi những cảm xúc tiêu cực có thể làm suy giảm sức khỏe, thì tiếng cười và một tâm trạng vui vẻ lại có khả năng làm tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, giúp tăng lượng kháng thể cũng như các tế bào bạch cầu, vốn có chức năng tấn công và tiêu diệt vi khuẩn, virus gây bệnh

Bên cạnh đó, cười cũng giúp làm tăng số lượng kháng thể trong chất nhầy của mũi và bên trong đường hô hấp, giúp ngăn chặn các tác nhân gây bệnh xâm nhập qua đường hô hấp

Vệ sinh cá nhân thường xuyên là thói quen đơn giản, giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và ngăn ngừa virus corona một cách hiệu quả và . Bạn nên duy trì những thói quen vệ sinh cơ bản hàng ngày như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch chứa cồn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi hay sổ mũi

Khi ho hoặc hắt hơi, cần dùng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay che miệng để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Đặc biệt, khăn giấy đã qua sử dụng phải được bỏ vào thùng rác có nắp

Sử dụng khẩu trang cũng là cách hiệu quả để phòng tránh lây nhiễm. Theo các chuyên gia y tế, các loại khẩu trang y tế thông thường cũng có thể giúp ngăn ngừa virus corona. Loại khẩu trang chuyên dụng N95 chỉ dùng cho nhân viên y tế khi tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân

Chạm vào các vật bị ô nhiễm như: Tay nắm cửa, cầu thang, điện thoại... là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh

Do đó, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, bạn hãy giữ gìn không gian nhà ở, nơi làm việc thật sạch sẽ bằng việc lau chùi. dọn dẹp thường xuyên, đặc biệt đối với những đồ vật bạn hay tiếp xúc trực tiếp

Uống nước đầy đủ là một thói quen có lợi cho sức khỏe cũng như hệ miễn dịch của bạn, giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời đảm bảo các tế bào và các cơ quan có đủ lượng oxy cần thiết để hoạt động đúng chức năng

Viên sủi vitamin C hay nước cam tươi cũng là sự lựa chọn hoàn hảo, giúp bạn bù lại lượng nước đã mất, đồng thời là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể của bạn

Nếu có lượng vitamin D thấp trong máu, bạn sẽ có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, ung thư và tim mạch cao hơn. Do đó, một trong những cách đơn giản giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể chính là phơi nắng sớm

Ánh sáng mặt trời hỗ trợ sản xuất vitamin D, một loại vitamin cần thiết để tăng cường hệ miễn dịch của bạn. Vitamin D còn hỗ trợ chức năng của các tế bào T, một tế bào "vui vẻ", giúp xây dựng khả năng miễn dịch của cơ thể chống lại sự xâm lược của các vi khuẩn, virus, độc tố…

Hút thuốc là một trong những tác nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi, viêm phế quản và nguy hiểm hơn là viêm phổi

Hút thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe của bản thân người hút, mà còn gián tiếp "đầu độc" những người xung quanh, đặc biệt cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Do đó, hãy dừng việc hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh

Uống trà xanh là một thói quen tốt, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bạn

Nguyên nhân là do, trong lá trà xanh có chứa chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Ngoài ra, nó còn bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân bên ngoài, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi hiệu quả

