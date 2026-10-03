ANTD.VN - Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10, UBND phường Bạch Mai phối hợp cùng Công an phường Bạch Mai, Đội CS PCCC và CNCH khu vực số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chung cư Sky Light 125 D Minh Khai.

Dự buổi diễn tập có đồng chí Trần Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường, Ban Chỉ huy Công an phường Bạch Mai, Ban Chỉ huy Đội CS PCCC và CNCH khu vực số 9 cùng tổ trưởng, đội dân phòng 51 tổ dân phố và gần 400 người dân trên địa bàn phường.

Sáng 3/10, UBND phường Bạch Mai phối hợp cùng Công an phường Bạch Mai, Đội CS PCCC và CNCH khu vực số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chung cư Sky Light 125 D Minh Khai.

Các đại biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: Phường Bạch Mai là địa bàn tập trung đông dân cư, nhiều loại hình nhà ở, đòi hỏi công tác PCCC và CNCH phải được thực hiện thường xuyên,liên tục, thực chất, không chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên nghiệp mà cần phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Vì vậy hoạt động thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được xem là cơ hội để các lực lượng và nhân dân trực tiếp quan sát, thực hành, rút kinh nghiệm về cách xử lý tình huống. Qua đó nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng tại cơ sở và từng bước hình thàn kỹ năng xử lý tình huống PCCC trong cộng đồng.

Tại chương trình, đại diện Đội CS PCCC và CNCH khu vực số 9 đã phổ biến những nguyên nhân gây cháy nổ nhiều nhất trong thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội như cháy xe máy điện, cháy điện thoại trong lúc sạc…, và cách thoát nạn trong những tình huống cháy nổ.

Đại diện Đội CS PCCC và CNCH khu vực số 9 đã phổ biến những nguyên nhân gây cháy nổ

Ngay sau đó, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng các lực lượng và 2 xe chữa cháy, xe chuyên dùng và nhiều trang thiết bị hiện đại đã tham gia phần diễn tập thực binh.

Kịch bản diễn tập đặt ra tình huống giả định: Xuất hiện 2 đám cháy phức tạp cùng lúc tại tầng 1 và trên tầng 3. Tình huống này đòi hỏi các lực lượng (Công an, lực lượng PCCC cơ sở, UBND phường...) phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chữa cháy, ngăn chặn cháy lan và cứu người bị nạn.

Các lực lượng và 2 xe chữa cháy, xe chuyên dùng và nhiều trang thiết bị hiện đại đã tham gia phần diễn tập thực binh.

Thông qua buổi diễn tập, các đơn vị kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực, từ đó bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch nhằm nâng cao năng lực ứng phó, xử lý mọi tình huống cháy, nổ, tai nạn trong thực tế.