ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tháng 11- 2025 tại thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 2 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Văn Ninh (SN 2000) và Nguyễn Đình Khánh (SN 2003) cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo đến người dân nếu có giao dịch bị lừa đảo liên quan đến 2 đối tượng trên thì liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để được giải quyết theo quy định (liên hệ đồng chí Đặng Kim Thanh – Điều tra viên Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội), địa chỉ: số 7 phố Thiền Quang, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.