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Thế giới

Diễn biến mới sau thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Chính phủ Nepal quyết định dừng hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau vụ lở đất và lũ quét quy mô lớn xảy ra hồi tháng 8 tại khu vực biên giới với Trung Quốc.

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Lực lượng chức năng Nepal giải cứu một cụ bà khỏi cơ sở chăm sóc người cao tuổi bị ngập lụt. Ảnh: AAP.

Ngày 5-10, Chính phủ Nepal thông báo quyết định dừng các hoạt động có sự tham gia của lực lượng quân đội và cảnh sát, ngoại trừ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ thiết yếu. Giới chức cho biết khả năng tìm thấy người sống sót sau 40 ngày kể từ thảm họa là rất thấp, song nêu rõ hoạt động sẽ được nối lại nếu có thông tin mới.

Thảm họa lở đất và lũ quét xảy ra vào ngày 26-8 đã khiến 1.455 người thiệt mạng và hơn 5.200 người chưa rõ tung tích tại Nepal. Truyền thông Trung Quốc đưa tin bên phía Trung Quốc có 43 người thiệt mạng và hơn 510 người chưa rõ tung tích.

Bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân, Chính phủ Nepal dự kiến sẽ chuyển trọng tâm sang phục hồi và tái thiết. Giới chức dự định tăng cường hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống, trong đó có việc di dời các cộng đồng thuộc vùng có nguy cơ bị thiên tai đến khu vực cao hơn và an toàn hơn.

Theo NHK

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Từ khóa:

#lũ quét #lũ quét ở Nepal

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