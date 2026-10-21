Điểm hẹn mùa thu Hà Nội với Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc

ANTD.VN - Bước sang năm thứ năm tổ chức, Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc tiếp tục chào đón người dân Thủ đô đến trải nghiệm một trong những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội vào mùa thu.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 với chỉ 4 gian hàng, Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc đã không ngừng mở rộng quy mô và nhận được sự hưởng ứng tích cực của công chúng.

Năm 2026, lễ hội dự kiến có tổng cộng 39 gian hàng. Thông qua nhiều không gian trải nghiệm đa dạng, người dân sẽ có cơ hội khám phá văn hóa, ẩm thực và du lịch Hàn Quốc theo những cách gần gũi, sinh động.

Đặc biệt, tại không gian trải nghiệm du lịch Hàn Quốc về đêm của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các không gian du lịch cảnh đêm của các thành phố nổi tiếng Hàn Quốc như Busan, Tongyeong, Yeosu và Jeonju.

Tại gian hàng của các cơ quan chính phủ Hàn Quốc cùng các cơ quan đại diện địa phương Hàn Quốc, lễ hội sẽ giới thiệu sản phẩm tiêu biểu và điểm đến du lịch nổi bật của Hàn Quốc.

Một trong những điểm nhấn không thể bỏ lỡ tại lễ hội là các gian hàng trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc. Lễ hội năm nay mang đến khu vực trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc tiêu biểu đã có mặt tại thị trường Việt Nam.

Khu vực tường đá xung quanh Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam – địa điểm nổi tiếng thu hút các bạn trẻ với khung cảnh thơ mộng vào mùa thu.

Đặc biệt, khách tham quan sẽ được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm làm món ăn Hàn Quốc bao gồm làm Kimchi Hàn Quốc, trải nghiệm nấu ăn K-seafood, sáng tạo món ăn với Tteokgalbi với quy mô lên đến tổng 900 người.

Xuyên suốt 2 ngày diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn như Đấu trường trò chơi dân gian Việt – Hàn, K-pop Random Dance, quiz show... và các tiết mục biểu diễn đặc sắc như biểu diễn Taekwondo, biểu diễn đi dây truyền thống Hàn Quốc sẽ được tổ chức liên tục, tạo không khí sôi nổi và khuyến khích sự tham gia của đông đảo khách tham quan.

Tất cả hứa hẹn tạo nên một không gian lễ hội sôi động, đem đến những trải nghiệm đa giác quan khó quên cho người dân Hà Nội.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon chia sẻ: “Kể từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung vào tháng 4 -2026, nhiều hoạt động giao lưu giữa hai nước đã liên tục được tổ chức. Tôi rất vui mừng khi Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc được tổ chức trong bối cảnh giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được thúc đẩy. Tôi hy vọng, lễ hội lần này sẽ nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của người dân Việt Nam, đồng thời góp phần tạo thêm động lực cho các hoạt động giao lưu văn hóa song phương trong thời gian tới”.

Lễ hội diễn ra vào ngày 24 đến 25-10 tại khu vực xung quanh cổng sau Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.