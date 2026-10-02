Đoàn đại biểu 11 quốc gia khám phá sắc màu văn hóa Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 02/10, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Tổ chức đã đón tiếp đoàn đại biểu tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Chuyến thăm của các đại biểu tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa, góp phần giới thiệu những giá trị di sản đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đồng thời, sự kiện nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Từ trung tâm Hà Nội, đoàn đại biểu với các thành viên đến từ 11 quốc gia, gồm: Mexico, Myanmar, Lào, Campuchia, Iran, Bangladesh, Peru, Nga, Israel, Pakistan, Ukraine đã đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chiêm ngưỡng màn tái hiện không gian văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc trên khắp mọi miền đất nước. Với hệ thống kiến trúc, cảnh quan và các hoạt động văn hóa đặc trưng, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là không gian giới thiệu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để du khách trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm đời sống văn hóa của đồng bào.

Mở đầu hành trình, đoàn đại biểu đã tham quan Khu Nghi lễ Thờ Tổ. Đây là công trình văn hóa tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc, hội tụ những giá trị lịch sử, kiến trúc và truyền thống hướng về cội nguồn dân tộc. Không gian Khu Nghi lễ Thờ Tổ để thờ tự, nhớ ơn, thể hiện lòng thành kính tới các Vua Hùng đã có công dựng nước Văn Lang. Đồng thời, chuyến thăm quan cũng giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu đến thăm Khu Nghi lễ Thờ Tổ

Tiếp nối hành trình thăm quan của đoàn là những trải nghiệm tại các không gian văn hóa dân tộc Mường, Tà Ôi và Tây Nguyên, nơi các đại biểu có cơ hội khám phá những nét văn hóa đặc trưng thông qua các nghi lễ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống và hoạt động giao lưu trực tiếp với đồng bào.

Trải nghiệm lễ chào đuống của người dân tộc Mường tại Phú Thọ khiến nhiều vị khách trong đoàn đại biểu ngạc nhiên, thích thú

Đoàn đại biểu trải nghiệm lễ cúng vía bếp của người Mường dưới sự chủ trì của Nghệ nhân nhân dân Bùi Văn Linh

Tại không gian văn hóa dân tộc Mường, đoàn đại biểu sẽ được đón tiếp bằng bốn bài Chiêng Séc bùa, một hình thức trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Mường. Những âm thanh của cồng chiêng cùng nghi lễ đón khách thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử, sự hiếu khách và tinh thần cộng đồng. Các đại biểu cũng sẽ tìm hiểu kiến trúc nhà truyền thống, phong tục tập quán, lịch Mường; tham dự nghi lễ đón vía tốt, vía lành, thưởng thức trình diễn Đâm đuống và tìm hiểu cây Pồn pông. Những hoạt động này góp phần giới thiệu một không gian văn hóa Mường giàu bản sắc, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại không gian văn hóa dân tộc Tà Ôi, đoàn đại biểu sẽ được tìm hiểu phong tục trao muối cầu may, tham quan nhà Rông, khám phá các nghề thủ công truyền thống như đan chiếu sáp, đan lát và nghề dệt Dèng. Đặc biệt, hoạt động trực tiếp làm và thưởng thức bánh A quát, còn gọi là bánh tình yêu, sẽ mang đến trải nghiệm gần gũi, sinh động về văn hóa ẩm thực và đời sống tinh thần của đồng bào. Nghề dệt Dèng với những kỹ thuật thủ công đặc sắc, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cũng là một trong những nội dung nổi bật của hành trình.

Du khách trải nghiệm các hoạt động tại tại không gian văn hóa dân tộc Tà Ôi (Ảnh: Nguyễn Huy)

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm tại Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc khu vực Tây Nguyên. Tại đây, đoàn đại biểu sẽ được tìm hiểu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời thưởng thức chương trình thực cảnh Vườn tượng kể chuyện và giao lưu với đồng bào các dân tộc.

Du khách thích thú giao lưu, cùng trình diễn với cộng đồng người dân tộc Ba Na, Tây Nguyên

Những điệu múa xoang truyền thống, múa Tân tung da dá cùng âm thanh của các loại nhạc cụ tre nứa sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật sống động, tái hiện phần nào đời sống văn hóa tinh thần phong phú của đồng bào Tây Nguyên. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thưởng thức cà phê, ca cao và những sản vật đặc trưng như hạt Kơ nia, mắc ca, hạt điều, qua đó khám phá thêm nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của vùng đất Tây Nguyên.

Trong hành trình tiếp theo, đoàn sẽ di chuyển bằng xe điện qua các không gian văn hóa làng dân tộc Tây Nguyên, chùa Khmer, làng Khmer và tháp Chăm. Những công trình kiến trúc đặc trưng cùng cảnh quan được tái hiện tại đây sẽ giúp các đại biểu có thêm góc nhìn về sự đa dạng trong văn hóa, tín ngưỡng và đời sống của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Chương trình cũng dành thời gian để đoàn thưởng thức ẩm thực truyền thống, qua đó tăng cường trải nghiệm và giao lưu văn hóa.

Việc tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp.

Thông qua hành trình này, những giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu bằng các hoạt động trình diễn mà còn được truyền tải qua câu chuyện về phong tục, tập quán, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian và văn hóa ẩm thực.

Sau quá trình trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, bà Hena Hossain, nghệ sĩ đoàn Bangladesh, chia sẻ: "Việt Nam là một đất nước tuyệt đẹp. Mặc dù tôi đã từng tới rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng tôi vẫn ấn tượng với Việt Nam đặc biệt bởi những điều khác biệt mà đất nước này qua các các di sản, xã hội và con người nơi đây, Mọi thứ thật tuyệt vời và người dân vô cùng thân thiện, cư xử tử tế. Hiện tại, tôi đang tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tại đây, tôi rất vui khi được tìm hiểu nhiều điều về văn hóa và các sản phẩm thủ công, cà phê - những thứ rất nổi tiếng của Việt Nam. Vì vậy, tôi muốn kêu gọi mọi người trên khắp thế giới hãy đến thăm Việt Nam ít nhất một lần để khám phá và cảm nhận về đất nước này".

Bà Hena Hossain, nghệ sĩ đoàn Bangladesh bày tỏ tình yêu dành cho Việt Nam

Bà Liliana Perez, 42 tuổi đến từ Mexico chia sẻ: "Tôi thực sự ấn tượng với sự tương đồng giữa văn hoá Việt Nam và Mexico. Mặc dù hai nước không có chung một nguồn gốc, chúng ta vẫn có nhiều phong tục và truyền thống giống nhau mà các dân tộc thiểu số tại hai nước đã tạo nên. Ví dụ, người Mexico cũng có những loại quần áo được dệt từ các loại cây hay các món ăn với cơm bọc lá bên ngoài giống như ở Việt Nam, chỉ khác là người Mexico dùng ngô thay vì gạo. Bên cạnh đó, tôi thấy cả người Việt Nam và người Mexico đều rất hiếu khách và khiêm tốn. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách người Việt tự hào về truyền thống, văn hoá của họ như cách chúng tôi tự hào về văn hóa Mexico".

Bà Liliana Perez, 42 tuổi đến từ Mexico chia sẻ về những điểm tương đồng giữa hai nước Mexico và Việt Nam

Với thông điệp tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường kết nối giữa các cộng đồng, chương trình tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện và hiếu khách; đồng thời khẳng định vai trò của Hà Nội là điểm đến giao lưu văn hóa quốc tế, nơi những giá trị văn hóa được kết nối, sẻ chia và lan tỏa.