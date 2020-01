55 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Kiểm tra một nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội

Chiều nay, 20-1, thông tin từ Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cho biết, Phó Cục trưởng Đỗ Văn Đông vừa ký ban hành Công văn số 279/QLD-CL về việc công bố danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

Theo đó, Cục Quản lý dược công bố danh sách 55 công ty thuộc 10 quốc gia có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu.

Cụ thể, có 38 công ty của Ấn Độ, 2 công ty của Trung Quốc, 6 công ty của Hàn Quốc, 2 công ty của Pakistan, 2 công ty của Mỹ, 1 công ty của Ba Lan, 1 công ty của Thái Lan, 1 công ty của Liên bang Nga, 1 công ty của Romania và 1 công ty của Bangladesh.

Trong số này, 52/55 công ty nằm trong danh sách có thuốc vi phạm chất lượng đã được cập nhật từ năm 2013 đến 2019. Ngoài ra, 3 công ty có thuốc vi phạm chất lượng được cập nhật ngày 6-1-2020, đó là Flamingo Pharmaceuticals Ltd của Ấn Độ, Korea E-Pharm Inc và Young IL Pharm. Co., Ltd của Hàn Quốc.

Đặc biệt, Cục Quản lý dược cho biết, trong danh sách trên, có những công ty khi được tiền kiểm và hậu kiểm đã phát hiện vi phạm từ 4-8 lần.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.