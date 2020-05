Giàu các chất dinh dưỡng, vitamin và protein... táo được mệnh danh là "siêu thực phẩm" mà bạn nên thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe cho bản thân

Táo có chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan, có hiệu quả trong việc làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch và bệnh tim. Bên cạnh đó, táo còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe như: Ngăn ngừa bệnh Alzheimer, ung thư, giảm nguy cơ mắc tiểu đường hay cải thiện hệ thống miễn dịch...

Bổ sung đầy đủ rau xanh trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn có một sức khỏe và vóc dáng tuyệt vời

Theo TS. BS. Đỗ Thị Phương Hà, việc thêm nhiều rau xanh vào thực đơn hàng ngày góp phần đẩy lùi cảm giác thèm ăn, giúp chúng ta giữ dáng, làm đẹp da, đồng thời hạn chế một số căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, béo phì...

Hình thành thói quen uống đều đặn nước hàng ngày là một cách đơn giản giúp chúng ta khỏe mạnh hơn

Bên cạnh tác dụng giúp giảm cân, giữ dáng, nước còn có thể giúp làm giảm tình trạng tắc nghẽn, tăng cường thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể và giúp cơ thể chúng ta ở thể trạng tốt hơn

Thay vì ngủ "nướng" và bỏ qua bữa sáng, hãy tập cho bản thân thói quen ăn sáng đều đặn để cải thiện chất lượng sức khỏe và cuộc sống

Không chỉ cung cấp năng lượng dồi dào để bắt đầu một ngày mới, bữa sáng còn giúp làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, tăng cân và bệnh tim mạch

Các chuyên gia khuyến cáo, việc ăn đủ 3 bữa một ngày và ăn ít vào bữa tối sẽ mang lại lợi ích sức khỏe, đặc biệt đối với đường tiêu hóa của con người

Nguyên nhân là do, việc nạp nhiều thực phẩm sau 7h tối sẽ khiến dạ dày phải làm việc vất vả trong giai đoạn nghỉ ngơi, dẫn tới tình trạng quá tải, gây ra cảm giác chướng bụng, đầy hơi, ảnh hưởng tới giấc ngủ của con người

Uống trà xanh và cafe mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch hay các bệnh thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Mỹ, Nhật Bản cho thấy người có thói quen uống cả trà lẫn cà phê sẽ làm giảm nguy cơ tử vong sớm từ 20% đến 30% so với người không uống

Tuy nhiên, khi cơ thể nạp quá nhiều caffeine cũng có thể dẫn đến lo lắng và mất ngủ. Do đó, để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên dùng quá 4 tách cafe hay trà mỗi ngày. Bên cạnh đó, chúng ta không nên uống cafe sát giờ đi ngủ để tránh ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ

Một nghiên cứu của Tây Ban Nha được thực hiện năm 2013 cho thấy, những người tiêu thụ ít nhất ba phần hạt mỗi tuần có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 39%

Các loại hạt được ví như sức mạnh của dinh dưỡng. Chúng rất giàu protein, chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi, có tác dụng hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường, thậm chí một số loại ung thư

Ăn chậm, nhai kỹ là một trong những thói quen ăn uống lành mạnh giúp bảo vệ sức khỏe con người

Nhai kĩ sẽ giúp thức ăn được nghiền nhỏ, các dịch tiêu hóa sẽ thấm được nhiều và giúp thức ăn tiêu hóa tốt hơn. Việc ăn chậm cũng giúp cho tinh bột trong thức ăn được tiêu hóa một phần trước khi đi vào dạ dày. Khi đó, quá trình tiêu hóa sẽ hiệu quả hơn

Ngoài ra, thói quen ăn lâu, nhai kỹ còn có tác dụng phòng ngừa ung thư. Khi nhai kỹ, nước bọt sẽ được bài tiết ra nhiều và thấm đều vào thức ăn. Trong nước bọt chứa chất muccus protein - một loại chất nhầy có tác dụng bôi trơn thức ăn, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi ung thư, đặc biệt là ung thư bờ cong nhỏ dạ dày

Để tập thói quen ăn chậm, hãy bắt đầu bằng cách đếm số lần nhai và tăng dần lên nếu bạn cảm thấy nhai chưa đủ kỹ

Với hàm lượng chất dinh dưỡng cao, cá được mệnh danh là "siêu thực phẩm" đem lại vô số lợi ích sức khỏe. Trong chế độ ăn uống thường ngày của những người sống thọ thường xuyên có cá

Việc tiêu thụ lượng cá thích hợp (trung bình 85 gram cá mỗi ngày) sẽ làm giảm nguy cơ tử vong và bệnh mạch vành. Loại hải sản này giàu axit béo omega-3, giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Muốn sống lâu và có một sức khỏe tốt, tuyệt đối hãy tránh xa rượu, bia

Rượu, bia là chất kích thích khiến cho cơ thể con người dễ rơi vào cảm giác mệt mỏi, bồn chồn. Ngoài ra, thường xuyên uống rượu bia trong khi ăn có thể gây ra các vấn đề về dạ dày và viêm tụy.

