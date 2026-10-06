Điều gì chờ đợi Manchester City sau khi bị tố vi phạm 114 trên 115 cáo buộc? Kì 2: Cách dòng tiền đổ vào

ANTD.VN - Thành công của nửa xanh thành Manchester, từ một “kẻ lót đường” khiêm tốn so với người hàng xóm Man United là một chặng đường dài từ khi những ông chủ người UAE tiếp quản. Đi kèm với vinh quang ấy là hàng loạt bao tải tiền được đổ vào đội chủ sân Etihad, thông qua nhiều cách thức khác nhau.

Trước khi được Abu Dhabi United Group (ADUG) tiếp quản, Man City chỉ là một đội bóng tầm trung, không đủ tiềm lực để có thể chen chân vào hàng ngũ các đội cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu, và chịu cảnh sống dưới cái bóng khổng lồ của kình địch cùng thành phố. Sau hơn 15 năm kể từ khi những ông chủ từ Trung Đông tiếp quản đội bóng từ cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, Man City đã vươn lên, đứng vào hàng ngũ các đội hàng đầu tại lục địa già, thâu tóm vô số danh hiệu cao quý.

Tuy nhiên, thành công nào cũng có cái giá của nó. Những vinh quang của "Man xanh", từ cú chốt hạ của Aguero cho đến đêm Istanbul huyền ảo, đều là những thành quả đến từ những khoản đầu tư khổng lồ, khiến cán cân quyền lực tại Premier League đảo chiều và khai sinh ra khái niệm Big 6 sau này. Và để các khoản đầu tư ấy cập bến sân Etihad, một quy trình tinh vi diễn ra từ thượng tầng đội bóng miền bắc nước Anh.

Thành công của "The Citizens" có dấu ấn rất lớn từ dòng tiền ồ ạt của giới chủ Trung Đông (Ảnh: Manchester City)

Những vi phạm của Man City liên quan đến doanh thu tài trợ kéo dài từ mùa 2009-2010 đến 2017-2018. Ủy ban độc lập của Premier League, cơ quan thụ lý cuộc điều tra với nửa xanh thành Manchester, kết luận rằng, phần lớn khoản tiền này thực chất do tập đoàn Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) thuộc chủ sở hữu CLB là Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan chi trả, chứ không phải từ các đối tác tài trợ thực chất.

Phán quyết của Ủy ban độc lập gọi các hợp đồng tài trợ “ma” này là “cơ chế ngụy tạo nguồn tài chính” (Disguised Funding Scheme – DFS). Nhà tài trợ chỉ trả một tỷ lệ rất nhỏ, được ủy ban gọi là “khoản phí cơ sở”. Phần còn lại, hay “khoản phí đính kèm”, sẽ do chính Mansour trả, hoặc ít nhất là do công ty mà ông lập ra để quản lý Man City, tức ADUG, chi trả.

Mục 75 trong phán quyết cung cấp bảng thống kê cho thấy rõ, cơ chế này đã giúp Man City khai doanh thu tài trợ trong giai đoạn từ 2009-2010 đến 2017-2018 lên tới 949,94 triệu bảng. Trong khi, con số tài trợ thực tế chỉ là 119,25 triệu bảng. Phần còn lại, trị giá 830,69 triệu bảng, là tiền do ADUG trực tiếp rót vào CLB.

Khoản tiền 830,69 triệu bảng lẽ ra phải được ghi nhận trong báo cáo tài chính hàng năm của Man City dưới dạng vốn góp cổ phần từ ADUG. Song bằng việc sử dụng DFS, cụ thể như cho mùa 2009-2010, CLB đã tránh được việc “phá kỷ lục về khoản lỗ trong một mùa giải lớn nhất lịch sử Premier League”. Khoản lỗ này nếu tồn tại đáng lẽ đã khiến Man City không thể vượt qua các quy định về Luật Công bằng Tài chính bấy giờ. Và thế là, khoản tiền hơn 1 tỷ USD, dưới dạng "đính kèm" đã được Abu Dhabi United Group (ADUG) “phù phép” một cách hợp lệ, và chảy thẳng vào tài khoản "Man xanh".

Trong 9 năm này, Man City giành 3 chức vô địch Premier League, đồng thời ký hợp đồng với nhiều ngôi sao như Carlos Tevez, Sergio Aguero, Kevin De Bruyne và David Silva, cũng như bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV vào năm 2016.

Các bằng chứng khác cho thấy, một “khoản thiếu hụt” 9,9 triệu bảng (13 triệu USD) trong sổ sách của CLB đã được “lấp vào” nhằm tránh việc không tuân thủ các quy định trong mùa giải 2012-13.

Khoảnh khắc Sergio Aguero nâng cao chiếc cúp EPL, khai sinh ra đế chế Manchester City ngày hôm nay (Ảnh: Premier League)

Bản kết luận bằng văn bản nêu rõ về chiêu trò của Man City: “Chỉ trong vài ngày, mà không cần các nhà tài trợ Abu Dhabi được tiếp cận trước, một số thỏa thuận tài trợ Abu Dhabi được sửa đổi đã được lập ra. Những thỏa thuận này được cho là phản ánh việc một số nhà tài trợ Abu Dhabi ‘đồng ý’ tăng các khoản phí tài trợ được ghi nhận, trả tiền thưởng cho những sự kiện đã diễn ra trước đó và chi trả cho một chuyến du đấu tại Mỹ”.

Premier League cũng viện dẫn ví dụ về bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng của Sergio Aguero trong trận gặp Queens Park Rangers vào năm 2012 – pha lập công mang về chức vô địch Premier League đầu tiên cho Man City. Bàn thắng đó đã kích hoạt một loạt các khoản tiền thưởng cho các cầu thủ; nếu không nhờ cơ chế tài trợ trá hình mà câu lạc bộ vận hành, Man City lẽ ra đã vi phạm các quy định về Lợi nhuận và Tính bền vững (PSR) ở mùa giải đó.

Sau nhiều năm điều tra và công bố thông tin, phía Premier League tin rằng khoản tiền đó là một phần trong cơ chế ngụy tạo tài chính mà nửa xanh thành Manchester đã áp dụng.

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