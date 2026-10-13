Diễn viên Bảo Thanh nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu 2026

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh đã ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nhìn lại chặng đường lịch sử, đồng chí nhấn mạnh sự ra đời và phát triển của Hội luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Từ 300 đoàn viên phụ nữ cứu quốc nội thành trước năm 1945, đến nay Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội có gần 80 vạn hội viên sinh hoạt tại 129 cơ sở Hội và 3 tổ chức thành viên. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng Thủ đô, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã vinh dự hai lần được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Đánh giá cao những kết quả và tinh thần chủ động, sáng tạo của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền biểu dương nhiều mô hình thiết thực như: Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, hoạt động “Tháng nghe phụ nữ nói”, nền tảng số hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và chương trình nhận đỡ đầu hơn 1.000 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí mong muốn Hội tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả để trở thành kinh nghiệm quý cho phong trào phụ nữ cả nước.
Tại chương trình, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân của thành phố Hà Nội, trong đó trực tiếp trao cho đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.
Chương trình cũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cùng Bảng vinh danh cho 10 Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026 có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Trong đó có diễn viên Bảo Thanh (Vũ Thị Phương Thanh), Nhà hát Kịch Công an nhân dân.
Chia sẻ về niềm vui đón nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu 2026 cùng niềm vui nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, diễn viên Bảo Thanh cho biết, cô cảm thấy vinh dự và biết ơn. Đặc biệt, trong không khí kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, niềm vui này càng thêm ý nghĩa. "Tôi sẽ coi đây là động lực để tiếp tục nỗ lực, cống hiến và lan tỏa những điều tích cực bằng tất cả sự chân thành của mình", Bảo Thanh nói.
10 gương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026:
- Thượng tá Châu Minh Hằng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội;
- Nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Loan, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội;
- Chị Nguyễn Thị Lương, công nhân Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội;
- Bà Tạ Thị Năm, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, hội viên nông dân thôn Vân Hòa, xã Yên Bài;
- Huấn luyện viên Huỳnh Hoa Minh Nhật, Trưởng bộ môn Cờ vua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội;
- Chị Vũ Thị Phương Thanh, diễn viên Nhà hát kịch Công an nhân dân;
- Chị Vũ Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Đình;
- Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm;
- Tiến sĩ, Kiến trúc sư Tô Thị Toàn, Chi hội trưởng Chi hội Kiến trúc - Quy hoạch, Hội Nữ trí thức thành phố;
- Bà Ngô Thị Tính, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh.