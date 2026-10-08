Điều bí ẩn phía sau clip 'anh công an'... tìm vợ

ANTD.VN - Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video ngắn thể hiện hình ảnh một người mặc trang phục công an, đăng thông tin tìm vợ, tìm tri kỷ hoặc bạn đời. Điều gì ẩn sau những clip này, liệu đó có phải là sự thật?

Điểm chung dễ nhận thấy trong nhiều video là nhân vật xuất hiện trong trang phục công an, thường quay trong không gian giống phòng làm việc, sau đó chia sẻ câu chuyện về hoàn cảnh cá nhân, công việc, thu nhập hoặc mong muốn tìm người đồng hành.

Cách xây dựng nội dung đánh đúng vào tâm lý của người xem - nhân vật được tạo dựng với hình ảnh một người có công việc ổn định, cuộc sống được giới thiệu là bảo đảm, đồng thời đưa ra nhu cầu tìm vợ, tìm tri kỷ hoặc tìm bạn đời.

Cảnh giác với những clip "anh công an tìm tri kỷ"

Đáng chú ý, khi kiểm tra một số clip, có trường hợp hình ảnh được sử dụng là gương mặt của diễn viên từng mặc trang phục công an, nhưng tên được giới thiệu trong video lại không trùng với tên thật của diễn viên.

Thậm chí, có trường hợp cùng một gương mặt xuất hiện trong những video khác nhau nhưng được gắn với những câu chuyện, hoàn cảnh không giống nhau. Đây là dấu hiệu người dùng mạng xã hội cần đặc biệt cảnh giác.

Người sử dụng mạng xã hội không nên mặc định người xuất hiện trong video là cán bộ công an, quân đội chỉ vì họ mặc quân phục hoặc quay trong một không gian giống phòng làm việc. Hình ảnh trên mạng hoàn toàn có thể bị lấy lại, chỉnh sửa hoặc sử dụng cho một mục đích khác mà người trong ảnh không biết.

Đặc biệt, người dùng không nên kết bạn, hẹn hò hoặc đặt niềm tin vào những tài khoản chưa thể xác minh danh tính ngoài đời thực. Trong mọi trường hợp, không chuyển tiền, tham gia đầu tư, gửi mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp các thông tin cá nhân nhạy cảm chỉ vì những lời hứa hẹn từ một người mới quen trên mạng.

Một dấu hiệu cần lưu ý là khi mối quan hệ được xây dựng qua mạng bắt đầu chuyển sang những đề nghị liên quan đến tiền bạc, đầu tư, hỗ trợ tài chính hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Khi đó, người dùng nên dừng trao đổi và xác minh độc lập danh tính của đối phương thay vì tiếp tục làm theo hướng dẫn.

Việc sử dụng hình ảnh, danh tính của người khác để tạo dựng một nhân vật đáng tin nhằm tiếp cận nạn nhân có thể trở thành một mắt xích trong các kịch bản lừa đảo trên không gian mạng.

Với những nội dung có dấu hiệu giả mạo hoặc sai sự thật, người dùng nên lưu lại đường link, hình ảnh, tài khoản và thông tin liên quan để phục vụ việc phản ánh, xác minh, thay vì tiếp tục chia sẻ khiến nội dung lan rộng.