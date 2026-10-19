Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại khu vực nhà ở kết hợp kinh doanh xã Đa Phúc

ANTD.VN - Nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu, Công an xã Đa Phúc, Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tập trung đông người.

Các lực lượng tham gia diễn tập

Buổi diễn tập huy động khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ tham gia, gồm Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trạm Y tế, lực lượng dân phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là những lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện, xử lý sự cố và tổ chức cứu người khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư.

Theo tình huống giả định, đám cháy bùng phát tại khu vực nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhanh chóng phát triển, sinh nhiều khói, gây ảnh hưởng đến lối thoát nạn. Trong tình huống này, có người bị mắc kẹt bên trong, đòi hỏi các lực lượng phải khẩn trương triển khai phương án, phối hợp nhịp nhàng để vừa tổ chức chữa cháy, vừa cứu người, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Ngay khi tình huống được đưa ra, các lực lượng triển khai báo động, thông tin về sự cố, hướng dẫn người dân thoát nạn đến khu vực an toàn; đồng thời tổ chức sử dụng phương tiện chữa cháy để khống chế đám cháy, ngăn cháy lan. Các tổ công tác tiến hành tìm kiếm, tiếp cận khu vực có người mắc kẹt, đưa nạn nhân ra ngoài và phối hợp với lực lượng y tế tổ chức sơ cấp cứu.

Quá trình diễn tập là dịp để các lực lượng rà soát, kiểm tra khả năng huy động nhân lực, phương tiện, phương pháp tổ chức chỉ huy và phối hợp xử lý tình huống thực tế. Qua đó, những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai phương án có thể được nhận diện, kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả xử lý sự cố khi có tình huống phát sinh.

Đối với khu vực nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn do đặc điểm vừa sinh hoạt, vừa lưu trữ hàng hóa, sử dụng thiết bị điện và tổ chức hoạt động kinh doanh. Khi xảy ra cháy, khói và khí độc có thể nhanh chóng lan rộng, gây cản trở việc thoát nạn, đặc biệt tại những công trình có lối đi hẹp hoặc bố trí nhiều vật dụng.

Thông qua buổi diễn tập, xã Đa Phúc tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các lực lượng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH; đồng thời góp phần củng cố phương châm “4 tại chỗ”, phát huy vai trò của lực lượng cơ sở trong xử lý sự cố ngay từ những phút đầu.

Cùng với việc tổ chức diễn tập, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và thoát nạn an toàn cần tiếp tục được duy trì thường xuyên, giúp người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ, chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.