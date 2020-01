Ngừng lo lắng về con số trên bàn cân. Thường xuyên nhìn bàn cân không phải là một phương pháp hữu ích để theo dõi sức khỏe. Nếu chỉ quan tâm đến con số, bạn có thể đo được hết sức khỏe tổng thể Tập thể dục trong 30 phút, 4 lần mỗi tuần. Chỉ cần tập thể dục 4 ngày một tuần và nghỉ ngơi trong 3 ngày kia, tập trung vào từng bộ phận trên cơ thể sẽ cho kết quả tốt nhất. Ngừng đếm calo. Đếm lượng calo không phải là một cách giảm cân hoàn hảo. Quan trọng là giữ mối quan hệ tích cực với thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ. Thêm protein vào chế độ ăn uống. Thực phẩm giàu protein rất tốt cho việc phục hồi sau khi tập thể dục và cũng giúp no lâu hơn vì quá trình phân giải protein mất nhiều thời gian hơn so với carbohydrate Nấu ăn tại nhà thường xuyên. Thử so sánh, nấu ăn tại nhà có chất lượng tốt hơn mà tiết kiệm, trong khi ra ngoài ăn, chế độ ăn kém lành mạnh hơn với chi phí cao hơn, bạn nên chọn phương án nào? Hoạch định tài chính từ đầu năm. Việc lập ngân sách sẽ giúp định hình chi tiêu, giúp bạn tập trung vào điều quan trọng nhất trong cuộc sống Lên lịch thanh toán hóa đơn đúng hạn. Đầu tiên hãy lập danh sách mọi hóa đơn cần phải trả cũng như lịch của chúng. Tự động hóa các hóa đơn hàng tháng sẽ tránh được việc quên thanh toán đúng hạn. Nên sử dụng thẻ tín dụng thay vì thẻ ghi nợ. Lợi ích lớn nhất của sử dụng thẻ tín dụng là bạn có thể tích được điểm để có được một chuyến đi miễn phí hoặc món hàng xa xỉ nào đó. Đặt giờ đi ngủ cố định trong tuần. Trẻ em hay người lớn đều được hưởng lợi từ việc sắp xếp thời gian đi ngủ, để đảm bảo ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm. Tắt thiết bị điện tử 1 giờ trước khi đi ngủ. Nhiều người công nhận rằng họ có được một giấc ngủ tuyệt vời khi tắt tất cả các thiết bị điện tử ít nhất nửa giờ trước khi đi ngủ. Thay vì nhắn tin trước khi ngủ, hãy đọc sách. Đọc sách cũng có thể giúp bạn giải trí. Chưa kể, một nghiên cứu của Đại học Yale năm 2016 cho biết, những người đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày sẽ sống lâu hơn. Trong công việc, đừng ngại đấu tranh cho những gì bạn xứng đáng, cho dù là yêu cầu tăng lương, thăng chức hay muốn được tôn trọng hơn. Vì nếu bạn không hỏi, câu trả lời luôn là không Tập trung giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Điều này có vẻ khó khăn nhưng hãy đặt ra khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định mỗi ngày. Nếu không đảm bảo được điều đó thì hãy xem lại công việc của mình. Giữ khoảng cách với đồng nghiệp khó chịu. Nên gắn bó với những đồng nghiệp thúc đẩy và truyền cảm hứng cho bạn tại nơi làm việc. Còn nếu ai đó gây áp lực hoặc liên tục phàn nàn về bạn, hãy đề nghị không gian riêng Đừng quá phụ thuộc vào người mình yêu. Nguyên nhân của sự phụ thuộc có thể do sự sợ hãi từ bên trong, cần người tin tưởng để tìm sự an toàn. Nhưng tốt nhất là có được sự độc lập và tự do cho chính mình. Dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Tình bạn có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mỗi người, vì có thể giúp giảm căng thẳng, giảm trầm cảm, cải thiện sự tự tin… Hãy dành thời gian để khám phá các khu vực quanh nhà mình ở. Đôi khi các khu phố, thị trấn và các thành phố lân cận lại là điểm đến du lịch tuyệt vời vào năm 2020. Bảo vệ Trái đất bằng cách hạn chế sử dụng đồ nhựa. Để giúp hạn chế vấn đề rác thải nhựa, hãy sử dụng ống hút giấy, mua túi và vật dụng có thể tái sử dụng Tương tự, hãy trồng cây và thay vì vứt bỏ thức ăn thừa, bạn có thể ủ phân, giúp làm giàu đất, giảm phân bón hóa học và giảm khí mê-tan gây độc cho môi trường Quyên góp cho các tổ chức mà bạn quan tâm. Nếu bạn không thể quyên góp tài chính, hãy đóng góp thời gian và công sức bằng cách tình nguyện cho các tổ chức đó.

