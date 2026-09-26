Đổi hướng tránh bão, 'lâng lâng' ngày về vùng trời Phú Quốc: Cơ trưởng kể chuyện lái A330 đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways

ANTD.VN -Qua lời kể của cơ trưởng Hồ Minh Tấn, người có hơn 35 năm trong nghề, hành trình đưa chiếc A330 đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways “về nhà” trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và đặc biệt là cả những nỗi lo khi phải bay vòng tránh bão. Khi nhắc về khoảnh khắc tới vùng trời Phú Quốc, cảm xúc đọng lại trong ông là hai chữ “lâng lâng”.

Chuyến “về nhà” đặc biệt

Hơn 35 năm làm việc trong ngành hàng không, từng làm kỹ thuật rồi trở thành phi công, ông Hồ Minh Tấn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã gắn bó với nhiều dòng máy bay. Vậy mà khi kể về hành trình đưa chiếc A330 đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways từ Mỹ về Phú Quốc, người cơ trưởng kỳ cựu vẫn nhắc tới cảm giác “rạo rực và xúc động”.

Cơ trưởng Đào Đức Vũ (bên trái) và cơ trưởng Hồ Minh Tấn (bên phải) thực hiện chuyến bay đưa A330 về Phú Quốc

“Chúng tôi cảm thấy rất rạo rực và xúc động, bởi biết rằng có nhiều vị khách, đại biểu đang chờ đón chiếc máy bay thân rộng đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways. Cảm xúc của chúng tôi khi ấy có phần lâng lâng”, ông kể.

Chiều 22/9, chiếc Airbus A330 mang số hiệu VN-A969 hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong điều kiện trời mưa, đường băng ướt và tầm nhìn hạn chế. Trước khoảnh khắc tiếp đất ấy, tổ lái đã trải qua những chặng bay đòi hỏi sự tập trung và khả năng thích ứng cao với điều kiện thực tế.

Tàu bay A330 hạ cánh an toàn tại Cảng HKQT Phú Quốc

Theo lời ông Hồ Minh Tấn, hành trình qua khu vực Cực Bắc gặp ảnh hưởng tới hệ thống dẫn đường; khi bay qua Nga, tổ lái tiếp tục ghi nhận ảnh hưởng liên quan đến GPS. Tới Nhật Bản, thời tiết bão tại Narita khiến kế hoạch phải thay đổi. “Chúng tôi nhanh chóng quyết định chuyển hướng tới Kansai. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn, tổ bay xử lý tốt, rồi tiếp tục chuyến bay”, ông Hồ Minh Tấn nhớ lại.

Cơ trưởng vẫy chào đoàn đại biểu, khách mời đang chờ đón

Sau điểm dừng ấy, hành trình hướng về Phú Quốc. Càng gần nơi có đoàn đón đang chờ, cảm xúc càng đặc biệt, nhưng trong buồng lái, sự tập trung vẫn được giữ cao nhất cho tới khi hoàn tất hạ cánh. “Do điều kiện thời tiết tại Phú Quốc khi ấy, chúng tôi cần rất tập trung để bảo đảm hạ cánh an toàn”, ông Tấn nhớ lại.

Cùng tham gia hành trình đưa A330 về Phú Quốc, cơ trưởng Đào Đức Vũ là người trực tiếp thực hiện cú hạ cánh. Nhắc lại khoảnh khắc ấy, ông Tấn đánh giá đồng nghiệp đã đưa tàu bay tiếp đất “rất đẹp, rất mượt và rất êm”.

Tổ bay nhận hoa chào mừng và chụp hình kỷ niệm cùng đoàn đại biểu và khách mời

Hành trình trở “về nhà” khép lại, mở đầu cho giai đoạn khai thác tàu thân rộng đầu tiên trong lộ trình 8 tàu do Sun PhuQuoc Airways sở hữu từ nay đến tháng 4/2027. Trên sân đỗ, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đặc khu Phú Quốc đã trao hoa chúc mừng tổ bay.

