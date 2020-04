AIA Việt Nam đồng hành cùng các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid 19

Đại diện AIA Việt Nam trao tặng séc gói hỗ trợ tài chính với tổng giá trị 25 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong đó, 2 tỷ đồng sẽ được AIA Việt Nam chuyển khoản trực tiếp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để mua trang thiết bị y tế thiết yếu nhằm giúp các y bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu có thêm đồ dùng cần thiết trong hoạt động phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và 23 tỷ đồng sẽ được AIA Việt Nam dành thực hiện Chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt áp dụng cho tất cả các y bác sĩ và nhân viên y tế hiện đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế được Bộ Y tế chỉ định chẩn đoán và điều trị Covid-19. Theo đó, Chương trình hỗ trợ tài chính này bao gồm:

Trợ cấp tài chính khi có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2: Bất kỳ bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên khoa dược, nhân viên nhà thuốc, nhân viên hành chính, lái xe cấp cứu, bảo vệ, tình nguyện viên thỏa mãn điều kiện chương trình, được xác định dương tính SARS-CoV-2 trong thời gian của chương trình sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Hỗ trợ tài chính khi tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2: Trong trường hợp bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên khoa dược, nhân viên nhà thuốc, nhân viên hành chính, lái xe cấp cứu, bảo vệ, tình nguyện viên thỏa các điều kiện của chương trình chẳng may tử vong trong thời gian của chương trình do nhiễm virus SARS-CoV-2 thì sẽ được AIA Việt Nam chi trả khoản hỗ trợ 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Đại diện Ban Giám đốc AIA tại Buổi Công bố Gói hỗ trợ Tài chính cho các Y Bác sỹ tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Wayne Besant, Tổng Giám đốc điều hành AIA Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng biết ơn hàng nghìn anh hùng áo trắng đã chiến đấu trên chiến tuyến chống dịch, mạo hiểm cả ngày và đêm để bảo vệ cho tất cả. Những hy sinh từng ngày của các bạn, từ thời gian, sức lực đến sự an toàn của chính bản thân các bạn và gia đình các bạn, đã tạo ra một nguồn cảm hứng rất to lớn. Cảm ơn lòng dũng cảm của các bạn, không vì bản thân và không ngừng nghỉ khi phục vụ cộng đồng. Với việc hỗ trợ này cho đội ngũ y bác sĩ, chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm kích của mình, với hy vọng được chung tay góp sức chiến đấu với đại dịch mang tính toàn cầu này”.

Đối với Chương trình hỗ trợ tài chính cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế, Chương trình này sẽ được thực hiện cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, hoặc khi tổng số tiền hỗ trợ AIA Việt Nam chi trả cho các y bác sĩ và nhân viên y tế đã đạt 23 tỷ đồng. Thông tin chi tiết về Chương trình hỗ trợ tài chính này và cách thức đăng ký nhận các khoản hỗ trợ được AIA Việt Nam đăng tải tại website: https://www.aia.com.vn/vi/COVID-19/Bao-ve-dac-biet.html.

Ông Wayne Besant cũng cho biết thêm: “Triết lý của AIA tại Việt Nam là những gì tốt cho Việt Nam cũng tốt cho AIA. Do vậy, chúng tôi luôn xác định vai trò của mình là đóng góp tốt nhất cho cho người dân Việt Nam thông qua cam kết giúp cộng đồng và khách hàng sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn. Chính vì vậy, AIA Việt Nam luôn nỗ lực tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cũng như hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển của xã hội”.