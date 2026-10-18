Đoàn Thiên Ân nhận "cơn mưa" lời khen về diễn xuất sau suất chiếu đặc biệt của "Án mạng Karaoke"

ANTD.VN - Tiếp nối sức nóng từ những hình ảnh và các đoạn giới thiệu đầu tiên, phim điện ảnh "Án mạng Karaoke" – tác phẩm đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê do 89s Group sản xuất – chính thức tung ra trailer thứ hai với nhịp độ dồn dập, giật gân và gay cấn hơn gấp nhiều lần, đồng thời ấn định lịch khởi chiếu chính thức mới vào ngày 30/10/2026.

Đặc biệt, sau suất chiếu đặc biệt đầu tiên dành cho một số khán giả và các nhà phê bình phim, "Án mạng Karaoke" đã tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi cùng "cơn mưa" lời khen từ các cộng đồng yêu điện ảnh lớn. Nhiều trang bình luận phim uy tín đã dành tặng tác phẩm số điểm ấn tượng từ 9/10 đến 9,3/10 cùng lời khẳng định "Phim Việt làm được trinh thám rồi!".

Nghệ sĩ Đại Nghĩa trong phim "Án mạng Karaoke"

Giới mộ điệu đánh giá cao ý tưởng trinh thám pha lẫn hài hước duyên dáng nhưng vẫn giữ được chiều sâu thông điệp và sự gần gũi của đời sống xóm trọ. Điểm cộng lớn nhất của kịch bản nằm ở nhịp phim cuốn hút, logic nhân vật chặt chẽ cùng hệ thống "plot twist" (cú lật) chồng chéo khiến người xem không thể đoán trước kẻ chủ mưu cho đến tận những hồi cuối cùng.

Bên cạnh sự phối hợp ăn ý, tròn vai của dàn diễn viên thực lực, tâm điểm chú ý đổ dồn vào màn hóa thân thành nữ phóng viên bất đắc dĩ phải điều tra án mạng của Đoàn Thiên Ân. Tiếp nối thành công từ "Hẹn em ngày nhật thực", nàng hậu được khen ngợi ngày càng "mát tay" khi chọn kịch bản và có bước tiến rõ rệt trong diễn xuất. Khán giả nhận xét lối diễn của Thiên Ân trong phim đã khắc phục được các khuyết điểm cũ để trở nên chín chắn, tự nhiên, mượt mà và mang màu sắc gai góc hơn hẳn, thậm chí người xem còn ưu ái gọi cô là "thám tử lừng danh Thiên Ân".

Hoa hậu Thiên Ân nhận về nhiều lời khen ngợi sau xuất chiếu đặc biệt của "Án mạng Karaoke"

Nếu ở trailer đầu tiên, khán giả mới chỉ dừng lại ở sự tò mò trước cái chết tức tưởi của bà Thủy (nghệ sĩ Vân Dung) tại khu nghỉ dưỡng trên núi cao, thì sang đến trailer thứ 2, mức độ giật gân và căng thẳng tâm lý đã được đẩy lên tới đỉnh điểm.

Không chỉ dừng lại ở cuộc chiến tâm lý, màu sắc tâm linh kỳ bí và tai họa thiên nhiên cũng được lồng ghép đầy ám ảnh trong trailer mới. Lời phán lạnh người của bà Hạnh (Nghệ sĩ Phương Dung): "Mẹ ta hát hò phỉ báng chốn linh thiêng, bị thần linh trừng phạt là đáng đời" đi kèm hình ảnh bức tượng Sơn Thần dữ tợn giữa rừng đêm mưa gió và cảnh đất đá sạt lở ầm ầm từ vách núi như "Sơn Thần nổi cơn thịnh nộ" đã cắt đứt hoàn toàn đường lui của cả nhóm.

Diễn viên Vân Dung

Với kịch bản chặt chẽ, nhịp phim dồn dập đan xen khéo léo giữa yếu tố trinh thám giật gân và những mảng miếng hài hước duyên dáng đã được bảo chứng qua các suất chiếu đặc biệt, "Án mạng Karaoke" hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc điện ảnh đầy bất ngờ khi đổ bộ rạp Việt với các suất chiếu đặc biệt: 18h ngày từ 21 - 25/10/2026.