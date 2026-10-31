Điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Phát hành trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Liên quan vụ án này, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987; trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) và Trần Văn Mạnh (SN 1983; trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình là những người có liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Tuấn Anh và Trần Văn Mạnh hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm 2 đối tượng trên.

Đối tượng Trần Văn Mạnh

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Tuấn Anh và Trần Văn Mạnh ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT điều tra viên thụ lý: 0915.121.989), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.