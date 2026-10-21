Điều tra vụ nam sinh đánh cô giáo ngay trên bục giảng

ANTD.VN - Liên quan vụ nam sinh hành hung cô giáo ngay trong lớp học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội, Cơ quan công an đã tạm giữ người liên quan để điều tra, làm rõ.

Theo đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học, khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, khi cô giáo đang đứng trên bục giảng, một nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu nữ giáo viên. Phát hiện sự việc, nhiều học sinh trong lớp lập tức chạy lên can ngăn.

Được biết, ngay sau xảy ra sự việc, Công an xã Nội Bài đã nhanh chóng phối hợp điều tra, xác minh và mời trường hợp liên quan đến cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Qua làm việc ban đầu xác định sự việc xảy ra vào khoảng gần 11h ngày 19/10, trong tiết học Toán.

Về tình hình của nữ giáo viên, đại diện nhà trường cho biết sức khỏe và tinh thần của cô hiện đã ổn định. Cô đang nghỉ ngơi tại nhà và dự kiến có thể trở lại trường làm việc trong vài ngày tới.