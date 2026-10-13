Diễn viên Bảo Thanh nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu 2026

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh đã ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nhìn lại chặng đường lịch sử, đồng chí nhấn mạnh sự ra đời và phát triển của Hội luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Từ 300 đoàn viên phụ nữ cứu quốc nội thành trước năm 1945, đến nay Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội có gần 80 vạn hội viên sinh hoạt tại 129 cơ sở Hội và 3 tổ chức thành viên. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng Thủ đô, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã vinh dự hai lần được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai trao khen thưởng cho phụ nữ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Nguyệt Ánh

Đánh giá cao những kết quả và tinh thần chủ động, sáng tạo của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền biểu dương nhiều mô hình thiết thực như: Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, hoạt động “Tháng nghe phụ nữ nói”, nền tảng số hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và chương trình nhận đỡ đầu hơn 1.000 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí mong muốn Hội tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả để trở thành kinh nghiệm quý cho phong trào phụ nữ cả nước.

Tại chương trình, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân của thành phố Hà Nội, trong đó trực tiếp trao cho đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyệt Ánh

Chương trình cũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cùng Bảng vinh danh cho 10 Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026 có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Trong đó có diễn viên Bảo Thanh (Vũ Thị Phương Thanh), Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Diễn viên Bảo Thanh nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu 2026

Chia sẻ về niềm vui đón nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu 2026 cùng niềm vui nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, diễn viên Bảo Thanh cho biết, cô cảm thấy vinh dự và biết ơn. Đặc biệt, trong không khí kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, niềm vui này càng thêm ý nghĩa. "Tôi sẽ coi đây là động lực để tiếp tục nỗ lực, cống hiến và lan tỏa những điều tích cực bằng tất cả sự chân thành của mình", Bảo Thanh nói.

10 gương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026: