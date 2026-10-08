Điều tra vụ chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Bảo Kim

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 11-6-2026 tại Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Bảo Kim.

Quá trình điều tra đã tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản 322618 mang tên VU THI HAN vì liên quan đến việc nhận dòng tiền chiếm đoạt trong vụ án trên.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh làm rõ dòng tiền có liên quan trong vụ án, tuy nhiên cần tiếp tục làm rõ nguồn gốc số tiền còn lại trong tài khoản đã bị phong tỏa.

Để làm rõ căn cứ xử lý đối với số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội thông báo ai là người bị hại/người tố giác đã từng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản 322618 mang tên VU THI HAN hoặc phát hiện thông tin nghi vấn hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản này thì liên hệ với đồng chí Phan Hữu Nghĩa, cán bộ Đội 3 - Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hà Nội (Số điện thoại: 0988229932, địa chỉ: 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) để giải quyết theo quy định pháp luật.