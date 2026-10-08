Điều chỉnh giá xăng dầu, E10RON95 lên hơn 28.200 đồng/lít

ANTD.VN - Giá xăng các mặt hàng xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít trong khi dầu diezel giảm từ 15h hôm nay (8-10).

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh

Giá các mặt hàng xăng tăng đáng kể từ chiều nay, theo quyết định của Bộ Công Thương. Xăng E5RON92 không cao hơn 27.703 đồng/lít, tăng 1.134 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 28.254 đồng/lít, tăng 1.065 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Kỳ này, giá dầu mazut 180CST 3,5S cũng tăng thêm 701 đồng/kg, giá mới không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Dầu diezel 0,05S là mặt hàng giảm giá duy nhất trong lần điều chỉnh này, giá mới không cao hơn 29.128 đồng/lít, giảm 589 đồng/lít. Mặt hàng này cũng được trích lập quỹ 200 đồng/lít trong lần điều hành này.

Theo Bộ Công Thương, mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách ổn định thị trường xăng dầu, nhưng trước biến động của thị trường xăng dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước vẫn phải điều chỉnh theo.

Các yếu tố bất lợi tác động đến thị trường xăng dầu tuần này là cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ; EU xả kho dự trữ dầu diesel; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2026 ngày 7-10 của Bộ Công Thương, đại diện Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn đảm bảo đến cuối năm.