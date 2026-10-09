Đổi mới hoạt động, nâng tầm vai trò Hội Y học Hà Nội

ANTD.VN - Sau 50 năm xây dựng và phát triển, Hội Y học TP Hà Nội bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031 với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy nguồn lực trí thức, đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và tư vấn, phản biện xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã gửi lẵng hoa tươi thắm và bức trướng chúc mừng Đại hội. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội cung cấp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội - Trần Thị Nhị Hà chúc mừng Đại hội. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội cung cấp

Mới đây, Hội Y học TP Hà Nội (gọi tắt là Hội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội (1976 - 2026).

Phát huy nguồn lực trí thức, đưa tiến bộ y khoa vào thực tiễn

Phát biểu tại Đại hội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - Nguyễn Đình Hưng cho biết, từ 4 hội chuyên khoa thành viên ban đầu, đến nay Hội quy tụ 40 hội thành viên trực thuộc với hơn 32.000 hội viên.

"Kế thừa truyền thống 50 năm vẻ vang, chúng ta có trách nhiệm giữ vững y đức, thắt chặt tinh thần đoàn kết, hết lòng vì người bệnh; Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để bắt kịp yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới." - Phó Giám đốc Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh

Ông Nguyễn Đình Hưng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội cung cấp

Theo Phó Giám đốc Nguyễn Đình Hưng, Nghị quyết 72 cùng các Nghị quyết 57, 71, 59 và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô (sửa đổi) mở ra những định hướng, cơ chế mới cho Y học Việt Nam và ngành Y tế Hà Nội.

Với lợi thế tập trung nhiều bệnh viện, trường Đại học, viện nghiên cứu hàng đầu, Hà Nội có nguồn lực tri thức lớn, Hội cần phát huy vai trò cầu nối, kết nối chuyên gia, cơ sở y tế và các chuyên ngành, đưa tri thức, kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn, phục vụ người dân. Nguồn lực lớn phải đi cùng trách nhiệm lớn.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội cần nâng tầm chất lượng hoạt động và liên kết, tăng cường gắn kết giữa mạng lưới chuyên gia với các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu; Chi viện y tế cơ sở và ươm mầm bác sĩ trẻ. Tập trung cập nhật kiến thức, chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực y tế cơ sở, tạo mọi điều kiện để đội ngũ thầy thuốc trẻ học tập, tiếp cận các tiến bộ y khoa hiện đại.

Ngoài ra, phát huy vai trò tư vấn, phản biện xã hội. Đóng góp luận cứ khoa học, khách quan, sát thực tiễn vào các đề án, cơ chế chính sách y tế của TP, tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ số và mở rộng hợp tác quốc tế; Hướng mạnh về cộng đồng và sự an toàn người bệnh.

"Thước đo hiệu quả của Hội chính là năng lực chuyên môn của hội viên được nâng lên, các đề xuất chính sách đi vào cuộc sống và sức khỏe của người dân được chăm sóc tốt hơn. Đó là lời cam kết và trách nhiệm của BCH nhiệm kỳ mới trước hội viên và trước truyền thống 50 năm vẻ vang của Hội" - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng bày tỏ.

Lấy chuyên môn và sức khỏe nhân dân làm trung tâm

Tại Đại hội, GS.TS Nguyễn Viết Tiến (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam) gợi mở 6 định hướng nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội thảo luận trong nhiệm kỳ tới: Củng cố sức mạnh đoàn kết và chăm lo thế hệ thầy thuốc tương lai, Lấy hoạt động nghiên cứu khoa học làm đòn bẩy nâng cao chuyên môn; Chủ động làm chủ tiến bộ công nghệ và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và chiều sâu y đức; Nâng cao năng lực tư vấn và phản biện xã hội.; Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến gợi mở 6 định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho Hội trong thời gian tới. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội cung cấp

"Một tổ chức Hội mạnh có thước đo thực chất nhất chính là giá trị mà Hội mang lại cho hội viên, cho sự phát triển của ngành Y và sự hài lòng của người bệnh. Tổng hội Y học Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hội Y học TP Hà Nội tiếp tục đổi mới toàn diện và khẳng định uy tín dẫn đầu" - GS.TS Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu lần thứ VIII bầu ra được BCH nhiệm kỳ mới có tâm huyết, có tầm nhìn và đầy đủ năng lực để đưa Hội Y học thành phố Hà Nội vươn lên những tầm cao mới.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2022 - 2026 đã được trao tặng bằng khen, giấy khen tại Đại hội. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội cung cấp

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cũng gợi mở 4 nhóm vấn đề trọng tâm để Hội nghiên cứu, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất, ngay sau Đại hội, BCH Hội khóa VIII cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và từng năm. Cần lựa chọn một số nội dung có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, có sản phẩm rõ ràng để triển khai cho cả nhiệm kỳ.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng Hội thực sự vững mạnh, đoàn kết và đổi mới; Phát huy mạnh mẽ trí tuệ của đội ngũ y học Thủ đô.

Thứ ba, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò phản biện xã hội của Hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội mong muốn Hội chủ động nghiên cứu, tập hợp ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, thầy thuốc đầu ngành để tham gia đóng góp ý kiến, phản biện những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân và sự phát triển của hệ thống y tế Thủ đô trong thời gian tới.

Thứ tư, lấy chuyên môn và sức khỏe nhân dân làm trung tâm hoạt động của Hội. Đặc biệt, cần gắn kết chặt chẽ hoạt động chuyên môn với các chương trình an sinh xã hội của TP, để mỗi hội viên Hội vừa là người thầy thuốc giỏi, vừa là một tuyên truyền viên, một nhân tố tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên toàn địa bàn Thủ đô.