Doanh nghiệp nào vừa đề xuất nghiên cứu đầu tư cao tốc Thái Nguyên- Lạng Sơn?

ANTD.VN -Theo đề xuất đầu tư, dự án cao tốc Thái Nguyên- Lạng Sơn có tổng chiều dài khoảng 120km, đi qua địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 70km, qua tỉnh Thái Nguyên khoảng 50km. Quy mô đầu tư 4 làn xe tốc độ thiết kế 100km/h (một số đoạn qua địa hình khó khăn tại tỉnh Lạng Sơn là 80km/h).

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty CP Đầu tư bất động sản STC Golden Land vừa gửi văn bản đề xuất Bộ Xây dựng cho tham gia nghiên cứu, đầu tư dự án cao tốc Vành đai trung du phía Bắc đoạn Thái Nguyên - Lạng Sơn theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo thông tin dự án được liên danh nhà đầu tư đề xuất báo cáo, dự án cao tốc đoạn Thái Nguyên - Lạng Sơn nằm ở nhóm ưu tiên số 2 thuộc danh mục dự án xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 120km, đi qua địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 70km, qua tỉnh Thái Nguyên khoảng 50km. Quy mô đầu tư 4 làn xe tốc độ thiết kế 100km/h (một số đoạn qua địa hình khó khăn tại tỉnh Lạng Sơn là 80km/h).

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 29.000 tỷ đồng (đoạn qua Lạng Sơn khoảng 18.000 tỷ đồng, đoạn qua Thái Nguyên khoảng 11.000 tỷ đồng).

Dự án được đề xuất nghiên cứu đầu tư theo phương thức PPP, có vốn Trung ương hỗ trợ.

Liên danh nhà đầu tư vừa đề xuất nghiên cứu dự án cao tốc Thái Nguyên-Lạng Sơn theo đối tác công tư

Liên danh nhà đầu tư Tự Lập- STC Golden Land cho rằng, việc đầu tư tuyến cao tốc đoạn Thái Nguyên - Lạng Sơn sẽ giải quyết điểm nghẽn về kết nối giao thông trong bối cảnh hai tỉnh chủ yếu kết nối qua QL1B, quy mô 2 - 4 làn xe, đi qua địa hình phức tạp, nhiều đoạn cua bán kính nhỏ, độ dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, không còn đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Tuyến cao tốc được đầu tư cũng sẽ thúc đẩy liên kết vùng, logistics và thương mại biên giới, rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng cường liên kết với các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang cùng các trục cao tốc của vùng.

Nếu được chấp thuận, liên danh nhà đầu tư cam kết huy động đủ nguồn lực tài chính, bảo đảm phần vốn nhà đầu tư theo quy định; Bố trí đội ngũ tư vấn, quản lý dự án, tài chính và kỹ thuật giàu kinh nghiệm, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu; Phối hợp với UBND các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, các Bộ, ngành và đơn vị liên quan trong chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án.

Liên danh nhà đầu tư cũng đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan tạo điều kiện để tiếp cận thông tin, tài liệu quy hoạch, hồ sơ nghiên cứu; Hướng dẫn liên danh trình tự, thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đề xuất nghiên cứu đầu tư cao tốc đoạn Thái Nguyên - Lạng Sơn, thời gian qua, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập cũng đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận là nhà đầu tư lập đề xuất dự án mở rộng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Dự án có chiều dài hơn 40km, với quy mô mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh.