Điện thoại nào đang thu hút người dùng Việt?

ANTD.VN - Theo Báo cáo xu hướng tìm kiếm quý III/2026 của Cốc Cốc, lượt tìm kiếm “giá iPhone 18” tăng 2.802%, cao hơn mức tăng 532% của từ khóa “iPhone 18”.

Lượt tìm kiếm liên quan đến iPhone 18 tăng mạnh

Ngày 14-10, Cốc Cốc phát hành Báo cáo Xu hướng tìm kiếm quý III/2026, ghi nhận tổng lượng tìm kiếm của 8 chủ đề chính trong báo cáo tăng 3,6% so với quý trước đó. Bức tranh tổng quan cho thấy các mối quan tâm ngày càng đa dạng và gắn liền với những lựa chọn cụ thể, từ việc tra cứu giá cả thiết bị, khám phá các công cụ AI chuyên biệt phục vụ học tập, cho đến việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại các địa phương.

Công nghệ và giải trí tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu với mức tăng lần lượt là 8,1% và 4,2%, trong khi thể thao bứt phá trở thành chủ đề có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 69,0%.

Cụ thể, trong lĩnh vực công nghệ, người dùng quan tâm tìm kiếm thông tin liên quan đến iPhone. Lượt tìm kiếm “giá iPhone 18” tăng 2.802%, cao hơn mức tăng 532% của từ khóa “iPhone 18”. Các từ khóa khác như “iPhone gập” (tăng 551%) và “iPhone 18 khi nào ra mắt” (tăng 270%) cũng nhận được sự chú ý lớn.

Bên cạnh các thiết bị mới ra mắt, thị trường máy đã qua sử dụng cũng ghi nhận sự quan tâm gia tăng từ phía người dùng. Các từ khóa cụ thể như “iPhone 15 Pro Max cũ” tăng 235%, “iPhone 13 Pro Max cũ Hà Nội” tăng 281%, trong khi câu hỏi “mua iPhone cũ pin bao nhiêu là tốt” tăng 243%.

Những dữ liệu này mở ra một góc nhìn mới về hành vi tiêu dùng trong mùa ra mắt của các sản phẩm công nghệ mới. Người dùng có xu hướng tìm kiếm thông tin đa chiều hơn về sản phẩm lẫn các tiêu chí so sánh với thiết bị cũ trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Cũng trong lĩnh vực này, người dùng quan tâm nhiều đến các công cụ AI. Nhóm các chatbot quen thuộc như ChatGPT, Gemini, Grok và DeepSeek tiếp tục nằm trong danh sách các công cụ AI được tìm kiếm phổ biến nhất. Đáng chú ý, ứng dụng hỏi đáp AI Hay do đội ngũ người Việt phát triển vẫn góp mặt và duy trì sức hút bên cạnh các nền tảng quốc tế lớn.

Xu hướng nổi bật trong quý này là sự xuất hiện của các công cụ AI phục vụ mục đích chuyên biệt, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Ở bảng từ khóa thịnh hành, “OpenQuiz AI”, ứng dụng học từ vựng bằng thẻ ghi nhớ tích hợp AI dẫn đầu với mức tăng với 1.726%. Tiếp đó, “Dola AI” ghi nhận mức tăng 1.352% và nền tảng hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp và tạo tài liệu “Genspark AI” tăng 108%.

Ngoài ra, nhu cầu tích hợp và sử dụng các tính năng nâng cao cũng được thể hiện qua các từ khóa tìm kiếm như “DeepSeek API” và “ChatGPT Plus” lần lượt tăng 80% và 27, cho thấy người dùng đang dần chuyển từ việc trải nghiệm sang ứng dụng AI vào các nhiệm vụ cụ thể.

Ngoài ra, người dùng Việt Nam cũng tăng cường tìm kiếm việc làm IT tại các địa phương hay tìm kiếm về chủ đề bóng đá.

Bên cạnh đó, những thông tin phục vụ đời sống vẫn giữ sức hút với người dùng Cốc Cốc.Từ khóa “Nghỉ lễ 2/9” đạt mức tăng 974%, diễn biến thời tiết như “bão áp thấp nhiệt đới” tăng 516%, các thủ tục hành chính như “nộp phạt vi phạm giao thông online” tăng 470%. Trong lĩnh vực du lịch, “mùa nước nổi miền Tây” và “homestay Vũng Tàu” cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt là 469% và 519%.