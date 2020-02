Uống đủ nước: Không chỉ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo cho cơ thể hoạt động hiệu quả và khỏe mạnh, uống nhiều nước còn giúp bạn giảm cân nhanh chóng. Trung bình mỗi ngày bạn nên uống đủ 2 lít nước kể cả khi cảm thấy đói hoặc không đói Không bỏ bữa sáng: Năng lượng của bữa sáng thường chiếm từ 25% - 30% tổng năng lượng trong ngày. Một bữa sáng giàu dinh dưỡng sẽ tạo năng lượng cho bạn hoạt động cả ngày và thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp bạn ăn ít trong các bữa còn lại của ngày Ăn chậm và nhai thật kỹ: Việc này sẽ giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn. Hơn nữa, nó còn tốt cho hệ tiêu hóa của bạn, bởi dạ dày sẽ không phải co bóp thức ăn nhiều và chất dinh dưỡng cũng dễ dàng được hấp thụ qua thành ruột Ăn rau củ trước bữa ăn: Ăn rau trước bữa ăn giúp bạn hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm khác, đồng thời giúp phát huy tối đa các chất dinh dưỡng có trong rau củ Không ăn đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ và chất ngọt: Những món ăn như nem rán, bánh chưng, nước ngọt... là “hung thủ” chính khiến cân nặng của bạn tăng vọt sau Tết. Để giảm cân hiệu quả bạn nên kiêng ăn đồ ngọt, đồ ăn chiên rán và các thực phẩm giàu chất béo Lựa chọn chén, đĩa nhỏ hơn: Đã có nghiên cứu khoa học chứng minh rằng kích thước chén, đĩa ăn sẽ ảnh hưởng đến lượng thức ăn chúng ta tiêu thụ. Do vậy, từ nay trở đi, bạn nên sử dụng chén, đĩa nhỏ hơn. Mẹo này có thể giúp bạn giảm khoảng 10% lượng thức ăn tiêu thụ đấy Theo dõi khẩu phần ăn: Hiện nay có vô số thực đơn giảm cân có sẵn trên internet để bạn tham khảo. Tuy nhiên, mỗi thực trạng cơ thể lại phù hợp với những khẩu phần ăn khác nhau. Do vậy bạn nên kiểm soát chặt chẽ khẩu phần ăn của mình, tránh “bắt chước” ăn quá nhiều hoặc quá ít, Ngay cả với những thực phẩm lành mạnh bạn cũng chỉ nên ăn đúng khẩu phần thì mới đạt hiệu quả giảm cân Ngủ đủ giấc: Dù bận rộn đến đâu bạn cũng nên ngủ đủ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. Một giấc ngủ chất lượng sẽ góp phần làm giảm căng thẳng, tăng cường sức khỏe của bạn. Thiếu ngủ sẽ khiến bạn mệt mỏi và rơi vào căng thẳng, quá trình tích tục mỡ liên quan trực tiếp tới vấn đề này Sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động: Cuộc sống bận rộn có thể khiến bạn quên đi lịch tập luyện hay khẩu phần ăn của mình. Để tránh điều này xảy ra, bạn có thể sử dụng các ứng dụng hỗ trợ tập luyện và ăn uống trên điện thoại. Hiện có rất nhiều ứng dụng di động giúp bạn ghi nhớ, tính toán khẩu phần ăn hợp lý và cùng bạn tập luyện mỗi ngày Tập thể dục thường xuyên: Ngày Tết mọi người thường thả phanh trong ăn uống và tạm ngưng tập luyện thể dục. Vì vậy nếu từng tập thì bạn nên nhanh chóng quay lại với guồng quay này, còn nếu chưa thì bạn nên chọn ngay một môn thể thao hay loại hình vận động nào đó cho mình. Tập thể dục thường xuyên để cơ thể đổ mồi hôi sẽ giúp việc giảm cân được hiệu quả hơn Hãy cố gắng dành ra 15 phút mỗi ngày để đi bộ, chạy bộ hoặc chơi một môn thể thao mà bạn yêu thích. Nó vừa giúp bạn xả được stress sau một ngày làm việc căng thẳng vừa giúp bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng khoẻ khoắn

