ANTD.VN - Nhà máy điện gió Phong Liệu có công suất 48 MW với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng.

CTCP Điện gió Phong Liệu vừa gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin bất thường với tư cách doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên thị trường trong nước.

Theo công bố, doanh nghiệp đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 1477/QĐ-QTR ngày 28/9/2026 của Thuế tỉnh Quảng Trị.

Điện gió Phong Liệu bị xử phạt về thuế. Ảnh minh hoạ.

Điện gió Phong Liệu được thành lập tháng 8/2019 với vốn điều lệ ban đầu 310 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập gồm CTCP Thủy điện Đakrông, CTCP Đầu tư Mai Phong và bà Lê Thị Ái Loan.

Đến tháng 11/2019, doanh nghiệp đăng ký giảm vốn điều lệ xuống 50 tỷ đồng, đồng thời cơ cấu cổ đông có sự thay đổi. Sau nhiều lần điều chỉnh, đến ngày 24/12/2021, vốn điều lệ của Điện gió Phong Liệu tăng lên 505 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm này không được công bố.

Hiện doanh nghiệp có hai người đại diện theo pháp luật là ông Võ Duy Tấn (sinh năm 1959), Chủ tịch HĐQT và ông Võ Xuân Cảnh (sinh năm 1980), Tổng Giám đốc.

Ông Võ Duy Tấn được biết đến là doanh nhân tại Đà Nẵng, từng giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Long Việt (Lovico Group), doanh nghiệp tham gia đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Đáng chú ý, trước khi lấn sân vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, tập đoàn này là chủ đầu tư của nhiều dự án thuỷ điện như: Thuỷ điện ĐakRông 2, Thuỷ điện ĐakRông 5, Thuỷ Điện Đồng Văn, Thuỷ điện Bản Mới.

Về hoạt động huy động vốn, ngày 18/6/2021, Điện gió Phong Liệu phát hành trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 914 tỷ đồng, kỳ hạn 14 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/4/2035.

Theo phương án phát hành, nguồn vốn huy động được sử dụng để thanh toán các chi phí xây dựng và thiết bị phục vụ dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu tại xã Tân Thành và Hướng Tân, huyện Hướng Hóa (cũ), tỉnh Quảng Trị. Dự án có công suất 48 MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng.

Đến ngày 8/1/2026, Điện gió Phong Liệu đã mua lại trước hạn 61,2 tỷ đồng trái phiếu, đưa giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu này xuống 608 tỷ đồng.