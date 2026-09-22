Đoàn Việt Nam thông tin vụ 2 xạ thủ phải 'nhường' suất chung kết cho chủ nhà Nhật Bản

ANTD.VN - Đoàn thể thao Việt Nam thông tin về sự việc đáng tiếc xảy ra ở môn bắn súng sáng 22-9, khi hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đủ điều kiện vào thi đấu chung kết nhưng bị loại và phải nhường suất cho VĐV chủ nhà Nhật Bản.

Thông tin từ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026, sáng 22-9, hai VĐV của Việt Nam Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu nội dung 10m Air Rifle Mixed Team, đạt 631.7 điểm, xếp hạng 4 vòng loại.

Ba đội xếp trên là Trung Quốc (638,9 điểm), Ấn Độ (634,6) và Hàn Quốc (633,2). Cặp VĐV của chủ nhà Nhật Bản đạt 631,4 điểm xếp hạng 5, xếp sau cặp Thanh Thảo - Tâm Quang.

Theo điều lệ, 4 cặp VĐV xếp đầu vòng loại đủ điều kiện vào thi đấu chung kết tranh huy chương. Tuy nhiên sau đó, ban tổ chức thông báo cặp VĐV của Việt Nam bị loại do không đạt chuẩn áo đấu.

Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết vào tay VĐV chủ nhà Nhật Bản, sau khi kết quả kiểm tra ngẫu nhiên cho biết áo đấu không đạt tiêu chuẩn

Trước đó, ngày 18-9, trước khi các nội dung thi đấu bắt đầu, trang phục và áo bắn của các VĐV đã được kiểm tra chính thức và xác nhận đạt tiêu chuẩn thi đấu. Vì thế hai VĐV tiếp tục sử dụng cùng trang phục/áo bắn để thi đấu các nội dung cá nhân vào ngày 20-9 và 21-9 mà không phát sinh vấn đề liên quan đến trang bị. Trang phục này cũng đã được các VĐV sử dụng tại nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2026.

Tuy nhiên đến ngày 22-9, sau khi hoàn thành vòng loại nội dung 10m Air Rifle Mixed Team, trọng tài tiến hành kiểm tra trang bị sau thi đấu đối với hai VĐV Việt Nam theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên.

Tại lần kiểm tra này, áo bắn của hai VĐV được xác định không đạt yêu cầu về độ cứng theo luật Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) và hủy kết quả điểm của đội Việt Nam, khiến hai VĐV không được tham dự chung kết mặc dù trước đó đã xếp hạng 4 vòng loại.

Theo quy định, độ cứng của áo bắn đạt 3.0mm trở lên. Khi kiểm tra ngẫu nhiên tại thời điểm ngay kết thúc bài bắn chỉ đạt 2.9 (trong vòng 15 giây) nếu máy đo không đạt 3.0 thì coi như áo bắn không đạt tiêu chuẩn tại thời điểm đo (việc đo này cũng chịu tác động và ảnh hưởng của thời tiết/ nhiệt độ lạnh (điều hoà) cũng làm độ cứng không đạt vì chiếc áo trở lên cứng hơn).

Với kết quả này, 2 VĐV Việt Nam bị loại khỏi chung kết. Thay vào đó, 2 VĐV Nhật Bản có thành tích xếp dưới được đôn lên để vào bắn chung kết tranh huy chương nội dung này.

Đây là thông tin đáng tiếc với đoàn thể thao Việt Nam, trong bối cảnh bắn súng là môn trọng điểm, được kỳ vọng góp huy chương vàng cho đoàn tại ASIAD 2026. Dù vậy, đội tuyển bắn súng và thể thao Việt Nam nói chung vẫn còn nhiều nội dung hy vọng có huy chương.