Ngừng lo lắng về con số trên bàn cân. Thường xuyên nhìn bàn cân không phải là một phương pháp hữu ích để theo dõi sức khỏe. Nếu chỉ quan tâm đến con số, bạn có thể đo được hết sức khỏe tổng thể Tập thể dục trong 30 phút, 4 lần mỗi tuần. Chỉ cần tập thể dục 4 ngày một tuần và nghỉ ngơi trong 3 ngày kia, tập trung vào từng bộ phận trên cơ thể sẽ cho kết quả tốt nhất. Ngừng đếm calo. Đếm lượng calo không phải là một cách giảm cân hoàn hảo. Quan trọng là giữ mối quan hệ tích cực với thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ. Thêm protein vào chế độ ăn uống. Thực phẩm giàu protein rất tốt cho việc phục hồi sau khi tập thể dục và cũng giúp no lâu hơn vì quá trình phân giải protein mất nhiều thời gian hơn so với carbohydrate Nấu ăn tại nhà thường xuyên. Thử so sánh, nấu ăn tại nhà có chất lượng tốt hơn mà tiết kiệm, trong khi ra ngoài ăn, chế độ ăn kém lành mạnh hơn với chi phí cao hơn, bạn nên chọn phương án nào? Hoạch định tài chính từ đầu năm. Việc lập ngân sách sẽ giúp định hình chi tiêu, giúp bạn tập trung vào điều quan trọng nhất trong cuộc sống Lên lịch thanh toán hóa đơn đúng hạn. Đầu tiên hãy lập danh sách mọi hóa đơn cần phải trả cũng như lịch của chúng. Tự động hóa các hóa đơn hàng tháng sẽ tránh được việc quên thanh toán đúng hạn. Nên sử dụng thẻ tín dụng thay vì thẻ ghi nợ. Lợi ích lớn nhất của sử dụng thẻ tín dụng là bạn có thể tích được điểm để có được một chuyến đi miễn phí hoặc món hàng xa xỉ nào đó. Đặt giờ đi ngủ cố định trong tuần. Trẻ em hay người lớn đều được hưởng lợi từ việc sắp xếp thời gian đi ngủ, để đảm bảo ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm. Tắt thiết bị điện tử 1 giờ trước khi đi ngủ. Nhiều người công nhận rằng họ có được một giấc ngủ tuyệt vời khi tắt tất cả các thiết bị điện tử ít nhất nửa giờ trước khi đi ngủ. Thay vì nhắn tin trước khi ngủ, hãy đọc sách. Đọc sách cũng có thể giúp bạn giải trí. Chưa kể, một nghiên cứu của Đại học Yale năm 2016 cho biết, những người đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày sẽ sống lâu hơn. Trong công việc, đừng ngại đấu tranh cho những gì bạn xứng đáng, cho dù là yêu cầu tăng lương, thăng chức hay muốn được tôn trọng hơn. Vì nếu bạn không hỏi, câu trả lời luôn là không Tập trung giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Điều này có vẻ khó khăn nhưng hãy đặt ra khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định mỗi ngày. Nếu không đảm bảo được điều đó thì hãy xem lại công việc của mình. Giữ khoảng cách với đồng nghiệp khó chịu. Nên gắn bó với những đồng nghiệp thúc đẩy và truyền cảm hứng cho bạn tại nơi làm việc. Còn nếu ai đó gây áp lực hoặc liên tục phàn nàn về bạn, hãy đề nghị không gian riêng Đừng quá phụ thuộc vào người mình yêu. Nguyên nhân của sự phụ thuộc có thể do sự sợ hãi từ bên trong, cần người tin tưởng để tìm sự an toàn. Nhưng tốt nhất là có được sự độc lập và tự do cho chính mình. Dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Tình bạn có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mỗi người, vì có thể giúp giảm căng thẳng, giảm trầm cảm, cải thiện sự tự tin… Hãy dành thời gian để khám phá các khu vực quanh nhà mình ở. Đôi khi các khu phố, thị trấn và các thành phố lân cận lại là điểm đến du lịch tuyệt vời vào năm 2020. Bảo vệ Trái đất bằng cách hạn chế sử dụng đồ nhựa. Để giúp hạn chế vấn đề rác thải nhựa, hãy sử dụng ống hút giấy, mua túi và vật dụng có thể tái sử dụng Tương tự, hãy trồng cây và thay vì vứt bỏ thức ăn thừa, bạn có thể ủ phân, giúp làm giàu đất, giảm phân bón hóa học và giảm khí mê-tan gây độc cho môi trường Quyên góp cho các tổ chức mà bạn quan tâm. Nếu bạn không thể quyên góp tài chính, hãy đóng góp thời gian và công sức bằng cách tình nguyện cho các tổ chức đó.