Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà Lotte Center Hà Nội

ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở trọng điểm, tập trung đông người trên địa bàn thành phố, ngày 29/9/2026 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tòa nhà Lotte Center Hà Nội tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2026. Sáng 29/9/2026, Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại Tòa nhà Lotte Center Hà Nội (phường Giảng Võ).

Thượng tá Nguyễn Đức Thiêm, Phó Trưởng phòng PC07 phát biểu tại buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Đức Thiêm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội cho biết: Những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã chủ động tham mưu triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác PCCC và CNCH. Nhờ đó, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Kim Kwang Rae, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam phát biểu tại buổi diễn tập

Tuy nhiên, Thượng tá Nguyễn Đức Thiêm cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tiễn tình hình cháy nổ trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Đáng chú ý, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự phát triển mạnh mẽ của các khu đô thị mới, các trung tâm thương mại lớn với loại hình kinh doanh đa dạng đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ cháy lớn.

Huy động lực lượng diễn tập phương án PCCC và CNCH

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH. Đây là dịp để các lực lượng thực hành kỹ năng ứng phó, xử lý khi xảy ra sự cố; nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng PCCC cơ sở và quần chúng nhân dân. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng chữa cháy và thoát nạn tại chỗ cho người dân.

Thời gian qua, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội luôn chú trọng thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo trì định kỳ hệ thống PCCC, các trang thiết bị PCCC

Về phía đơn vị phối hợp, ông Kim Kwang Rae, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam cho biết, thời gian qua, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội luôn chú trọng thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo trì định kỳ hệ thống PCCC, các trang thiết bị; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, đào tạo và huấn luyện an toàn PCCC cho toàn thể cán bộ, nhân viên.

Tình huống các lực lượng phối hợp cứu nạn nhân

Trong thời gian tới, ông Kim Kwang Rae cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội nhằm không ngừng nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các tình huống khẩn cấp, góp phần xây dựng Lotte Center Hà Nội trở thành một tổ hợp đa chức năng an toàn, văn minh và là điểm đến tin cậy của cộng đồng.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã xem phim cơ chế diễn tập phương án. Ngay sau đó, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng các lực lượng và 10 xe chữa cháy, xe chuyên dùng và nhiều trang thiết bị hiện đại đã tham gia phần diễn tập thực binh.

Hướng dẫn nạn nhân ra nơi an toàn

Kịch bản diễn tập đặt ra tình huống giả định: Xuất hiện 2 đám cháy phức tạp cùng lúc tại tầng 1 và trên tầng 5, có nhiều người mắc kẹt cần được cứu hộ kịp thời. Tình huống này đòi hỏi các lực lượng (Công an, lực lượng PCCC cơ sở, UBND phường...) phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chữa cháy, ngăn chặn cháy lan và cứu người bị nạn.

Thông qua buổi diễn tập, Công an TP Hà Nội và các đơn vị kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực, từ đó bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch nhằm nâng cao năng lực ứng phó, xử lý mọi tình huống cháy, nổ, tai nạn trong thực tế.

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