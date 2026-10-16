Dinh Tổng thống Yemen bị tấn công tên lửa, 5 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ngày 15-10, lực lượng Houthi đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa vào Dinh Tổng thống Yemen ở thành phố Aden, miền Nam nước này - nơi đặt trụ sở của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Đoạn video vụ tấn công. Nguồn: RT

Nhóm vũ trang này tuyên bố đã hạ sát một số quan chức và lính đánh thuê của Saudi Arabia trong cuộc tấn công, trong khi Chính phủ Yemen chỉ xác nhận có 2 nhân viên an ninh thiệt mạng. Sau đó cùng ngày, con số thương vong được cập nhật lên 5 người chết và ít nhất 16 người bị thương.

Dinh Tổng thống Al-Maashiq đã trúng ít nhất 5 quả tên lửa vào ngày 15-10. Các hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy khói đen và bụi mù mịt bốc lên từ khu vực này. Bộ trưởng Thông tin Yemen, Moammar al-Eryani, cho biết Thủ tướng và các thành viên nội các Yemen đều có mặt tại dinh thự vào thời điểm xảy ra vụ tấn công nhưng vẫn an toàn, không bị thương tích.

Nhóm vũ trang Houthi cho biết khu vực trên được các sĩ quan Saudi Arabia sử dụng làm sở chỉ huy quân sự và là kho chứa vũ khí. Phía Houthi khẳng định đã có nhiều thương vong tại hiện trường.

Người phát ngôn quân sự của nhóm, Yahya Saree, tuyên bố: “Cuộc tấn công vào sở chỉ huy quân sự của kẻ thù Saudi Arabia tại Aden nằm trong khuôn khổ chính sách đã được công bố trước đó: nhắm mục tiêu vào các điểm tập kết quân sự của Saudi Arabia ở bất cứ đâu, đồng thời coi mọi sự hiện diện quân sự của kẻ thù Saudi Arabia là mục tiêu hợp pháp cho lực lượng của chúng tôi, bất kể chúng nằm ở đâu”.

Yemen đã rơi vào cuộc nội chiến từ năm 2014. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp vào Yemen hồi tháng 3-2015 nhằm ngăn chặn nguy cơ lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát Yemen. Giao tranh đã giảm bớt sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian vào năm 2022, nhưng gần đây đã bùng phát trở lại thành xung đột toàn diện.

Lực lượng Houthi đã liên tục nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và sân bay quốc tế của Saudi Arabia, đồng thời cảnh báo các hãng hàng không không nên hoạt động tại vương quốc này. Trong khi đó, Saudi Arabia đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào lực lượng Houthi, cả hai bên cũng liên tục cáo buộc đối phương tấn công vào các mục tiêu dân sự.