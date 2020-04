10 ứng dụng hữu ích trong khi ở nhà để giãn cách xã hội

Việc phải cách ly, giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19 ít nhiều gây ảnh hưởng, làm gián đoạn những thói quen hàng ngày của chúng ta, như các hoạt động rèn luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe… Tuy nhiên, 10 ứng dụng dưới đây, phần nào giúp chúng ta vượt qua những ngày bó buộc trong nhà.





1. Down Dog (Có sẵn cho Android và iOS)

Ứng dụng của Down Dog, bao gồm HITT (tập luyện cường độ cao) và Barre giúp bạn khám phá một số xu hướng tập luyện mới nhất hiện nay. Nhận thấy rõ nhu cầu tập luyện thể dục tại nhà ngày càng gia tăng, Down Dog thông báo trên trang web của mình sẽ cung cấp nội dung trên tất cả các nền tảng liên kết - Down Dog, Yoga cho người mới bắt đầu, Barre, 7 phút tập luyện và HITT - tất cả đều miễn phí. Cùng với đó, Yoga Buddhi, công ty cung cấp nội dung cho các ứng dụng cũng cung cấp các bài tập miễn phí.

2. Myplate (Android và iOS)

Ứng dụng Myplate giúp người sử dụng theo dõi lượng calo và điều chỉnh mức tiêu thụ để đạt được cân nặng mong muốn. Ứng dụng này yêu cầu người sử dụng đưa thông tin về chiều cao, cân nặng, giới tính và đưa ra gợi ý về chỉ số cơ thể BMI lý tưởng giúp người sử dụng kiểm soát trọng lượng cơ thể. Myplate đưa ra chi tiết lượng calo ước tính cho mỗi bữa ăn và giảm mức calo hàng tuần để đạt được hoặc duy trì cân nặng mong muốn. Ứng dụng cũng cung cấp cho người sử dụng những kiến thức về việc cân bằng chất béo, protein và carbohydrate trong từng bữa ăn, giúp họ lựa chọn một chế độ ăn uống thông minh, khoa học.

3. Sleep Cycle (Android và iOS)

Giấc ngủ của bạn bị ảnh hưởng bởi ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử hay sự lo lắng về dịch bệnh bùng phát... Ứng dụng Sleep Cycle sẽ giúp bạn khắc phục điều này. Ứng dụng được thiết kế hoạt động để giúp bạn bắt đầu ngày mới và thay vì tiếng chuông báo thức chói tai, người sử dụng ứng dụng được chuyển sang chế độ ngủ “nhẹ” thông qua một loạt báo thức nhẹ nhàng trong nửa tiếng trước thời gian thức dậy. Sử dụng microphone của điện thoại thông minh, ứng dụng sẽ theo dõi chuyển động của âm thanh đánh giá người dùng đang trong giai đoạn ngủ sâu hay ngủ nhẹ để phát báo thức, không làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

4. Glue (Android và iOS)

Stress hay thói quen hàng ngày bị thay đổi - cả hai đều có thể xảy ra trong giai đoạn giãn cách xã hội - là một trong những lý do ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Và ứng dụng Glue này sẽ ghi lại những thay đổi đó giúp người dùng có những lưu ý và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có thắc mắc liên quan đến sức khỏe sinh sản. Ngoài chức năng chính là theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, dự báo thời điểm rụng trứng, ứng dụng này còn là công cụ hữu ích giúp người dùng theo dõi các biện pháp tránh thai đường uống, hay uống các loại thuốc khác như thuốc dị ứng, kháng sinh…

5. 21-day Vegan Kickstart (Android và iOS)

Ứng dụng này được thiết kế dành cho những người muốn áp dụng chế độ ăn kiêng với thành phần chính là rau quả. Ngày nay khi ngày càng có nhiều người muốn chế độ ăn uống nhiều rau quả, ứng dụng này sẽ cung cấp thực đơn liên tục trong 21 ngày với các công thức món ăn và danh sách thực phẩm chi tiết hàng tuần để giúp đơn giản hóa các bữa ăn thuần chay. Ứng dụng đưa ra những công thức món ăn lạ miệng, dễ chế biến như bánh mỳ nướng thuần chay, bánh pesto húng quế hay bánh pudding khoai lang…

6. Smoke Free (Android và iOS)

Ứng dụng này rất hữu ích cho những người muốn từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Người dùng cung cấp thông tin về ngày muốn bỏ thuốc lá, số tiền chi cho việc hút thuốc, cảm giác thèm ăn hàng ngày và số điếu thuốc hút mỗi ngày. Sau đó, ứng dụng sẽ theo dõi tiến trình để nhắc nhở. Ngoài ra, nó cũng khuyến khích người dùng gửi tin nhắn cá nhân cho chính họ và một danh sách những thứ cần mua bằng tiền họ tiết kiệm được trong quá trình cai thuốc.

7. Drink water reminder (Androis và iOS)

Ứng dụng do Phoneix Healthcare cung cấp sẽ gửi thông báo cho người dùng để nhắc nhở việc uống nước đều đặn, dựa trên những dữ liệu về nhiệt độ môi trường, chiều cao và cân nặng, cũng như thời gian thức dậy và đi ngủ của từng người. Người sử dụng có thể tùy chỉnh tần suất của những lời nhắc nhở này trong suốt cả ngày.

8. Simple Habit Tracker (iOS)

Ứng dụng sẽ lựa chọn từ nhiều ý tưởng khác nhau, từ việc đọc sách đến các biện pháp giúp tĩnh tâm hay đạp xe và từng bước giúp bạn biến chúng thành thói quen. Ứng dụng do HighDream phát triển dựa trên nguyên tắc, mỗi chúng ta phải mất 21 ngày để tập cho các thói quen đi vào lối sống sinh hoạt thường ngày.

Đây là một cách tốt để các thành viên trong gia đình cùng ở nhà vì giãn cách xã hội gắn kết với nhau, bằng cách tạo dựng thói quen hay thực hiện những hành động ngọt ngào, chẳng hạn như cùng đọc sách hay rửa bát. Các thói quen cũng được mã hóa thành các màu sắc khác nhau về thể chất, tinh thần, và cảm xúc giúp người dùng theo dõi sức khỏe toàn diện.

9. What’s Up (Androis và iOS)

Ứng dụng này được thiết kế để giúp người dùng theo dõi sức khỏe tinh thần. Dựa trên Liệu pháp hành vi nhận thức và cam kết trị liệu, ứng dụng cung cấp cho người dùng một nền tảng đơn giản và thân thiện với người dùng. Ứng dụng sẽ cung cấp các kỹ thuật giúp người dùng bình tĩnh lại và khuyến khích những suy nghĩ tích cực, nhằm mục đích giúp bạn giảm lo lắng hay trầm cảm. Ứng dụng cũng kết nối những người sử dụng thông qua một diễn đàn, bao gồm cả tính năng như nhật ký dành cho những người muốn ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của họ.

10. White Noise Lite (Androis và iOS)

Đây là một trong nhiều ứng dụng của nhà phát triển TMSOFT tạo ra âm thanh xung quanh môi trường. White Noise Lite được thiết kế để cung cấp cho người dùng những âm thanh mô phỏng từ tự nhiên hay đô thị. Điều này giúp cho bạn tăng cường sự tập trung khi phải làm việc ở nhà hay thư giãn trước khi đi ngủ. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể thả mình vào không gian khu vườn có tiếng chim hót hay tiếng mưa rơi bên cửa sổ…