Doanh nghiệp tự quyết giá bán xăng dầu, thị trường sẽ cạnh tranh hơn

ANTD.VN - Bà Nguyễn Thúy Hiền- Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay, theo dự thảo quy định mới, các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân đều có quyền tự quyết giá xăng dầu nên thị trường sẽ cạnh tranh hơn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chủ trì họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương ngày 7-10

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thị trường xăng dầu tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra chiều 7-10, bà Nguyễn Thúy Hiền cho biết, dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu đã được Bộ Công Thương lấy ý kiến 4 lần và đang tiếp tục được hoàn thiện.

Theo dự thảo, doanh nghiệp xăng dầu được tự quyết định giá. Bộ Công Thương sẽ có công cụ nào để kiểm soát việc hình thành giá xăng dầu.

Về nội dung này, bà Nguyễn Thúy Hiền cho biết, mục tiêu xuyên suốt của dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu là giá xăng dầu sẽ được bám sát theo cơ chế thị trường và có sự quản lý của Nhà nước. Dự thảo đã giao quyền quyết định giá cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tính toán giá bán theo công thức Nhà nước quy định.

Để điều chỉnh giá, doanh nghiệp phải kê khai công thức tính giá, bao gồm các yếu tố cấu thành và giải trình các yếu tố biến động khi thay đổi giá đối với cơ quan nhà nước. Việc kê khai này được thực hiện trên cái hệ thống cơ sở dữ liệu về giá do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) xây dựng. Cơ sở dữ liệu về giá do Bộ Công Thương xây dựng sẽ là hoàn chỉnh và áp dụng trong cả nước.

Phần mềm giám sát này sẽ có cảnh báo với các yếu tố biến động bất thường, từ đó giúp Sở Công Thương, lực lượng QLTT, Bộ Công Thương kiểm tra, giám sát.

Nói về biên độ biến động các yếu tố đầu vào để được điều chỉnh giá, bà Nguyễn Thúy Hiền cho biết, Nhà nước sẽ không điều hành giá hàng tuần nữa, mà giá này sẽ doanh nghiệp sẽ căn cứ vào các chi phí thực tế, các cái lô hàng mua bán thực tế của họ để họ xác định. Các doanh nghiệp có thể thay đổi giá theo hoạt động kinh doanh của mình.

Cơ quan Nhà nước ngoài việc giám sát như trên, vẫn nắm giữ chi phí định mức trong công thức tính giá xăng dầu và vẫn có công cụ quỹ bình ổn giá.

Trả lời về những lo ngại khi các thương nhân đầu mối sẽ chi phối giá bán trong dự thảo Nghị định có thể không công bằng với doanh nghiệp bán lẻ, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, theo dự thảo, không phải là chỉ thương nhân đầu mối hiện nay được quyết định giá, mà hiện nay dự thảo đang thiết kế theo hướng là thương nhân đầu mối và những thương nhân phân phối hoạt động độc lập cũng được quyết định giá. Như vậy, thị trường sẽ có sự cạnh tranh giá bởi các cái thương nhân đầu mối và các cái thương nhân phân phối độc lập.

Với việc giảm cái tầng nấc trung gian bán lẻ, phân phối như hiện nay còn 2 tầng nấc, theo tính toán có khoảng 10.500 thương nhân phân phối. Khi đó, thị trường cạnh tranh rất khốc liệt, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Về nguồn cung xăng dầu, đại diện Bộ Công Thương khẳng định vẫn đảm bảo và các nhà máy lọc dầu trong nước có thể chủ động được.