Hướng đi đúng gắn với nhu cầu phát triển của Phú Quốc

Là cơ trưởng, đồng thời phụ trách các lĩnh vực an toàn, khai thác tàu bay và quản lý người lái tại Cục Hàng không Việt Nam, ông Tấn nhìn việc bổ sung một dòng tàu mới ở cả năng lực máy bay lẫn sự chuẩn bị của con người.

Ông cho biết việc Cục cử người tham gia tiếp nhận máy bay thể hiện tinh thần đồng hành với các hãng hàng không Việt khi đưa dòng tàu mới vào khai thác. Không chỉ đưa chiếc tàu bay thân rộng đầu tiên về an toàn, ông Tấn còn tham gia huấn luyện đội ngũ giáo viên, hỗ trợ hãng phát triển nguồn lực khai thác A330 hiệu quả và an toàn.

Ghế thương gia được bố trí 1-2-1, ngả phẳng 180°

Từ kinh nghiệm của mình, ông đánh giá A330 phù hợp với các đường bay tầm trung và xa, có hiệu quả khai thác cao cùng hệ thống dự phòng đầy đủ. “Tôi khẳng định đây là chiếc máy bay rất tốt về mặt kỹ thuật. Các tính năng dự phòng của máy bay bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác”, ông nhận định.

Với tầm bay lên tới 13.450 km, A330 mở thêm khả năng để Sun PhuQuoc Airways kết nối Phú Quốc với các thị trường như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Australia và một số điểm đến châu Âu.

Cơ trưởng Hồ Minh Tấn nhận xét cấu hình ghế mang lại trải nghiệm thoải mái cho khách

Tàu bay có 247 ghế thuộc ba hạng dịch vụ: 20 ghế Thương gia bố trí 1-2-1, ngả phẳng 180°; 21 ghế Phổ thông Đặc biệt với khoảng cách hàng ghế tới 38 inch; 206 ghế Phổ thông bố trí 2-4-2, khoảng cách hàng ghế 31–34 inch. “Tôi tin rằng cấu hình này sẽ mang lại trải nghiệm rất thoải mái, dễ chịu cho hành khách”, ông Tấn nhận xét.

Nội thất lấy cảm hứng từ Phú Quốc

Nội thất của tàu bay lấy cảm hứng từ thiên nhiên Phú Quốc, kết hợp chất liệu cao cấp từ Thụy Sĩ: vải bọc nâu đỏ gợi màu đất ở khoang Thương gia, da bò nguyên tấm màu cát ấm tại hai khoang còn lại. Màn hình giải trí cá nhân, Wi-Fi ở cả ba khoang cùng suất ăn và hương thơm La Festa tiếp nối trải nghiệm “Resort in the Sky”. Hãng cũng dự kiến từng bước đưa ẩm thực chuẩn Michelin lên đội tàu thân rộng, bắt đầu từ khoang Thương gia.

Với ông Tấn, việc bổ sung dòng tàu này vào thời điểm hiện tại là “một hướng đi rất đúng”, gắn với nhu cầu phát triển của Phú Quốc trước và sau APEC 2027. “Cùng với tăng trưởng du lịch, nhu cầu đi lại tới Phú Quốc chắc chắn sẽ rất lớn. Việc đưa A330 vào khai thác sẽ nâng cao năng lực vận chuyển của Sun PhuQuoc Airways cũng như năng lực vận chuyển đến và đi từ Phú Quốc, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”, ông nhận định.

Ông kỳ vọng những đầu tư của Sun Group vào sân bay và đảo Ngọc sẽ góp phần thu hút thêm du khách sau APEC 2027. Cùng với các hãng hàng không khác, Sun PhuQuoc Airways có thể bổ sung năng lực vận chuyển, mang lại nhiều lựa chọn dịch vụ và kết nối cho hành khách.