Giàu các chất dinh dưỡng, vitamin và protein... táo được mệnh danh là "siêu thực phẩm" mà bạn nên thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe cho bản thân

Táo có chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan, có hiệu quả trong việc làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch và bệnh tim. Bên cạnh đó, táo còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe như: Ngăn ngừa bệnh Alzheimer, ung thư, giảm nguy cơ mắc tiểu đường hay cải thiện hệ thống miễn dịch...

Bổ sung đầy đủ rau xanh trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn có một sức khỏe và vóc dáng tuyệt vời

Theo TS. BS. Đỗ Thị Phương Hà, việc thêm nhiều rau xanh vào thực đơn hàng ngày góp phần đẩy lùi cảm giác thèm ăn, giúp chúng ta giữ dáng, làm đẹp da, đồng thời hạn chế một số căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, béo phì...

Hình thành thói quen uống đều đặn nước hàng ngày là một cách đơn giản giúp chúng ta khỏe mạnh hơn

Bên cạnh tác dụng giúp giảm cân, giữ dáng, nước còn có thể giúp làm giảm tình trạng tắc nghẽn, tăng cường thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể và giúp cơ thể chúng ta ở thể trạng tốt hơn

Thay vì ngủ "nướng" và bỏ qua bữa sáng, hãy tập cho bản thân thói quen ăn sáng đều đặn để cải thiện chất lượng sức khỏe và cuộc sống

Không chỉ cung cấp năng lượng dồi dào để bắt đầu một ngày mới, bữa sáng còn giúp làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, tăng cân và bệnh tim mạch

Các chuyên gia khuyến cáo, việc ăn đủ 3 bữa một ngày và ăn ít vào bữa tối sẽ mang lại lợi ích sức khỏe, đặc biệt đối với đường tiêu hóa của con người

Nguyên nhân là do, việc nạp nhiều thực phẩm sau 7h tối sẽ khiến dạ dày phải làm việc vất vả trong giai đoạn nghỉ ngơi, dẫn tới tình trạng quá tải, gây ra cảm giác chướng bụng, đầy hơi, ảnh hưởng tới giấc ngủ của con người

Uống trà xanh và cafe mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch hay các bệnh thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Mỹ, Nhật Bản cho thấy người có thói quen uống cả trà lẫn cà phê sẽ làm giảm nguy cơ tử vong sớm từ 20% đến 30% so với người không uống

Tuy nhiên, khi cơ thể nạp quá nhiều caffeine cũng có thể dẫn đến lo lắng và mất ngủ. Do đó, để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên dùng quá 4 tách cafe hay trà mỗi ngày. Bên cạnh đó, chúng ta không nên uống cafe sát giờ đi ngủ để tránh ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ

Một nghiên cứu của Tây Ban Nha được thực hiện năm 2013 cho thấy, những người tiêu thụ ít nhất ba phần hạt mỗi tuần có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 39%

Các loại hạt được ví như sức mạnh của dinh dưỡng. Chúng rất giàu protein, chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi, có tác dụng hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường, thậm chí một số loại ung thư

Ăn chậm, nhai kỹ là một trong những thói quen ăn uống lành mạnh giúp bảo vệ sức khỏe con người

Nhai kĩ sẽ giúp thức ăn được nghiền nhỏ, các dịch tiêu hóa sẽ thấm được nhiều và giúp thức ăn tiêu hóa tốt hơn. Việc ăn chậm cũng giúp cho tinh bột trong thức ăn được tiêu hóa một phần trước khi đi vào dạ dày. Khi đó, quá trình tiêu hóa sẽ hiệu quả hơn

Ngoài ra, thói quen ăn lâu, nhai kỹ còn có tác dụng phòng ngừa ung thư. Khi nhai kỹ, nước bọt sẽ được bài tiết ra nhiều và thấm đều vào thức ăn. Trong nước bọt chứa chất muccus protein - một loại chất nhầy có tác dụng bôi trơn thức ăn, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi ung thư, đặc biệt là ung thư bờ cong nhỏ dạ dày

Để tập thói quen ăn chậm, hãy bắt đầu bằng cách đếm số lần nhai và tăng dần lên nếu bạn cảm thấy nhai chưa đủ kỹ

Với hàm lượng chất dinh dưỡng cao, cá được mệnh danh là "siêu thực phẩm" đem lại vô số lợi ích sức khỏe. Trong chế độ ăn uống thường ngày của những người sống thọ thường xuyên có cá

Việc tiêu thụ lượng cá thích hợp (trung bình 85 gram cá mỗi ngày) sẽ làm giảm nguy cơ tử vong và bệnh mạch vành. Loại hải sản này giàu axit béo omega-3, giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Muốn sống lâu và có một sức khỏe tốt, tuyệt đối hãy tránh xa rượu, bia

Rượu, bia là chất kích thích khiến cho cơ thể con người dễ rơi vào cảm giác mệt mỏi, bồn chồn. Ngoài ra, thường xuyên uống rượu bia trong khi ăn có thể gây ra các vấn đề về dạ dày và viêm tụy.