Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Thái Lan

ANTD.VN -Từ ngày 27 đến 31/10/2026, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội do Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Thành phố làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại Thái Lan nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã làm việc với Văn phòng Interpol Thái Lan và các cơ quan thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, gồm: Cục Hình sự - Tổng cục Xuất nhập cảnh; Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô Băng Cốc; Cục Cảnh sát phòng, chống vận chuyển ma túy - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống ma túy.

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội thăm, làm việc với Cục Hình sự - Tổng cục Xuất nhập cảnh thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Phối hợp đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia

Tại buổi làm việc với Cục Hình sự - Tổng cục Xuất nhập cảnh, hai bên tập trung trao đổi về công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự xuyên quốc gia và phối hợp truy bắt đối tượng truy nã. Hai bên đã trao đổi tình hình công dân Thái Lan và Việt Nam vi phạm pháp luật trên địa bàn của nhau, từ đó đề ra phương hướng giải quyết, xử lý các trường hợp cụ thể, bảo đảm hài hòa trong quan hệ ngoại giao và hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội và Cục Hình sự - Tổng cục Xuất nhập cảnh thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trao quà lưu niệm

Cũng tại buổi làm việc này, phía Thái Lan giới thiệu mô hình Trung tâm phòng, chống lừa đảo trực tuyến, được thành lập từ năm 2025. Mô hình quy tụ lực lượng Cảnh sát, Cơ quan phòng, chống rửa tiền, đại diện các ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông cùng phối hợp làm việc trên cơ sở dữ liệu được liên thông trực tuyến.

Theo đó, khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm kết nối dữ liệu đối tượng, nhanh chóng truy vết dòng tiền và phong tỏa tài khoản để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Sau hơn một năm triển khai, mô hình bước đầu đạt kết quả tích cực, số vụ lừa đảo trực tuyến tại Thái Lan giảm từ 40% - 50%, tỷ lệ thu hồi tài sản tăng cao rõ rệt.

Trao đổi tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị Cục Hình sự phối hợp xác minh thông tin về các đối tượng truy nã do CATP Hà Nội ra lệnh; đồng thời phối hợp truy bắt, bàn giao các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội thăm, làm việc với Văn phòng Interpol Thái Lan

Tiếp đó, tại buổi làm việc với Văn phòng Interpol Thái Lan, hai bên chia sẻ về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia tại Thái Lan, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác truy vết, truy bắt các ổ nhóm tội phạm.

Trên cơ sở kết quả phối hợp thành công trong việc bắt giữ các đối tượng truy nã thuộc vụ án do Mr. Pips - Phó Đức Nam cầm đầu lẩn trốn tại Thái Lan, CATP Hà Nội và Văn phòng Interpol Thái Lan đã thống nhất cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, truy bắt tội phạm truy nã trên địa bàn của nhau, bảo đảm tuân thủ pháp luật mỗi nước, hướng tới nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Sẳn-da Niêm-pra-dít, Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Interpol Thái Lan, trao quà lưu niệm

Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn công tác CATP Hà Nội đã làm việc với Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống ma túy thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tình hình tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy tại Việt Nam và Thái Lan, nhất là hoạt động vận chuyển ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không.

Theo thông tin trao đổi tại buổi làm việc, trong năm 2026, CATP Hà Nội đã bắt giữ 05 vụ/16 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Thái Lan về Việt Nam qua đường hàng không, thu giữ 55,3kg ma túy cần sa, 8,01kg ketamine và 8,9kg chất bột, viên nén nghi là ma túy. Ngoài ra, CATP Hà Nội bắt giữ 01 vụ/01 đối tượng người Thái Lan có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ các nước châu Phi về Việt Nam, thu giữ trên 3,56kg cocaine.

Về phía Thái Lan, trong năm 2026, lực lượng Cảnh sát ma túy nước này đã triệt phá một số vụ án lớn liên quan đến đối tượng người Việt Nam. Điển hình là vụ một đối tượng người Việt Nam vận chuyển ma túy từ Thái Lan sang Nhật Bản và vụ bắt giữ 03 đối tượng người Việt Nam mở xưởng chiết xuất tinh dầu cần sa trái phép, thu giữ 35,7kg tinh chất và 31 viên hồng phiến.

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội thăm, làm việc với Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống ma túy thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, bài học nghiệp vụ có giá trị thực tiễn. Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm trong công tác cai nghiện ma túy.

Đáng chú ý, phía Thái Lan đánh giá cao hiệu quả mô hình các trung tâm cai nghiện ma túy của CATP Hà Nội, từng được Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan do Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan làm Trưởng đoàn đến thăm, khảo sát vào tháng 8/2026.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và Thiếu tướng Wĩ-thắt Bo-ri-rak, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy trao quà lưu niệm

Chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 29/10/2026, Đoàn đại biểu CATP Hà Nội đến thăm, làm việc với Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô Băng Cốc. Hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tổ chức bộ máy, công tác điều hành giao thông và ứng dụng công nghệ giám sát.

Theo giới thiệu của phía Thái Lan, tại Băng Cốc có trên 15.000 camera giám sát được kết nối về Trung tâm chỉ huy giao thông. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận trên 800 cuộc gọi của người dân phản ánh tình hình giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông được tổ chức theo mô hình gồm 06 phòng nghiệp vụ và các đồn Cảnh sát tuần tra, điều tiết giao thông tại cơ sở.

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội thăm, làm việc với Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô Băng Cốc

Trao đổi tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đức Long đã chia sẻ về mô hình Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố, tự hào là đơn vị được lãnh đạo thành phố Hà Nội tin tưởng giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 57 Thành uỷ, hiện Công an TP Hà Nội đã triển khai hàng ngàn camera tích hợp trí tuệ nhân tạo vào giám sát, điều tiết giao thông và tự động phát hiện, xử lý phương tiện vi phạm, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần kiến tạo kỷ cương, nâng cao ý thức tham gia giao thông của nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội khảo sát trang thiết bị phục vụ công tác và trao quà lưu niệm tại Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô Băng Cốc

Chuyến thăm, làm việc góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa Công an thành phố Hà Nội với các cơ quan thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động phối hợp trong thời gian tới.