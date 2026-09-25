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Điều tra vụ Lê Thị Minh Hoà mua bán trái phép chất ma tuý

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PV

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Lê Thị Minh Hòa mua bán trái phép chất ma tuý.

Quá trình điều tra vụ án đã tạm giữ 1 xe máy, nhãn hiệu HONDA VISION màu ghi, biển kiểm soát 29BF - 015.35; số khung RLHJK0352RY056347; số máy JK03E3370189.

Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của chiếc xe mô tô trên mang theo giấy tờ liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, địa chỉ: số 2 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội gặp Điều tra viên Phạm Văn Thế, số điện thoại 0986156269 để giải quyết.

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Từ khóa:

#Xe máy

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