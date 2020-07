ABBANK lợi nhuận trước thuế 628 tỷ đồng

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 đến hết ngày 30/06/2020, ABBANK đạt 628 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng tài sản đạt 95.481 tỷ đồng.

Các chỉ số kinh doanh khác tại ABBANK vẫn ghi nhận sự ổn định trước những tác động tiêu cực từ dịch Covid 19. Theo đó, huy động từ khách hàng đạt 71.326 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 5% so với đầu năm chủ yếu do tất toán giấy tờ có giá; Dư nợ tín dụng đạt 63.011 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ 2019 và xấp xỉ với đầu năm. Trong đó, dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân đạt 25.553 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu năm và tăng 15% so với cùng kỳ 2019; dư nợ nhóm khách hàng SMEs đạt 13.659 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm 2020 và ghi nhận mức tăng 24% so với cùng kỳ 2019.

Tỷ lệ nợ xấu của ABBANK được kiểm soát ở mức 2,13% trên tổng dư nợ, tăng 0,41% so với cuối năm 2019 do tình hình khó khăn chung của thị trường. Các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của ABBANK được giữ ổn định với RoE đạt 15,7%; RoA đạt 1,3%.

Ông Lê Hải – Q. Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: “Trong hai quý đầu năm, hiệu quả kinh doanh của ABBANK vẫn duy trì khá ổn định mặc dù toàn ngành vẫn phải gồng mình trước sức ép từ đại dịch. Đây là một kết quả đáng mừng, nhưng ABBANK xác định phải rất nỗ lực để hoàn thành mục tiêu kinh doanh 6 tháng cuối năm khi thị trường vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Vì thế, ABBANK đang chủ động thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt nhằm tái cơ cấu và không ngừng cải tiến các chính sách vận hành sao cho phù hợp với tình hình thị trường. Chúng tôi đặc biệt chú trọng việc kiểm soát khẩu vị rủi ro để vừa tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh vừa đảm bảo phát triển an toàn, ổn định và bền vững.”

Bên cạnh đó, ABBANK cũng tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực hướng đến nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng hàng loạt chương trình hỗ trợ khách hàng với vốn vay ưu đãi theo chỉ đạo của NHNN.

Trong đó, khách hàng cá nhân sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi chỉ từ 6.8%/năm trong chương trình “Vay ưu đãi – Lãi an tâm” và từ 7%/năm trong chương trình “Vay kinh doanh - phát tài nhanh” dành cho các hộ kinh doanh cá thể. Khách hàng muốn sử dụng dịch vụ chuyển tiền cho các mục đích học tập, trợ cấp hay định cư nước ngoài cũng sẽ có chính sách ưu đãi phù hợp. Với nhóm khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ, ABBANK cung cấp bộ đôi sản phẩm gói vay ưu đãi “SSE Biz Loan – Cấp tín dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ đảm bảo 100% bằng bất động sản, sản phẩm huy động” và “SSE Flex – Cấp tín dụng linh hoạt dành cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ” với mức cấp tín dụng lên đến 10 tỷ đồng. Ngoài ra, các nhóm khách hàng Doanh nghiệp lớn có thể tiếp cận vốn vay ưu đãi tại ABBANK thông qua sản phẩm Nhà thầu EVN, Đại lý xe ô tô và Gói SP tài trợ Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng.